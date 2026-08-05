Voici quand les candidats d'Occupation Double Panama seront enfin dévoilés

OD Panama : le compte à rebours est officiellement commencé. 🔥✨

Frédérick Robichaud et Alicia Moffet : le duo à l'animation d'Occupation Double Panama.

Occupation Double Panama dévoile bientôt ses candidats et candidates.

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Rédactrice en chef

La téléréalité Occupation Double Panama donnera bientôt le coup d'envoi, et s'il y a une chose qui fait grimper l'excitation avant la Grande première de l'émission de dating, c'est bien le dévoilement des célibataires qui occuperont une place de choix sur nos écrans cet automne. Comme le veut la tradition, leur identité est révélée environ un mois avant le lancement de l'émission, pendant que les candidats et candidates s'envolent déjà vers cette aventure, filmée plusieurs semaines avant sa diffusion.

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Le dévoilement des célibataires d'OD Panama

Est-ce qu'on aura droit à une saison remplie de charpentiers-menuisiers (ça en prend toujours un), d'électriciens (c'est quoi ça?), de courtières et courtiers immobiliers, de mannequins et d'influenceurs ou d'influenceuses? Impossible à dire pour l'instant. Une chose est certaine : si tu veux mettre un visage sur les célibataires avant qu'ils et elles plongent dans l'aventure, tu n'auras plus très longtemps à attendre. C'est le mardi 11 août que tu dois noter à ton agenda.

Cette année, il n'y aura pas de vidéo en direct sur les réseaux sociaux. C'est sur la plateforme Crave que tu pourras découvrir les personnes qui séduiront à l'écran cet automne, et ce, dès 8 h du matin. Oui, ça commence tôt!

Attention : il faut avoir un compte Crave (gratuit).


Le retour d'Alicia Moffet et Frédérick Robichaud à la barre d'OD Panama

Pour cette 20e saison, le duo (et ex-couple) à l'animation, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, sera de retour pour une quatrième saison consécutive. Oui, malgré leur rupture annoncée plus tôt cette année. Le public gardera sans doute l'œil ouvert pour voir si la nouvelle réalité du couple change leur dynamique à l'écran. Dans tous les cas, tout ce qu'on veut vraiment, c'est entendre Fred (essayer de) parler espagnol.

Cette fois, les célibataires mettront le cap sur le Panama, avec ses plages, sa jungle et ses paysages tropicaux comme toile de fond.

Le dévoilement des candidats et candidates ne signifie toutefois pas que la saison commencera immédiatement. La formule habituelle est de retour pour la saison anniversaire. L'épisode « pré-OD », OD : les préparatifs arrivera sur Crave le 30 août, avant la Grande première, prévue le dimanche 6 septembre à 18 h 30.

Reste maintenant à voir si le traditionnel tapis rouge fera son retour. La production l'avait abandonné l'an dernier pour Occupation Double Chypre, une décision qui avait fait beaucoup réagir les fans de cette téléréalité. Pour l'instant, le mystère demeure entier.

D'ici là, si tu veux tout savoir sur la destination et les fameuses maisons de cette saison, c'est par ici.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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