Hydro-Québec donne des thermostats intelligents GRATUITS et voici quoi faire
Tous les moyens sont bons pour économiser sur ton « bill » d'électricité! 🥴
Si tu cherches des moyens de réduire ta facture d'électricité, sache qu'Hydro-Québec offre actuellement des thermostats intelligents gratuits. Son objectif : inciter sa clientèle à mieux gérer sa consommation, particulièrement pendant les périodes de pointe hivernales. On t'explique comment mettre la main dessus.
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Cette initiative s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'efficacité énergétique de près de 10 milliards de dollars annoncée par la société d'État en avril dernier. D'ici 2035, Hydro-Québec prévoit distribuer un million de thermostats intelligents.
Mais au juste, qu'est-ce qu'un thermostat intelligent? Il s'agit d'un appareil installé au mur qui permet de contrôler le chauffage d'une maison ou d'un appartement. Contrairement à un thermostat traditionnel, il peut être commandé à distance et adapter automatiquement la consommation d'énergie en fonction, notamment, de la météo.
Hydro-Québec estime que les personnes qui utilisent ce type d'appareil économisent en moyenne 200 $ par année, soit jusqu'à 20 % sur leur facture d'électricité durant l'hiver.
Pour obtenir gratuitement des thermostats de la marque Hilo, il suffit de faire une demande sur le site Web d'Hydro-Québec dédié à la maison intelligente. Leur installation est également offerte sans frais.
Il faut toutefois savoir qu'en acceptant ces appareils, tu t'engages à participer au programme Hilo pendant une période minimale de 12 mois.
Tu devras notamment adhérer au tarif Flex D et réduire ta consommation d'électricité durant les périodes de pointe hivernales, principalement le matin et le soir. En contrepartie, Hydro-Québec offre des récompenses aux personnes qui respectent les conditions du programme.
Avec cette option tarifaire, tu paies moins cher que le tarif de base pendant plus de 95 % de l'hiver. En revanche, un tarif plus élevé s'applique lors des événements de pointe, qui représentent au maximum 5 % de la saison. Le reste de l'année, le tarif D habituel demeure en vigueur.
À titre d'exemple, le tarif D est fixé à 7,065 ¢/kWh toute l'année. Le tarif Flex D conserve ce même prix l'été, mais il descend à 4,886 ¢/kWh du 1er décembre au 31 mars, en dehors des périodes de pointe. Pendant les événements de pointe, en revanche, le prix grimpe à 46,463 ¢/kWh.
Bien qu'Hydro-Québec offre gratuitement un thermostat intelligent Hilo, d'autres modèles compatibles sont également offerts sur le marché, moyennant certains frais. Si tu choisis l'option Hilo, la société d'État s'occupe de tout, de la commande de l'appareil jusqu'à son installation.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.