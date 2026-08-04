Costco offre des parfums populaires de marque avec des économies allant jusqu'à 54 %

Ta collection de parfums risque de s'agrandir!

La façade d'un Costco. Droite : Une main tenant le parfum Gucci Flora Gorgeous Magnolia.

Costco : Les parfums à petit prix sont de retour.

Oasisamuel | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

La section beauté du Costco cache souvent des tonnes de petites trouvailles à prix vraiment avantageux, allant du maquillage aux soins de la peau, en passant par les produits capillaires et plus encore. Mais de manière périodique, des parfums griffés sont aussi offerts en rayon à coût unique, te permettant de faire des économies intéressantes. Par exemple, au moment d'écrire ces lignes, la sélection de la succursale de Candiac propose des flacons d'eau de parfum et de toilette de marques comme Gucci, Mugler, Versace, Ralph Lauren et Burberry, pour 99,99 $ chacun.

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Il faut savoir que la sélection peut changer d'une adresse à l'autre et que les parfums sont scellés. Tu ne peux donc pas les sentir avant de faire ton achat, mais à ce prix, ça vaut la peine de faire le plein de ton odeur signature si jamais tu la trouves, ou encore de passer découvrir quelques options en pharmacie au préalable.

On te montre donc quelques exemples de ce que tu pourrais trouver à ton entrepôt du coin, en plus de t'offrir une description des fragrances et des comparaisons indiquant combien garder dans tes poches par rapport aux montants demandés au Sephora, sur Amazon et sur LEPARFUM.

Mugler Alien – Eau de parfum

Le parfum Alien de Mugler au Costco. Droite : Le parfum Alien de Mugler sur le site du Sephora.

L'eau de parfum Alien de Mugler est offerte au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 99,99 $ pour 60 ml

Prix au Sephora : 176 $ pour 60 ml

Économies : 76,01 $

Alien est parfait pour ceux et celles qui aiment les fragrances profondes, mais faciles à porter pour toutes les occasions. Son mélange de jasmin, de bois chaleureux et d'ambre doux lui donne un côté à la fois sensuel et réconfortant. Et bonus : il tient vraiment longtemps. Ne sois pas surpris.e d'en sentir encore une trace sur tes cheveux ou ton chandail le lendemain… voire quelques jours plus tard.

Versace Yellow Diamond – Eau de toilette

Le parfum Yellow Diamond de Versace au Costco. Droite : Le parfum Yellow Diamond de Versace sur le site de LEPARFUM.

L'eau de toilette Yellow Diamond de Versace est offerte à prix réduit au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, LEPARFUM

Prix au Costco : 99,99 $ pour 200 ml

Prix sur LEPARFUM : 170 $ pour 200 ml

Économies : 70,01 $

Avec ses notes d'agrumes, de fleurs et de bois, Yellow Diamond de Versace offre un parfum frais, lumineux et féminin. Facile à porter au quotidien, il est aussi apprécié parce qu'il se combine bien avec d'autres parfums si tu aimes créer ta propre signature olfactive.

Gucci Bloom Profumo di Fiori – Eau de parfum

Le parfum Gucci Bloom Profumo di Fiori au Costco. Droite : Le parfum Gucci Bloom Profumo di Fiori sur le site de Sephora.

L'eau de parfum Bloom Profumo di Fiori de Gucci est offerte à 99,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 99,99 $ pour 100 ml

Prix au Sephora : 219 $ pour 100 ml

Économies : 119,01 $

Gucci Bloom Profumo di Fiori est un parfum pour les personnes qui adorent les fleurs blanches. La tubéreuse, le jasmin et l'ylang-ylang créent une fragrance riche, crémeuse et très florale, avec une petite touche de verdure qui lui donne de la fraîcheur. Il a aussi une bonne tenue et côté intensité, si tu aimes les parfums qui se font remarquer, il pourrait bien devenir ton nouveau favori, surtout à ce prix.

Chloé L'Eau de Parfum Lumineuse - Eau de parfum

Le parfum Chlo\u00e9 L'Eau de Parfum Lumineuse au Costco. Droite : Le parfum Chlo\u00e9 L'Eau de Parfum Lumineuse sur le site du Sephora.

L'Eau de Parfum Lumineuse de Chloé est vendue à bon prix au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 99,99 $ pour 50 ml

Prix au Sephora : 175,50 $ pour 50 ml

Économies : 75,51 $

Si tu aimes les parfums floraux qui ont un petit côté chaleureux, celui-ci pourrait te plaire. La rose et le jasmin apportent de la fraîcheur, tandis que la vanille lui donne une douceur réconfortante. C'est féminin et élégant, avec un petit côté ludique et décontracté.

Gucci Flora Gorgeous Magnolia – Eau de parfum

Le parfum Gucci Flora Gorgeous Magnolia au Costco. Droite : Le parfum Gucci Flora Gorgeous Magnolia sur le site de Sephora.

L'eau de parfum Gucci Flora Gorgeous Magnolia est disponible à petit prix au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 99,99 $ pour 50 ml

Prix au Sephora : 176 $ pour 50 ml

Économies : 76,01 $

Imagine un jardin rempli de fleurs au printemps, avec quelques mûres fraîchement cueillies. C'est l'impression que laisse Gucci Flora Gorgeous Magnolia : une fragrance lumineuse, douce et légèrement fruitée, parfaite si tu cherches quelque chose de féminin pour une date, un brunch entre ami.e.s ou une soirée en ville.

Ralph Lauren Romance – Eau de parfum

Le parfum Romance de Ralph Lauren au Costco. Droite : Le parfum Romance de Ralph Lauren sur le site d'Amazon.

L'eau de parfum Romance de Ralph Lauren est affichée à un prix avantageux au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

Prix au Costco : 99,99 $ pour 100 ml

Prix sur Amazon : En rabais à 147,14 $ plutôt que 160 $ pour 100 ml

Économies : 47,15 $

Ce n'est pas un hasard si Romance de Ralph Lauren est encore aussi populaire. Son mélange de rose, de jasmin et de bois crée un parfum floral élégant, frais et intemporel. C'est le genre de fragrance que plusieurs portent depuis des années… et rachètent encore aujourd'hui.

Burberry My Burberry – Eau de parfum

Le parfum My Burberry au Costco. Droite : Le parfum My Burberry sur le site de Sephora.

L'eau de parfum My Burberry est offerte à prix compétitif au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 99,99 $ pour 90 ml

Prix au Sephora : 207 $ pour 90 ml

Économies : 107,01 $

Inspiré des jardins londoniens après la pluie, My Burberry offre une fragrance florale fraîche et raffinée. La rose est au cœur du parfum, tandis que la bergamote apporte de l'éclat. Les notes plus chaudes rappellent le bois et les fleurs séchées, ce qui donne au parfum un côté plus enveloppant sans être trop intense.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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