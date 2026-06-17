Jusqu'à 100 mm de pluie : Des alertes météo en vigueur dans plusieurs secteurs au Québec
Ça s'annonce intense! 😳☔️
La météo au Québec se complique sérieusement pour les prochains jours. Environnement Canada a émis des avertissements jaunes de pluie qui visent de nombreuses régions de la province à compter de jeudi matin. Selon les prévisions météorologiques, les accumulations pourraient être considérables, et le tout devrait se poursuivre jusqu'à samedi après-midi.
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Selon le bulletin émis ce mercredi à 4 h 33 HAE, on parle d'un niveau d'impact modéré avec une confiance élevée dans les prévisions. Ce n'est donc pas une alerte à prendre à la légère.
Ce qui s'en vient
La pluie, parfois forte, doit commencer jeudi matin. Des orages pourraient se former en après-midi et intensifier les accumulations localement. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie sera plus modérée et intermittente, avant de se poursuivre jusqu'à samedi après-midi.
Les quantités prévues : entre 50 et 80 mm de pluie. « Il est possible que certains endroits reçoivent plus de 100 millimètres de pluie au total d'ici samedi après-midi », indique l'agence gouvernementale.
De l'eau pourrait s'accumuler sur les routes et dans les basses terres. Des réductions soudaines de visibilité sont aussi à prévoir par moments.
Ce qu'il faut éviter
Environnement Canada rappelle de ne pas conduire sur des routes inondées et de faire attention aux affaissements de chaussée près des rivières, ruisseaux et ponceaux.
Les régions visées
Au moment d'écrire ces lignes, les avertissements de pluie couvrent notamment les secteurs suivants :
- Côte-de-Beaupré et L'Île d'Orléans
- Lac-aux-Sables
- Louiseville
- Matawin et parc national de la Mauricie
- Portneuf
- Québec
- Sainte-Anne-de-la-Pérade
- Shawinigan
- Trois-Rivières
- Valcartier et Stoneham
Un système dépressionnaire inhabituel
Ce qui rend la situation particulière, c'est l'intensité du système qui approche. Une dépression aussi puissante est plus courante en automne, pas en plein mois de juin, selon MétéoMédia. Le système provient du Midwest américain, traverse l'Ontario, puis gagne le Québec en traînant avec lui un large corridor de pluie, des vents soutenus et un potentiel orageux. Des rafales dépassant les 70 km/h sont possibles jeudi en fin de journée.
Reste à l'affût des mises à jour : les alertes pourraient évoluer d'ici jeudi matin. Tu peux consulter la carte interactive d'Environnement Canada pour suivre la situation dans ta région.
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