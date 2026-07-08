15 des meilleures trouvailles estivales à petit prix dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci
ALLÔ les coussins coquillages. 😍🐚🪸
La saison estivale est enfin entamée et toutes les occasions sont bonnes pour profiter du beau temps et dénicher des articles qui apportent de la vie à ton chez-toi. Juste à temps pour le début des célébrations estivales, Tigre Géant a sorti une multitude de trouvailles aussi colorées que rafraîchissantes, et abordables, qui ont retenu notre attention. Que ton appart ait besoin d'une petite touche éclatée ou que ton outfit mérite un brin de magie, ces nouveautés sont particulièrement intéressantes et, surtout, elles respectent ton budget.
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Ce mois-ci, tu auras la chance de mettre la main sur des sandales inspirées des fameuses Jelly Shoes, sur les nouveautés de la marque Solo en Ibiza, sur d'adorables coussins et sur tout ce qu'il te faut pour rester au frais et confortable tout l'été.
Coussins en forme de coquillage colorés
Coussins en forme de coquillage en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Ces coussins en forme de coquillage sont A-D-O-R-A-B-L-E-S! Ils peuvent ajouter un brin de vie à ta déco de maison ou de balcon! Tout y est : la forme, la couleur et le prix. Disponibles pour seulement 10 $ chacun, tu voudras sans aucun doute les garder à l'année!
Brume parfumée Solo en Ibiza
Brume parfumée Solo en Ibiza en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le succès fulgurant des brumes parfumées Solo en Ibiza se poursuit. La marque vient tout juste de lancer deux nouvelles fragrances, juste à temps pour tes soirées d'été. À seulement 5 $ chacune, tu pourras les ajouter à ta collection. Ces dupes des produits Sol de Janeiro te suivront partout au cours des prochaines semaines, alors prépare-toi à recevoir une panoplie de compliments!
Chaise berçante de camping
Chaise berçante de camping en vente au Tigre Géant pour 65 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 65 $
Cette chaise est un rêve en soi : elle combine l'utilité d'une chaise de camping au confort d'une causeuse. Que demander de plus? Imagine passer tes soirées au bord du feu dans le confort de ce nuage portatif. La jalousie sera clairement au rendez-vous, mais libre à toi de la partager avec ton monde... ou pas.
Ventilateur de 20 pouces
Ventilateur en vente au Tigre Géant pour 39,98 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 39,98 $
La première canicule de l'année nous a frappés de plein fouet dès le début de l'été et n'a fort probablement pas dit son dernier mot! Bien que tout le monde n'ait pas le luxe d'avoir un air climatisé à la maison, ce ventilateur pourrait s'avérer fort utile lorsque l'humidex grimpera jusqu'à 46 degrés ressentis. Je te conseille de mettre le grappin dessus avant que la prochaine vague de chaleur vide les tablettes des magasins.
Projecteur de coucher de soleil
Projecteur de coucher de soleil en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Alors que la majorité des gens se réjouit que le soleil se couche plus tard, d'autres aimeraient s'assoupir devant un magnifique coucher de soleil, sans l'heure tardive qui vient avec. Que ce soit pour créer une ambiance chaleureuse ou simplement pour profiter d'un moment de détente devant cette projection colorée des plus apaisantes, ce petit bidule inusité est parfait pour tes siestes post-piscine à venir.
Chapeau réversible et sac en toile agencés
Chapeau réversible et sac en toile agencés en vente au Tigre Géant.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9 $ pour le chapeau et 10 $ pour le sac
L'art de joindre l'utile à l'agréable prend tout son sens avec ce duo parfait composé d'un chapeau réversible et d'un sac en toile, tous deux rayés. Offerts en rouge et en bleu, ils combleront ton amour des ensembles agencés. Et si tu veux pousser le concept encore plus loin, tu peux même offrir le même ensemble à ta best pour une journée à la plage en mode twinning, de la même couleur ou non.
Sandales en plastique
Sandales en vente au Tigre Géant pour 12 $,
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Ces sandales inspirées des Jelly Sandals, tout droit sorties des années 1980, sont de retour, du moins pour la saison estivale! Offertes en trois couleurs , soit noir, rose et argent, ces beautés rehausseront tous tes outfits cet été. À ce prix, tu pourrais même te gâter avec les trois.
Ton bronzage de pieds sera peut-être douteux, mais ton look sera en feu!
Ventilateur brumisateur
Ventilateur brumisateur en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Ce petit rafraîchisseur portatif te permettra de rester au frais tout au long de l'été. Disons que cet investissement de 7 $ et de deux piles AA te garantira une saison des festivals des plus rafraîchissantes! Un incontournable pour affronter les prochaines canicules.
Serviettes de plage à capuchon
Serviettes de plage à capuchon en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Ces serviettes de plage à capuchon sont définitivement un incontournable pour les après-midis à la piscine. On pourrait croire, à tort, que ces adorables capuches sont réservées aux enfants, mais elles sont bel et bien conçues pour les adultes. Elles sont offertes chez Tigre Géant en deux couleurs, à 12 $ chacune.
Ensembles à « bubble tea »
Ensembles de boissons perlées Popping Pearls en vente au Tigre Géant pour 4,27 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4,27 $
La passion pour les bubble tea est à son apogée, mais cet engouement peut rapidement coûter cher. Voilà que Laura Secord s'éloigne un brin de son créneau chocolaté, au grand bonheur des adeptes de ces petites perles de saveur. Ces ensembles de boissons Popping Pearls sont actuellement offerts chez Tigre Géant au coût de 4,27 $ chacun. Il suffit d'ajouter de l'eau pour que le tour soit joué!
Gommage corporel à la vanille
Gommage corporel à la vanielle en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 $
Les longues journées d'été à se dorer la couenne au soleil peuvent être éprouvantes pour le corps. D'où l'importance de traiter ce dernier aux petits oignons avec une variété de produits, dont ce gommage corporel à la vanille qui sent le ciel, présentement en vente au Tigre Géant pour la modique somme de 4 $. À go, tu te garroches là-dessus! GO.
Tapis de pique-nique
Tapis de pique-nique à imprimé estival en vente au Tigre Géant pour 19 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 19 $
Le mois de juin est derrière nous, ce qui veut dire qu'il sera beaucoup plus agréable de pique-niquer à l'extérieur sans avoir à trop se soucier des mouches noires, des brûlots et des maringouins! Ces tapis à imprimés fruités méritent une place de choix dans ton coffre afin que tu sois toujours prêt pour un apéro impromptu au parc ou un souper romantique au bord de l'eau. D'une dimension de 50 pouces sur 70 pouces, ils offrent amplement d'espace pour toi et tes personnes préférées.
Pot à fleurs avec inscription humoristique
Pot à fleurs avec inscription humoristique en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Impossible de résister à ce pot à fleurs inspiré de la fameuse tendance sur les réseaux sociaux : « Felt cute, might delete later ». Si tu es réputée pour regarder tes plantes flétrir en quelques jours, cet item est pour toi! Il ferait également un cadeau parfait pour une pendaison de crémaillère. Non, mais à quel point c'est hilarant.
Parasol de plage à imprimé de cerises
Parasol de plage à imprimé de cerises en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Les imprimés fruités sont partout cet été, et ça va jusqu'à ton parasol. Celui-ci, d'une dimension de six pieds sur six pieds, est idéal pour te protéger des rayons du soleil tout en donnant un look d'enfer à ton setup. En vente au prix de 20 $ et offert en plusieurs imprimés, tu peux assurément suggérer cet achat incontournable à ta gang, puisque tu sais très bien que le tien sera grandement sollicité!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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