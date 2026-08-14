Il n'y aura officiellement pas de tapis rouge à OD Panama : La production s'explique
Le public l'avait pourtant réclamé en grand nombre. 🥺
Si tu espérais voir le fameux tapis rouge d'OD faire son grand retour après avoir brillé par son absence à Occupation Double Chypre, tu risques de vivre une petite déception. La Grande première d'Occupation Double Panama, qui sera diffusée le 6 septembre, misera plutôt sur une formule semblable à celle instaurée l'an dernier, qui met de l'avant les connexions entre les célibataires.
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Eh oui, l'an dernier, la production avait pris une décision audacieuse en abandonnant le mythique tapis rouge au profit d'une nouvelle formule de type « speed dating ». Le changement avait fait réagir les fans, qui tenaient à cette tradition qui ouvrait chaque saison depuis les tout débuts d'OD. Pendant des années, cette soirée glamour a permis au public de découvrir les candidats et candidates, d'analyser les premières impressions (et malaises) et, évidemment, de commencer à prédire les couples avant même que les valises soient défaites. Il y a même une saison où, coup de théâtre, il y en a eu deux, et on a adoré ça!
Disons aussi que ce classique nous a donné son lot de télé mémorable, pour ne pas dire des moments très « crousti-fondants », de Camille qui montre ses fesses à OD Afrique du Sud jusqu'à Bilal qui fait un malaise après avoir été déclassé par les filles à OD Mexique, sans oublier le silence de Pierre-Hans à OD Grèce, suivi de « Ce soir c'est tellement la vie genre ».
Le public veut un retour du tapis rouge, mais la production voit les choses autrement
Sur les réseaux sociaux, les fans de Narcity ont d'ailleurs été pas mal clairs : sur plus de 5 750 personnes sondées, plus de 4 820 ont voté pour un retour de leur tradition favorite.
L'équipe de production a entendu les demandes du public, mais elle ne changera pas de direction pour autant.
Il faut dire que le nouveau concept de Grande première a donné lieu à plusieurs moments télévisuels mémorables l'an passé, du fameux « c'est quoi, un électricien? » aux gars qui ne se souvenaient plus du prénom des filles alors qu'ils devaient sélectionner celles qu'ils voulaient sauver. Pas besoin d'un tapis rouge pour créer un malaise de première qualité, visiblement. Malgré tout, les téléspectateurs et téléspectatrices sont resté.e.s sur leur faim et ne changent pas d'avis.
Mais la prod, elle, voit les choses autrement, confie Jean-Philippe Perron, producteur au contenu.
« Oui, le tapis rouge, c'était un classique d'OD dans les premières saisons, mais de concert avec le diffuseur, on s'est dit qu'on gardait la formule, ou du moins le type de formule qui était utilisé l'an passé, parce que ça misait sur les connexions. »
Il explique que la manière de lancer la saison à Chypre permettait de « rebrasser la formule d'OD » mais également d'offrir une chance aux célibataires de se faire valoir et de commencer à créer des rapprochements au lieu d'être sélectionné.e.s principalement pour leur apparence :
« Le tapis rouge, c'était super, mais souvent, c'était basé sur le physique et un speech d'une minute. Les connexions étaient plus difficiles, tandis que là, on a l'impression qu'on permet vraiment aux candidats de se connaître et qu'ils fassent des choix éclairés. La formule de dates, de rencontres, de séduction qui arrive très rapidement dans l'émission, c'est ça qu'on a décidé de mettre de l'avant. »
Des célibataires qui veulent « jouer au jeu de l'amour »
Et si l'absence du tapis rouge peut donner l'impression qu'OD tourne la page sur certaines de ses traditions, Jean-Philippe Perron assure que la production n'oublie pas pour autant l'héritage de l'émission. La nostalgie est bien présente à l'aube de cette 20e saison, mais pas question de regarder uniquement dans le rétroviseur.
« Cette notion-là de nostalgie a toujours été là, mais pour la vingtième saison, je pense qu'on se dit qu'on continue sur notre lancée. L'an passé, ça a été une saison extraordinaire. On a vécu plein de twists. Les candidats ont vraiment embarqué, les candidats jouaient. C'est vraiment ce vers quoi on s'en va. On veut continuer. Oui, OD, c'est une émission pour trouver l'amour, mais c'est un jeu aussi. Il faut que les candidats veuillent jouer. On a des candidats très joueurs qui veulent jouer, mais qui veulent aussi jouer au jeu de l'amour. C'est surtout ça cette année qu'on se sent dans la cohorte. »
Autrement dit, OD Panama ne semble pas vouloir célébrer ses 20 ans en ressortant toutes ses vieilles recettes. La production veut plutôt conserver ce qui fait l'essence de la téléréalité tout en poussant davantage son côté imprévisible qui fait sa réputation. Trouver l'amour, oui, mais avec des célibataires prêts et prêtes à embarquer dans l'aventure, à faire des choix parfois déchirants et, forcément, à provoquer quelques twists en chemin.
Reste maintenant à voir quel revirement de situation viendra pimenter cette nouvelle Grande première. Parce qu'on connaît OD, et si le tapis rouge est boudé pour une deuxième année, ça ne veut certainement pas dire que la prod va simplement ouvrir la porte des maisons et souhaiter bonne chance à tout le monde.
Dans tous les cas, on sait que le public devait voter pour un gars afin de lui offrir un privilège qu'on découvrira dans l'épisode OD : Les préparatifs le 30 août sur Crave.
La téléréalité Occupation Double Panama sera diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30 dès le 6 septembre sur Noovo et sera offerte en rattrapage sur Crave.
D'ici là, on t'invite à découvrir les neuf femmes et quatre hommes qui seront dans ton écran pour la Grande première.
Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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