Orages violents, chaleur et forte pluie : Plusieurs alertes météo ont été émises au Québec
Tu ferais mieux de te mettre à l'abri. Voici les régions visées. 👇⛈️
La météo au Québec s'annonce mouvementée pour les 10 et 11 juin 2026 : Environnement Canada a émis simultanément trois types d'alertes qui touchent chacune des régions différentes. Une veille d'orages violents vise le sud du Québec, un bulletin spécial de pluie concerne principalement l'Outaouais, et des avertissements de chaleur sont en vigueur dans le nord de la province. On te décortique tout ça avant que ça commence à brasser.
À lire également : Prévisions météo de juillet 2026 : le meilleur et le pire du mois au Québec
Après plusieurs jours de beau temps, Dame nature réserve tout un cocktail pour la province de mercredi après-midi jusqu'à jeudi.
Les alertes météo d'Environnement Canada visent plusieurs régions au Québec. Environnement Canada
Veille d'orages violents
La veille jaune d'orages violents touche l'Outaouais, la Montérégie Ouest, Montréal, la Rive-Sud de Montréal, Laval et le sud des Laurentides. Selon Environnement Canada, « cet après-midi et ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire de la pluie forte ». Des rafales très fortes et de la grêle de grosse taille sont également au menu. Le niveau d'impact est qualifié de modéré, avec une confiance élevée dans les prévisions.
Bulletin météorologique spécial de forte pluie
Du côté de Gatineau, Ville-Marie, Le Domaine et Dorval Lodge, un bulletin météorologique spécial de pluie est en vigueur. L'agence fédérale prévoit une « possibilité de près de 50 mm de pluie par endroits » aujourd'hui et ce soir. Une dépression chargée d'humidité qui se déplace lentement sera responsable des fortes averses, avec un risque d'orages isolés en prime.
L'eau pourrait s'accumuler sur les routes et dans les basses-terres : Environnement Canada recommande de ne pas conduire sur des routes inondées et d'éviter les zones basses.
Avertissements de chaleur
Plus au nord, des avertissements jaunes de chaleur sont en vigueur pour Waskaganish, le secteur de Miquelon–Desmaraisville, Joutel–Matagami, LG-Quatre–Laforge et Fontanges, Chibougamau, ainsi que la baie James et la rivière La Grande. Les températures maximales attendues oscilleront entre 29 et 31 °C le jour, avec des minimales qui atteindront près de 18 °C la nuit. Un retour à des conditions plus normales est prévu au cours de la journée de vendredi.
Reste à l'affût : si les conditions se détériorent, le niveau des alertes pourrait être rehaussé. Consulte le site d'Environnement Canada pour les détails propres à ta région.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.