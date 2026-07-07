Cette maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie est digne d’un rêve d'été et coûte 210 000 $
Ton cottage d'été t'attend!
Il y a des maisons qui donnent envie de changer complètement de rythme. Celles où on s'imagine lire un roman sur la terrasse, regarder les vagues avec un café à la main et terminer la journée devant un coucher de soleil sur le golfe. En Gaspésie, cette propriété à vendre en bord de l'eau semble justement sortie d'un rêve d'été... et son prix de 210 000 $ la rend encore plus intrigante.
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Construite en 1940, cette demeure située sur le boulevard du Griffon, à Gaspé, a été partiellement rénovée tout en conservant son charme d'autrefois. Répartie sur deux étages, elle offre trois chambres, une salle de bain et une atmosphère chaleureuse qui rappelle les cottages de bord de mer dans les films d'amour.
La cuisine de la maison à vendre à Gaspé.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX
À l'intérieur, les espaces lumineux sont mis en valeur par des murs et des planchers blancs qui laissent toute la place à la lumière naturelle. La cuisine ouverte, la salle à manger conviviale et les chambres au décor épuré créent un environnement apaisant, où chaque fenêtre semble encadrer un morceau du paysage gaspésien.
La chambre principale de la maison à vendre en Gaspésie.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX
La chambre principale est particulièrement spacieuse puisqu'elle résulte de la fusion de deux anciennes chambres. Deux autres pièces complètent l'étage, dont une actuellement aménagée en bureau, offrant toute la flexibilité nécessaire selon les besoins des futurs propriétaires.
La deuxième chambre et le bureau de la maison à vendre à Gaspé.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX
Les planchers d'épinette ajoutent quant à eux une touche de caractère qui s'agence parfaitement au charme de cette maison de bord de mer.
La salle de bain, au décor lumineux et épuré, a également été rénovée pour offrir un espace à la fois pratique et accueillant.
La salle de bain de la maison à vendre en Gaspésie.Francine Couturier et Paul Gagnon | RE/MAX
Mais c'est sans doute à l'extérieur que cette propriété révèle tout son potentiel. La terrasse permet de profiter pleinement de la vue sur le golfe du Saint-Laurent, avec les couchers de soleil qui viennent transformer le paysage chaque soir. En prime, la maison offre la possibilité d'être exploitée comme gîte (hébergement léger), ce qui ouvre la porte à un projet de vie autant qu'à une résidence secondaire.
Si ton idée du bonheur ressemble à des matins bercés par le bruit des vagues, à des promenades sur le bord de l'eau et à des étés qui semblent ne jamais finir, cette petite maison gaspésienne risque bien de te faire rêver.
Maison à étages à vendre en Gaspésie
Prix : 210 000 $
Adresse : 681, boul. du Griffon, Gaspé, QC
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