Jusqu'à 100 mm de pluie : Des alertes météo en vigueur dans plusieurs secteurs au Québec

Ça s'annonce intense! 😳☔️

Des voitures sous une forte pluie.

Un système dépressionnaire intense fonce vers le Québec et laissera beaucoup d'accumulations sur son passage.

Goldenhind | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

La météo au Québec se complique sérieusement pour les prochains jours. Environnement Canada a émis des avertissements jaunes de pluie qui visent de nombreuses régions de la province à compter de jeudi matin. Selon les prévisions météorologiques, les accumulations pourraient être considérables, et le tout devrait se poursuivre jusqu'à samedi après-midi.

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Selon le bulletin émis ce mercredi à 4 h 33 HAE, on parle d'un niveau d'impact modéré avec une confiance élevée dans les prévisions. Ce n'est donc pas une alerte à prendre à la légère.

Ce qui s'en vient

La pluie, parfois forte, doit commencer jeudi matin. Des orages pourraient se former en après-midi et intensifier les accumulations localement. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie sera plus modérée et intermittente, avant de se poursuivre jusqu'à samedi après-midi.

Les quantités prévues : entre 50 et 80 mm de pluie. « Il est possible que certains endroits reçoivent plus de 100 millimètres de pluie au total d'ici samedi après-midi », indique l'agence gouvernementale.

De l'eau pourrait s'accumuler sur les routes et dans les basses terres. Des réductions soudaines de visibilité sont aussi à prévoir par moments.

Ce qu'il faut éviter

Environnement Canada rappelle de ne pas conduire sur des routes inondées et de faire attention aux affaissements de chaussée près des rivières, ruisseaux et ponceaux.

Les régions visées

Au moment d'écrire ces lignes, les avertissements de pluie couvrent notamment les secteurs suivants :

  • Côte-de-Beaupré et L'Île d'Orléans
  • Lac-aux-Sables
  • Louiseville
  • Matawin et parc national de la Mauricie
  • Portneuf
  • Québec
  • Sainte-Anne-de-la-Pérade
  • Shawinigan
  • Trois-Rivières
  • Valcartier et Stoneham

Un système dépressionnaire inhabituel

Ce qui rend la situation particulière, c'est l'intensité du système qui approche. Une dépression aussi puissante est plus courante en automne, pas en plein mois de juin, selon MétéoMédia. Le système provient du Midwest américain, traverse l'Ontario, puis gagne le Québec en traînant avec lui un large corridor de pluie, des vents soutenus et un potentiel orageux. Des rafales dépassant les 70 km/h sont possibles jeudi en fin de journée.

Reste à l'affût des mises à jour : les alertes pourraient évoluer d'ici jeudi matin. Tu peux consulter la carte interactive d'Environnement Canada pour suivre la situation dans ta région.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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