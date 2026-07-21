La Sépaq interdit la musique en tout temps et les climatiseurs la nuit dans ses campings
FINI, la guitare au bord du feu de camp! 🏕️❌
Si tu as un séjour de prévu dans l'un des parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), il va falloir revoir tes plans avant de faire tes bagages. Une toute nouvelle réglementation s'applique dès cet été dans tous les campings de la société d'État, qui t'empêche désormais de faire jouer de la musique (ou d'en faire toi-même) et de laisser fonctionner ton climatiseur pendant les chaudes nuits d'été, parmi d'autres changements.
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Selon la Sépaq, ces mesures visent à réduire les irritants entre les campeurs et campeuses et à préserver une ambiance paisible dans ses installations. L'objectif : trouver un équilibre entre la clientèle qui campe en véhicule récréatif, à la recherche de plus de confort, et celle qui séjourne en tente pour profiter du calme de la nature.
Le règlement, lui, ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, plusieurs font valoir que la musique et le « vibe de party » de certains lieux nuisaient à leur expérience de camping, tandis que d'autres trouvent le tout particulièrement strict, voire contraignant pour les personnes ayant des problèmes de santé.
Une personne se désole des nouvelles règles, puisqu'elle a des problèmes de santé. Espaces | Facebook
« [...] Je n’ai pas particulièrement apprécié l’ambiance fêtard de plusieurs campings privés. Mais avec la maladie les périodes de grandes chaleurs, qui sont de plus en plus fréquentes, peuvent être difficiles à supporter. Le climatiseur n’est pas toujours un luxe, mais essentiel pour certaines personnes. Et on doit réserver longtemps d’avance, donc on ne sait pas quelle température il fera. Personnellement, je me sens mise à la porte de lieux qui me sont chers. Ne pourrait-il pas y avoir une section réservée pour les climatiseurs? La nature appartient-elle qu’aux gens en bonne santé? », confie une internaute bouleversée par cette nouveauté.
Toutefois, il y a bel et bien des personnes qui veulent « la zénitude » et « décrocher du quotidien » en faveur de ces nouvelles règles.
« Bonne affaire la zénitude. En forêt, on veut la paix », affirme un campeur. «Tellement. On est là pour la nature et décrocher du quotidien, pas entendre la musique de un et de l’autre sans aucun respect envers les autres campeurs [...]», ajoute une autre.
Certaines personnes sont en faveur de ces règles. Espaces | Facebook
Les nouveaux règlements pour 2026 dans les campings de la Sépaq
Aucune musique permise
Concrètement, l'utilisation de tout équipement de sonorisation est désormais interdite pour diffuser du contenu audio. La règle vise les haut-parleurs, les radios et les téléphones cellulaires, mais aussi les instruments de musique, peut-on lire sur le site de la Sépaq. Que ce soit pour écouter de la musique, un balado, une émission de radio ou tout autre contenu sonore, il faudra désormais utiliser des écouteurs ou t'en passer.
Plusieurs personnes sont déçues qu'il n'y ait pas de zones où la musique à faible volume serait tolérée.Espaces | Facebook
« Musique sur haut-parleurs, je comprends, mais une guitare acoustique au coin du feu... Ça ne devrait pas être interdit, ou à tout le moins il devrait y avoir des zones pour ça », commente une campeuse.
Bonne nouvelle : la réglementation n'interdit pas de chanter sous la douche. Le bruit reste toutefois toléré seulement s'il ne s'entend pas depuis le chemin d'accès à un emplacement de camping ni depuis un emplacement voisin. Tu seras averti.e!
Climatiseurs : seulement de 10 h à 20 h, et seulement si tu es sur place
Le bruit des climatiseurs de véhicules récréatifs était lui aussi pointé du doigt comme un irritant. Leur utilisation est donc désormais interdite entre 20 h et 10 h. Tu peux toujours refroidir ton VR avant l'heure du dodo, mais attention : il est aussi interdit de faire fonctionner le climatiseur si tu n'es pas sur place. Donc, ne l'allume pas avant de partir à la marche vers les douches publiques.
L'utilisation modérée d'une génératrice reste tolérée de 10 h à 13 h et de 17 h à 20 h, en présence des occupant.e.s. Un ventilateur ne pourra donc pas être branché dans la roulotte pendant la nuit, sauf pour les personnes qui campent dans un emplacement muni d'une prise électrique, qui pourront utiliser l'électricité en tout temps.
Cette nouveauté a notamment fait réagir les propriétaires de chiens, inquiets pour le bien-être de leur compagnon à quatre pattes : aucune exception n'est prévue pendant les canicules.
Fini les hamacs entre les arbres (dans certains cas)
Il est désormais interdit d'installer ton hamac entre deux arbres dans les parcs nationaux. Tu peux seulement l'accrocher à du mobilier ou à une structure autoportante.
Si tu campes plutôt dans une réserve faunique ou un établissement touristique, l'installation d'un hamac sur les arbres adjacents à l'aire de camping demeure permise, à condition de ne pas endommager l'arbre.
Les explications de la Sépaq
D'où viennent ces décisions, et que risquent les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles? Est-ce que la Sépaq pourrait envisager les « zones », comme plusieurs l'ont suggéré?
Contacté par Narcity Québec, Simon Boivin, conseiller principal en relations publiques à la Sépaq, a refusé de répondre à nos questions, affirmant avoir déjà « exposé de long en large » la position de la société d'État.
En entrevue avec Radio-Canada, il a expliqué que la nouvelle réglementation découle des recommandations d'un comité interne composé de membres du personnel sur le terrain, qui ont constaté au fil des dernières années les principaux enjeux de cohabitation dans les campings.
« Le climatiseur représente un irritant pour les campeurs qui sont autour et choisissent de venir camper dans les parcs nationaux pour trouver une certaine quiétude en nature », a affirmé le conseiller en relations publiques.
Plusieurs internautes suggèrent des zones avec et sans musique. Espaces | Facebook
« Les [parcs de la ] Sépaq, c'est pour tous les Québécois : je propose donc qu'on fasse des zones sans musique et sans clim et des zones avec. Je fais partie d'un groupe qui organise un week-end de camping annuel familial, avec des participants de 2 à 70 ans depuis 25 ans. Comme bien des Québécois, le camping est pour nous synonyme de chants autour du feu de camp. [...] Quelle déception de s'être fait dire cette année : plus de musique! La Sépaq est organisée avec nos impôts et nos contributions (très chères, par ailleurs). Elle doit accommoder les besoins de chacun, il suffit de s'organiser et de rester dans certaines limites », confie une internaute.
Quelles sont les « conséquences » si les règles ne sont pas suivies?
Selon les dires de Simon Boivin au 98,5, il n'y aura pas de chasse aux sorcières pour faire respecter les nouvelles règles, mais des patrouilles s'assureront de leur application. On peut donc déduire que les contrevenants et contrevenantes devraient donc d'abord recevoir un avertissement.
Aucune amende n’est prévue, néanmoins, selon le site Internet de la Sépaq « une personne qui contrevient aux présents règlements peut être expulsée sur-le-champ, et ce, sans remboursement ».