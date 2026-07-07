Cette maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie est digne d’un rêve d'été et coûte 210 000 $

Ton cottage d'été t'attend!

Une maison à vendre au bord de l'eau en Gaspésie. Droite : La terrasse avec mobilier et vue sur le fleuve.

Une maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie.

Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX
Éditrice Junior

Il y a des maisons qui donnent envie de changer complètement de rythme. Celles où on s'imagine lire un roman sur la terrasse, regarder les vagues avec un café à la main et terminer la journée devant un coucher de soleil sur le golfe. En Gaspésie, cette propriété à vendre en bord de l'eau semble justement sortie d'un rêve d'été... et son prix de 210 000 $ la rend encore plus intrigante.

À lire également : Cette maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie est digne d’un roman et coûte 349 000 $

Construite en 1940, cette demeure située sur le boulevard du Griffon, à Gaspé, a été partiellement rénovée tout en conservant son charme d'autrefois. Répartie sur deux étages, elle offre trois chambres, une salle de bain et une atmosphère chaleureuse qui rappelle les cottages de bord de mer dans les films d'amour.


La cuisine lumineuse de la maison. La cuisine de la maison à vendre à Gaspé.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX

À l'intérieur, les espaces lumineux sont mis en valeur par des murs et des planchers blancs qui laissent toute la place à la lumière naturelle. La cuisine ouverte, la salle à manger conviviale et les chambres au décor épuré créent un environnement apaisant, où chaque fenêtre semble encadrer un morceau du paysage gaspésien.

Le lit de la chambre principale de la propri\u00e9t\u00e9. Droite : Le bureau de la chambre principale. La chambre principale de la maison à vendre en Gaspésie.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX

La chambre principale est particulièrement spacieuse puisqu'elle résulte de la fusion de deux anciennes chambres. Deux autres pièces complètent l'étage, dont une actuellement aménagée en bureau, offrant toute la flexibilité nécessaire selon les besoins des futurs propriétaires.

La seconde chambre. Droite : un bureau lumineux \u00e0 l'\u00e9tage. La deuxième chambre et le bureau de la maison à vendre à Gaspé.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX

Les planchers d'épinette ajoutent quant à eux une touche de caractère qui s'agence parfaitement au charme de cette maison de bord de mer.

La salle de bain, au décor lumineux et épuré, a également été rénovée pour offrir un espace à la fois pratique et accueillant.


La salle de bain r\u00e9nov\u00e9e de la propri\u00e9t\u00e9. La salle de bain de la maison à vendre en Gaspésie.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX

Mais c'est sans doute à l'extérieur que cette propriété révèle tout son potentiel. La terrasse permet de profiter pleinement de la vue sur le golfe du Saint-Laurent, avec les couchers de soleil qui viennent transformer le paysage chaque soir. En prime, la maison offre la possibilité d'être exploitée comme gîte (hébergement léger), ce qui ouvre la porte à un projet de vie autant qu'à une résidence secondaire.

Si ton idée du bonheur ressemble à des matins bercés par le bruit des vagues, à des promenades sur le bord de l'eau et à des étés qui semblent ne jamais finir, cette petite maison gaspésienne risque bien de te faire rêver.

Maison à étages à vendre en Gaspésie


Prix : 210 000 $

Adresse : 681, boul. du Griffon, Gaspé, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
maisons à vendre au québec maison pas chère bord de l'eau maison à vendre en gaspésie
Québec Canada Marché immobilier
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈

Allocation canadienne pour les travailleurs : Un dépôt arrive cette semaine et voici quand

Une part de 2 869 $ t'attend et te fera du bien si ton budget est serré!

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

Une section de l'A-40 à Montréal sera 100% fermée ce week-end et ça va être le bordel

Le ministère dit : « une congestion considérable ». Toi : « Un *sti de gros bouchon! ». 🫠

Rappels alimentaires importants : 39 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo

Allergènes, bactéries, morceaux de verre... ton épicerie mérite une inspection. 👀

Recours collectif contre Keurig : tu as jusqu'à DEMAIN pour réclamer jusqu'à 75 $

N'attends pas à la dernière minute : tu risques de l'oublier! 👀💸

Cette trouvaille fancy à 1,75$ au Dollarama est identique à celle vendue 17,50$ sur Amazon

C'est presque DIX FOIS plus cher. 🤯

Le plus GROS parc aquatique au Canada est à 2h de Montréal et il vaut vraiment le road trip

Il y a aussi des soirées 19 ans et + qui donnent pas mal le goût! 😍👙

13 restos à Montréal ont reçu entre 1 800 $ et 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en juin 2026

Certains n'en sont pas à leur première sanction en 2026.

Le Canada classé parmi les pays les plus riches au monde et voici à quelle position

Une richesse moyenne de 567 838 $ par personne? Il y en a qui font clairement monter la moyenne.😮