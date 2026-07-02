Alerte météo : Des orages violents avec risque de tornade vont secouer le Québec

Grêle de la taille d'une balle de ping-pong et rafales fortes : Ça va brasser dans plusieurs régions. 😳🌪️

Une tornade au milieu d'un orage violent.
Environnement Canada a émis une veille d'orages violents avec risque de tornade, ce 2 juillet 2026, au Québec.
Welcomia | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Après une soirée mouvementée mercredi, la météo au Québec n'a pas fini de faire jaser. Environnement Canada a émis, ce 2 juillet, une veille d'orages violents touchant pratiquement toute la province, avec un risque de tornade pour le sud et l'ouest.

À lire également : Les prévisions météo de juillet 2026 au Québec sont sorties et ça va pas sauver ton été

L'alerte pour le sud du Québec, en vigueur depuis 10 h 55 HAE, prévient que les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant apporter des rafales dommageables, de la grosse grêle et de la pluie torrentielle. « Certains de ces orages risquent de générer une tornade », précise l'agence fédérale, qui qualifie le niveau d'impact de modéré avec une confiance élevée dans les prévisions.

Dans le secteur de Gatineau, un bulletin distinct parle carrément de rafales frôlant les 100 km/h, de grêle pouvant atteindre la taille d'une balle de ping-pong et de plus de 30 mm de pluie cet après-midi et ce soir.

Pour le nord et l'est de la province, la veille demeure semblable, quoique sans mention de risque de tornade : rafales fortes, grosse grêle et pluie forte sont à prévoir dès jeudi après-midi et en soirée.

Environnement Canada rappelle qu'il faut prendre la situation au sérieux. Sur l'eau, les rafales soudaines et violentes peuvent rendre la navigation dangereuse. Sur la terre ferme, ce sont les arbres, les toitures et les structures légères qui risquent d'écoper, et des pannes de courant ne sont pas à exclure dans les secteurs les plus touchés. Du côté des précipitations, l'agence prévient que les pluies abondantes pourraient faire déborder les cours d'eau rapidement, alors mieux vaut garder tes distances si tu habites près d'une rivière ou d'un ruisseau. Quant à la grêle, elle pourrait causer des dégâts non négligeables si elle atteint la taille annoncée.



Cette veille touche à peu près la totalité du territoire québécois, du Bas-Saint-Laurent jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, en passant par la grande région de Montréal, l'Outaouais, la Mauricie, l'Estrie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et même une partie du Nunavik. Bref, difficile de passer entre les gouttes aujourd'hui.

À noter que la majorité de ces secteurs sont aussi visés par un avertissement de chaleur, ce qui n'aide certainement pas la situation. Reste à l'affût : si les conditions se détériorent, le niveau des alertes pourrait être rehaussé.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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