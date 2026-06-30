Recours collectif contre Keurig : Voici comment réclamer jusqu'à 75 $ au Québec

Il ne te reste que quelques jours pour réclamer l'argent qui te revient. 👀

Une machine à café Keurig. Droite : Des capsules K-Cup de Keurig dans un bol.

Recours collectif de 1,85 M$ contre Keurig : Tu peux réclamer jusqu'à 75 $ avant le 8 juillet 2026.

David Tonelson | Dreamstime, Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu as une machine à café Keurig sur ton comptoir ou que tu achètes des capsules K-Cup depuis quelques années, bonne nouvelle : tu pourrais avoir droit à un retour d'argent dans le cadre d'un recours collectif approuvé à l'échelle nationale par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Toutefois, il ne faut pas tarder pour envoyer ton formulaire, dans le cas où ce n'est pas encore fait : il ne te reste que quelques jours pour réclamer ta part du gâteau (ou, dans ce cas-ci, du café).

À lire également : Recours collectif Silk et Great Value: Voici comment réclamer de 400 $ à 300 000 $ au Québec

Keurig Canada fait l'objet d'une action collective alléguant qu'elle aurait induit la clientèle en erreur quant à la recyclabilité de ses capsules K-Cup et de ses machines à café. Le 8 décembre 2025, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a officiellement approuvé une entente de règlement. Keurig n'a toutefois admis aucune responsabilité, et le tribunal n'a conclu à aucune faute. L'entente de 1,85 million de dollars a été conclue afin d'éviter un long processus judiciaire.

La bonne nouvelle, c'est que même sans reçu, tu peux quand même soumettre une réclamation.


Qui est admissible au recours collectif contre Keurig?

Tu es admissible si tu as acheté des capsules K-Cup de Keurig ou une cafetière Keurig, vendues au Canada entre le 8 juin 2016 et le 8 décembre 2025, dans un emballage comportant des mentions sur leur recyclabilité. En bref, si tu utilises une machine Keurig à la maison depuis les neuf dernières années, il y a de bonnes chances que cette entente te concerne.


Combien peux-tu recevoir?

Le montant de l'indemnisation dépend de ta situation et du fait que tu puisses fournir ou non une preuve d'achat. Si tu fais partie des personnes qui conservent ou photographient leurs reçus, cette habitude pourrait te rapporter davantage.

Pour les capsules K-Cup

Sans preuve d'achat, tu peux recevoir un maximum de 7 $. Avec une preuve d'achat, tu pourrais recevoir jusqu'à 0,50 $ par tranche de dix capsules, jusqu'à un maximum de 50 $ par réclamation.

Pour les machines à café Keurig

Si tu peux fournir une preuve d'achat d'au moins une machine à café ET d'au moins une boîte de capsules K-Cup achetée après la machine (les deux pendant la période visée), tu pourrais recevoir jusqu'à 25 $, peu importe le nombre de machines achetées.


Comment soumettre ta réclamation avant la date limite?

Le formulaire est disponible sur le site Web officiel du règlement. Tu dois le remplir et l'envoyer à l'Administrateur des réclamations, Eqitas Services, avant le 8 juillet 2026.

Le fonds total du règlement s'élève à 1,85 million de dollars, duquel sont soustraits les frais d'administration et les honoraires approuvés par la Cour pour les avocats du groupe, soit 634 845,17 $, plus taxes.


Une autre action collective au Québec pourrait t'intéresser

Si tu achètes régulièrement du lait d'amande, d'avoine ou de coco, une autre action collective récemment approuvée pourrait aussi te concerner.

La Cour supérieure du Québec a approuvé le règlement de 7,5 millions de dollars dans le cadre d'une action collective contre Danone Canada, visant les boissons végétales des marques Silk et Great Value rappelées en juillet 2024 en raison d'une contamination à la listériose. L'éclosion avait causé trois décès, une vingtaine de cas de maladie grave et une quinzaine d'hospitalisations partout au pays.

Tu es potentiellement admissible si tu as acheté ou ingéré l'un des produits visés par le rappel et que tu en as subi des conséquences physiques ou psychologiques. Les montants varient selon la gravité des symptômes, de 400 $ pour des symptômes légers jusqu'à 300 000 $ en cas de décès.

La date limite pour soumettre ta réclamation est le 16 octobre 2026.

Pour en savoir plus, c'est ici.



La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
recours collectif recours collectif québec action collective
Québec Canada Nouvelles
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Nouvelle allocation pour l’épicerie: Jusqu’à 890$ sont versés cette semaine et voici quand

Encore plus si tu as plusieurs enfants! 🤑

Quel est le salaire d'un enseignant au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Endurer... Oups! Éduquer les enfants des autres, ça paie-tu assez? 🤔

Cette plage aux eaux cristallines s'étend sur 12 km au Québec et promet des vacances de rêve

Du sable à perte de vue, l'air salin et des eaux cristallines… sans quitter le Québec. 🌊 ☀️

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrivent cette semaine et voici quand

Salut, la belle fin de mois! 🤑

Ce village du Québec cache une chute de 72 mètres et ça vaut le road trip cet été

Pour une escapade unique!

Les tarifs à la STM augmentent cette semaine : Voici combien tu paieras

C'est une autre dépense à prévoir dans ton budget!

Les parents du Québec recevront 127 $ de plus par enfant cette semaine

Vérifie ton compte bancaire cette semaine si tu as des enfants! 👀

Fête du Canada 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

Fais des provisions si tu veux popper le champagne après ton déménagement.

Top 15 des grandes villes les plus abordables au Canada : Seulement 2 sont au Québec

Est-ce que le Québec perd sa réputation de province abordable? 🤔

16 choses que je n'achèterai plus JAMAIS au Dollarama, même si c'est vraiment pas cher

Ce ne sont pas tous les deals qui valent le détour! 🫠