Tu peux faire un road trip vers ce « mini océan » d'eau douce aux plages spectaculaires

Le rêve!

Vue aérienne d'une plage de sable. Droite : une personne qui nage dans une eau d'un bleu éclatant.

Road trip Québec-Ontario : Tu peux visiter un « mini océan » d'eau douce.

Russ Heinl | Dreamstime, @jordanttaylor | Instagram
Éditrice Junior

Tu rêves d'un road trip qui donne l'impression d'être au bord de la mer, mais sans prendre l'avion? À partir du Québec, il suffit de mettre le cap vers le nord-ouest de l'Ontario pour découvrir un décor complètement dépaysant. Avec ses plages de sable doré, ses eaux à perte de vue et ses paysages spectaculaires, cette destination te mène à un véritable océan d'eau douce.

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Surnommé la « mer d'eau douce », le lac Supérieur est le plus grand lac au monde en superficie. Ses dimensions sont tellement impressionnantes qu'une fois sur place, il est facile d'oublier qu'on se trouve au Canada et non sur une côte maritime.

Le long de ses rives, tu trouveras plus d'une vingtaine de plages en Ontario, en plus de criques cachées, de sentiers panoramiques, de petits villages et de parcs naturels qui valent le détour. Si tu prévois quelques jours sur la route, les possibilités d'arrêts sont nombreuses.

N'oublie surtout pas ton maillot. Parmi les incontournables, Pancake Bay séduit avec son sable doux et ses eaux turquoise que le parc compare même aux couleurs des Caraïbes. Non loin de là, Batchawana Bay Beach est une autre plage prisée pour profiter d'une journée au soleil.

Autre arrêt à ajouter à ton itinéraire : Old Woman Bay. Cette plage de trois kilomètres est bordée d'immenses falaises qui offrent un décor spectaculaire, autant pour la baignade que pour les photos.

Impossible aussi de passer à côté du parc provincial du lac Supérieur. Entre les cascades, les vallées, les lacs intérieurs, les plages et les points de vue sur le rivage, c'est un véritable terrain de jeu pour les amateurs et amatrices de plein air.

Le parc cache également Katherine Cove, une petite plage réputée pour Bathtub Island. Cette minuscule île rocheuse forme un bassin naturel où l'eau se réchauffe au soleil, créant une sorte de piscine peu profonde parfaite pour se détendre durant les journées chaudes.

Si tu souhaites prolonger l'aventure, d'autres parcs bordent aussi le lac, dont Sleeping Giant Provincial Park, Pancake Bay Provincial Park et le parc national Pukaskwa, chacun offrant des paysages différents à explorer.

Le lac Supérieur est aussi connu pour son histoire fascinante. Au fil des siècles, ses eaux puissantes ont causé le naufrage de milliers d'embarcations, dont le célèbre cargo Edmund Fitzgerald. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de « cimetière des Grands Lacs ».

Entre les plages de sable, les eaux cristallines et les panoramas grandioses, cette destination ontarienne mérite assurément une place sur ta liste de road trips à faire au départ du Québec cet été.

Le site Internet du Circuit du lac Supérieur

* Ceci est une adaptation de l'article « Ontario has a 'mini freshwater ocean' with endless smooth-sand beaches and crystal waters », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

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Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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