Manque d'eau potable au Québec : Des villes comptent interdire son utilisation « inutile »

Une sonnette d’alarme face à des pénuries d’eau potable!😮

Un arroseur pour la pelouse.

Face à une possible pénurie d'eau potable, plusieurs villes du Québec comptent interdire son utilisation « inutile ».

VanderWolfImages | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si le Québec a longtemps été perçu comme le paradis de l’or bleu, la réalité est bien différente dans le sud de la province, où les puits d’eau potable de plusieurs municipalités s’assèchent. Certaines villes ont même interdit, ou prévoient interdire, tout l’été, les usages non essentiels de l’eau, notamment l’arrosage des pelouses et le nettoyage des entrées de stationnement. On fait le point.

À lire également : Voici le salaire annuel optimal pour acheter une maison dans ces 9 régions du Québec

La Ville de Saint-Hyacinthe est la plus récente municipalité du Québec à annoncer l’interdiction de l’arrosage des pelouses jusqu’au 31 août. Les personnes qui contreviendront à ce nouveau règlement municipal s’exposent à une amende de 200 $, voire plus en cas de récidive.

Mais le problème dépasse largement les limites de cette municipalité. En Montérégie, des organismes environnementaux, des personnes élues d’une douzaine de villes et des groupes de recherche tirent la sonnette d’alarme concernant l’état des nappes phréatiques du bassin versant de la rivière Châteauguay, où une surexploitation de l’eau souterraine a été confirmée en 2024.

« Au Québec, nous avons longtemps cru que l’eau était une ressource infinie. Exit l’époque des lunettes roses : il faut aujourd’hui faire face à la réalité », peut-on lire dans une lettre ouverte publiée le 5 juin dernier.

Les inquiétudes ne datent pas d’hier. Dès 2015, le Plan directeur de l’eau identifiait déjà la disponibilité de l’eau souterraine comme un enjeu majeur.

Des réserves de plus en plus fragiles

Depuis, le drainage agricole, l’imperméabilisation des sols urbains et la multiplication des épisodes de sécheresse ont accentué la pression sur la ressource.

« Les nappes phréatiques se rechargent moins vite, pendant que les rivières subissent des crues plus violentes et que les périodes d’étiage s’allongent », souligne le regroupement. Plus de 40 % de la population du territoire dépend d’ailleurs directement de l’eau souterraine pour sa consommation quotidienne.

Face à cette situation, une demande officielle a été déposée afin qu’un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) soit consacré aux pénuries d’eau.

« La table de concertation estime qu’il est temps pour le gouvernement du Québec d’aborder la question des pénuries d’eau souterraine qui affectent la région de l’ouest de la Montérégie et plusieurs autres régions du Québec », indique dans une lettre transmise par le Scabric au gouvernement du Québec, dont au ministère de l’Environnement.

Le Scabric est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la qualité de l’eau et des sols dans les bassins versants de la région de Châteauguay.

Selon les plus récentes données officielles, les Québécois et Québécoises consomment en moyenne 245 litres d’eau par jour à la maison.

Il s’agit d’une consommation supérieure à la moyenne canadienne, qui s’établit à 220 litres par jour, ainsi qu’à celle de l’Ontario, où elle atteint 184 litres. L’écart est encore plus marqué avec la France, où la consommation résidentielle moyenne est de 130 litres par personne quotidiennement.

Voici des villes qui interdisent l’arrosage de la pelouse et/ou le lavage de leur pavé de stationnement :

  • Saint-Hyacinthe
  • Shawinigan
  • Saint-Dominique
  • Sherbrooke (permis une fois par semaine seulement)
  • Québec (permis une fois par semaine seulement)
  • Blainville
  • Saint-Lin-Laurentides
  • Vaudreuil-Dorion
From Your Site Articles
gouvernement du québecmunicipalitéenvironnementchangement climatiquelois au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Cette ville au Québec demande de réduire au max la consommation d'eau et ça fait réagir

Pas le droit de laver son auto et juste des courtes douches. 😲

7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser

Des produits de tous les jours qui peuvent finir par te coûter cher!

Les joueurs des Canadiens de Montréal « spottés » à faire le party aux 4 coins de la ville

La saison du golf peut attendre un brin!🏌🏻

Canadian Tire fait un gros solde d'été : Voici 9 cadeaux parfaits pour la fête des Pères

Non, ton papa ne veut pas une tasse de plus. 🫣

Ce petit village au bord de l'eau fait partie des plus beaux au Québec et vaut le road trip

Tu peux même trouver des pierres semi-précieuses à la plage!

Régime de rente du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand

Un dépôt qui fait toujours du bien! 🤑

15 de nos meilleures trouvailles d'été abordables dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci

La chaise de plage est clairement LE « must » que tout le monde veut cet été. ✨😍

Amazon a lancé des soldes du Prime Day à l'avance et voici 8 des meilleurs deals

Avec des rabais de près de 200 $!

Après la prison, l’influenceur Dylan Demers tente un retour sur les réseaux sociaux

« Je tiens sincèrement à m’excuser, puis j’espère qu’aujourd’hui, vous avez passé par-dessus. »

Rihanna reçoit un cadeau d'une femme de Kahnawake qu'elle n'oubliera jamais (VIDÉO)

« Shine bright like » un beau cadeau! 🎁

La maison la moins chère au Québec est seulement 27 000 $ et parfaite avec un peu d’amour

Idéale pour faire ton petit nid familial!😍

12 des meilleures économies à faire chez Costco sur l’épicerie jusqu'au 5 juillet

Ta facture d'épicerie va te dire merci!