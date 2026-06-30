Recours collectif contre Keurig : Voici comment réclamer jusqu'à 75 $ au Québec
Il ne te reste que quelques jours pour réclamer l'argent qui te revient. 👀
Si tu as une machine à café Keurig sur ton comptoir ou que tu achètes des capsules K-Cup depuis quelques années, bonne nouvelle : tu pourrais avoir droit à un retour d'argent dans le cadre d'un recours collectif approuvé à l'échelle nationale par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Toutefois, il ne faut pas tarder pour envoyer ton formulaire, dans le cas où ce n'est pas encore fait : il ne te reste que quelques jours pour réclamer ta part du gâteau (ou, dans ce cas-ci, du café).
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Keurig Canada fait l'objet d'une action collective alléguant qu'elle aurait induit la clientèle en erreur quant à la recyclabilité de ses capsules K-Cup et de ses machines à café. Le 8 décembre 2025, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a officiellement approuvé une entente de règlement. Keurig n'a toutefois admis aucune responsabilité, et le tribunal n'a conclu à aucune faute. L'entente de 1,85 million de dollars a été conclue afin d'éviter un long processus judiciaire.
La bonne nouvelle, c'est que même sans reçu, tu peux quand même soumettre une réclamation.
Qui est admissible au recours collectif contre Keurig?
Tu es admissible si tu as acheté des capsules K-Cup de Keurig ou une cafetière Keurig, vendues au Canada entre le 8 juin 2016 et le 8 décembre 2025, dans un emballage comportant des mentions sur leur recyclabilité. En bref, si tu utilises une machine Keurig à la maison depuis les neuf dernières années, il y a de bonnes chances que cette entente te concerne.
Combien peux-tu recevoir?
Le montant de l'indemnisation dépend de ta situation et du fait que tu puisses fournir ou non une preuve d'achat. Si tu fais partie des personnes qui conservent ou photographient leurs reçus, cette habitude pourrait te rapporter davantage.
Pour les capsules K-Cup
Sans preuve d'achat, tu peux recevoir un maximum de 7 $. Avec une preuve d'achat, tu pourrais recevoir jusqu'à 0,50 $ par tranche de dix capsules, jusqu'à un maximum de 50 $ par réclamation.
Pour les machines à café Keurig
Si tu peux fournir une preuve d'achat d'au moins une machine à café ET d'au moins une boîte de capsules K-Cup achetée après la machine (les deux pendant la période visée), tu pourrais recevoir jusqu'à 25 $, peu importe le nombre de machines achetées.
Comment soumettre ta réclamation avant la date limite?
Le formulaire est disponible sur le site Web officiel du règlement. Tu dois le remplir et l'envoyer à l'Administrateur des réclamations, Eqitas Services, avant le 8 juillet 2026.
Le fonds total du règlement s'élève à 1,85 million de dollars, duquel sont soustraits les frais d'administration et les honoraires approuvés par la Cour pour les avocats du groupe, soit 634 845,17 $, plus taxes.
Une autre action collective au Québec pourrait t'intéresser
Si tu achètes régulièrement du lait d'amande, d'avoine ou de coco, une autre action collective récemment approuvée pourrait aussi te concerner.
La Cour supérieure du Québec a approuvé le règlement de 7,5 millions de dollars dans le cadre d'une action collective contre Danone Canada, visant les boissons végétales des marques Silk et Great Value rappelées en juillet 2024 en raison d'une contamination à la listériose. L'éclosion avait causé trois décès, une vingtaine de cas de maladie grave et une quinzaine d'hospitalisations partout au pays.
Tu es potentiellement admissible si tu as acheté ou ingéré l'un des produits visés par le rappel et que tu en as subi des conséquences physiques ou psychologiques. Les montants varient selon la gravité des symptômes, de 400 $ pour des symptômes légers jusqu'à 300 000 $ en cas de décès.
La date limite pour soumettre ta réclamation est le 16 octobre 2026.
Pour en savoir plus, c'est ici.
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