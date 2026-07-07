Hydro-Québec donne des thermostats intelligents GRATUITS et voici quoi faire

Tous les moyens sont bons pour économiser sur ton « bill » d'électricité! 🥴

Un thermostat intelligent.

On t'explique comment te procurer des thermostats intelligents gratuits d'Hydro-Québec.

Dan LeFebvre | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu cherches des moyens de réduire ta facture d'électricité, sache qu'Hydro-Québec offre actuellement des thermostats intelligents gratuits. Son objectif : inciter sa clientèle à mieux gérer sa consommation, particulièrement pendant les périodes de pointe hivernales. On t'explique comment mettre la main dessus.

À lire également : Hydro-Québec veut t'imposer de plus gros tarifs si tu consommes trop et voici quoi savoir

Cette initiative s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'efficacité énergétique de près de 10 milliards de dollars annoncée par la société d'État en avril dernier. D'ici 2035, Hydro-Québec prévoit distribuer un million de thermostats intelligents.

Mais au juste, qu'est-ce qu'un thermostat intelligent? Il s'agit d'un appareil installé au mur qui permet de contrôler le chauffage d'une maison ou d'un appartement. Contrairement à un thermostat traditionnel, il peut être commandé à distance et adapter automatiquement la consommation d'énergie en fonction, notamment, de la météo.

Hydro-Québec estime que les personnes qui utilisent ce type d'appareil économisent en moyenne 200 $ par année, soit jusqu'à 20 % sur leur facture d'électricité durant l'hiver.

Pour obtenir gratuitement des thermostats de la marque Hilo, il suffit de faire une demande sur le site Web d'Hydro-Québec dédié à la maison intelligente. Leur installation est également offerte sans frais.

Il faut toutefois savoir qu'en acceptant ces appareils, tu t'engages à participer au programme Hilo pendant une période minimale de 12 mois.

Tu devras notamment adhérer au tarif Flex D et réduire ta consommation d'électricité durant les périodes de pointe hivernales, principalement le matin et le soir. En contrepartie, Hydro-Québec offre des récompenses aux personnes qui respectent les conditions du programme.

Avec cette option tarifaire, tu paies moins cher que le tarif de base pendant plus de 95 % de l'hiver. En revanche, un tarif plus élevé s'applique lors des événements de pointe, qui représentent au maximum 5 % de la saison. Le reste de l'année, le tarif D habituel demeure en vigueur.

À titre d'exemple, le tarif D est fixé à 7,065 ¢/kWh toute l'année. Le tarif Flex D conserve ce même prix l'été, mais il descend à 4,886 ¢/kWh du 1er décembre au 31 mars, en dehors des périodes de pointe. Pendant les événements de pointe, en revanche, le prix grimpe à 46,463 ¢/kWh.

Bien qu'Hydro-Québec offre gratuitement un thermostat intelligent Hilo, d'autres modèles compatibles sont également offerts sur le marché, moyennant certains frais. Si tu choisis l'option Hilo, la société d'État s'occupe de tout, de la commande de l'appareil jusqu'à son installation.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

From Your Site Articles
hydro-québec coût de la vie au québec
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

Allocation canadienne pour les travailleurs : Un dépôt arrive cette semaine et voici quand

Une part de 2 869 $ t'attend et te fera du bien si ton budget est serré!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Tic, tac! Plus que quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑

Une section de l'A-40 à Montréal sera 100% fermée ce week-end et ça va être le bordel

Le ministère dit : « une congestion considérable ». Toi : « Un *sti de gros bouchon! ». 🫠

Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer

C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!

Recours collectif contre Keurig : tu as jusqu'à DEMAIN pour réclamer jusqu'à 75 $

N'attends pas à la dernière minute : tu risques de l'oublier! 👀💸

Le plus GROS parc aquatique au Canada est à 2h de Montréal et il vaut vraiment le road trip

Il y a aussi des soirées 19 ans et + qui donnent pas mal le goût! 😍👙

Déraillement de train à Repentigny : Tous les derniers développements  (VIDÉOS)

Des wagons remplis de diesel venaient d'être vidés!