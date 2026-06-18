Alertes météo : Des orages violents avec risque de tornade foncent vers le Québec
Ça risque de brasser. Voici les régions touchées. 👇⛈️🌪️
Rentre à l'intérieur, car ça brasse du côté de la météo au Québec ce 18 juin 2026. Environnement Canada a émis une veille d'orages violents pour une grande partie de la province et ça s'annonce mouvementé. Un vaste territoire est touché, des Laurentides jusqu'à la Beauce, en passant par Montréal, la Montérégie et les Cantons-de-l'Est.
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Cet après-midi et ce soir, des orages violents pourraient apporter leur lot de rafales, de grosse grêle et de fortes pluies. « Un faible risque de tornade est également associé à ces orages », avertit Environnement Canada. Le niveau d'impact est qualifié de modéré, avec une confiance élevée dans les prévisions.
Quelques consignes importantes à garder en tête selon l'agence fédérale :
- Les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d'eau.
- Des pannes de courant sont possibles par endroits.
- Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont possibles.
- Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et réduire considérablement la visibilité.
« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année », rappellent les autorités.
Voici les secteurs visés par la veille d'orages violents :
- Gatineau
- secteur de Bécancour–Villeroy
- secteur de Berthierville–Saint-Gabriel
- secteur de Brome-Missisquoi
- secteur de Châteauguay–La Prairie
- secteur de Coaticook
- secteur de Cookshire
- secteur de Drummondville
- secteur de Granby–Waterloo
- secteur de Hemmingford
- secteur de Huntingdon
- secteur de l'île de Montréal
- secteur de Lac-Mégantic
- secteur de Lachute
- secteur de Lacolle
- secteur de Laval
- secteur de Longueuil–Varennes
- secteur de Lotbinière
- secteur de Louiseville
- secteur de Mascouche
- secteur de Mont-Orford–lac Memphrémagog
- secteur de Mont-Tremblant–Sainte-Agathe
- secteur de Nicolet
- secteur de Papineauville–Chénéville
- secteur de Rawdon–Joliette
- secteur de Richmond
- secteur de la rivière du Lièvre
- secteur de Saint-Eustache
- secteur de Saint-Georges-de-Beauce
- secteur de Saint-Hyacinthe–Acton Vale
- secteur de Saint-Jean–Marieville
- secteur de Saint-Jérôme
- secteur de Saint-Rémi
- secteur de Sainte-Adèle–Saint-Sauveur
- secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade
- secteur de Sainte-Marie-de-Beauce
- secteur de Shawinigan
- secteur de Sherbrooke
- secteur de Sorel–Yamaska
- secteur de Soulanges
- secteur de Thetford Mines
- secteur de Trois-Rivières
- secteur de Valleyfield–Beauharnois
- secteur de Vaudreuil
- secteur de Verchères–Beloeil
- secteur de Victoriaville
- secteur de Weedon
- secteur de Baie-Saint-Paul
- secteur de Berthierville–Saint-Gabriel
- secteur de Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans
- secteur de La Malbaie
- secteur de Lac-aux-Sables
- secteur de Lachute
- secteur de Louiseville
- secteur de Mascouche
- secteur de Matawin–parc national de la Mauricie
- secteur de Mont-Tremblant–Sainte-Agathe
- secteur de Portneuf
- secteur de Québec
- secteur de Rawdon–Joliette
- secteur de Saint-Eustache
- secteur de Saint-Jérôme
- secteur de Sainte-Adèle–Saint-Sauveur
- secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade
- secteur de Shawinigan
- secteur de Trois-Rivières
- secteur de Valcartier–Stoneham
Reste à l'affût : si les conditions se détériorent, le niveau des alertes pourrait être rehaussé.
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