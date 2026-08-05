Voici quand les candidats d'Occupation Double Panama seront enfin dévoilés
OD Panama : le compte à rebours est officiellement commencé. 🔥✨
La téléréalité Occupation Double Panama donnera bientôt le coup d'envoi, et s'il y a une chose qui fait grimper l'excitation avant la Grande première de l'émission de dating, c'est bien le dévoilement des célibataires qui occuperont une place de choix sur nos écrans cet automne. Comme le veut la tradition, leur identité est révélée environ un mois avant le lancement de l'émission, pendant que les candidats et candidates s'envolent déjà vers cette aventure, filmée plusieurs semaines avant sa diffusion.
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Le dévoilement des célibataires d'OD Panama
Est-ce qu'on aura droit à une saison remplie de charpentiers-menuisiers (ça en prend toujours un), d'électriciens (c'est quoi ça?), de courtières et courtiers immobiliers, de mannequins et d'influenceurs ou d'influenceuses? Impossible à dire pour l'instant. Une chose est certaine : si tu veux mettre un visage sur les célibataires avant qu'ils et elles plongent dans l'aventure, tu n'auras plus très longtemps à attendre. C'est le mardi 11 août que tu dois noter à ton agenda.
Cette année, il n'y aura pas de vidéo en direct sur les réseaux sociaux. C'est sur la plateforme Crave que tu pourras découvrir les personnes qui séduiront à l'écran cet automne, et ce, dès 8 h du matin. Oui, ça commence tôt!
Attention : il faut avoir un compte Crave (gratuit).
Le retour d'Alicia Moffet et Frédérick Robichaud à la barre d'OD Panama
Pour cette 20e saison, le duo (et ex-couple) à l'animation, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, sera de retour pour une quatrième saison consécutive. Oui, malgré leur rupture annoncée plus tôt cette année. Le public gardera sans doute l'œil ouvert pour voir si la nouvelle réalité du couple change leur dynamique à l'écran. Dans tous les cas, tout ce qu'on veut vraiment, c'est entendre Fred (essayer de) parler espagnol.
Cette fois, les célibataires mettront le cap sur le Panama, avec ses plages, sa jungle et ses paysages tropicaux comme toile de fond.
Le dévoilement des candidats et candidates ne signifie toutefois pas que la saison commencera immédiatement. La formule habituelle est de retour pour la saison anniversaire. L'épisode « pré-OD », OD : les préparatifs arrivera sur Crave le 30 août, avant la Grande première, prévue le dimanche 6 septembre à 18 h 30.
Reste maintenant à voir si le traditionnel tapis rouge fera son retour. La production l'avait abandonné l'an dernier pour Occupation Double Chypre, une décision qui avait fait beaucoup réagir les fans de cette téléréalité. Pour l'instant, le mystère demeure entier.
D'ici là, si tu veux tout savoir sur la destination et les fameuses maisons de cette saison, c'est par ici.