Action collective contre l'ARC: Voici quand soumettre ta réclamation allant jusqu'à 5 200$

Reste à l'affût. 👀💰

De l'argent canadien et une enveloppe de l'Agence du revenu du Canada.

Le règlement de l'action collective contre l'ARC a été approuvé et le portail pour les réclamations ouvre bientôt.

Maninder Singh | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si ton compte de l'Agence du revenu du Canada (ARC) a été piraté en 2020, tu pourrais avoir droit à une compensation allant jusqu'à 5 200 $. Le règlement de 8,7 millions de dollars a été officiellement approuvé le 5 mai 2026, mais le portail pour soumettre ta réclamation n'est pas encore ouvert.

À lire également : Action collective contre l'ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu'à 5 200 $

Voici ce qu'on sait sur le calendrier.

Quand le portail va-t-il ouvrir?

Selon les termes du jugement, la période de réclamation s'ouvre 60 jours après la « Date effective », soit la date à laquelle le délai d'appel du jugement d'approbation expire sans qu'un appel ait été déposé. Cette date exacte n'a pas encore été confirmée publiquement, mais selon le calendrier prévu, le portail devrait ouvrir d'ici l'été 2026. Une fois ouvert, tu auras six mois pour soumettre ta réclamation.

Narcity a contacté KPMG, l'administrateur du règlement, pour obtenir une date précise. Cet article sera mis à jour dès que l'information sera disponible.

Comment savoir si tu es admissible?

Tu es potentiellement admissible si ton compte ARC ou Mon dossier de Service Canada a été compromis lors des cyberattaques de l'été 2020, au cours desquelles des pirates ont utilisé des mots de passe volés ailleurs sur le Web pour accéder à des comptes gouvernementaux et soumettre de fausses demandes de PCU.

Ce que tu peux recevoir

  • Victimes d'accès non autorisé à ton compte : Jusqu'à 80 $ (20 $/h, max. 4 heures) pour le temps et les inconvénients
  • Victimes de fraude : Jusqu'à 200 $ (20 $/h, max. 10 heures) pour le temps et les démarches engendrés par l'utilisation frauduleuse de tes informations (ex. une fausse demande de PCU faite en ton nom ou des prestations détournées).
  • Fonds d'indemnisation spéciale : Jusqu'à 5 000 $ pour les dépenses directement liées à l'incident, comme des frais de surveillance de crédit, des honoraires professionnels en lien avec du vol d'identité, ou des pertes financières non remboursées.
Pour le dernier groupe, des preuves seront nécessaires, comme des reçus, des relevés bancaires ou des factures démontrant que les frais sont bien liés à la fuite de données.

Comment soumettre ta réclamation

Le processus se fera via le portail www.breachsettlementcanada.kpmg.ca ou par téléphone au 1-833-724-6160, dès son ouverture.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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