ÎleSoniq annonce un nouveau règlement strict sur les sacs transparents et ça ne passe pas

« Vraiment ordinaire d’annoncer ça 5 jours avant! »

La scène à ÎleSoniq.

Le festival ÎleSoniq a changé sa politique des sacs transparents quelques jours avant l'événement.

@ilesoniq | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Si ton outfit de festival est prêt depuis des mois pour ÎleSoniq qui arrive ce week-end du 8 et 9 août 2026, tu vas devoir revoir un détail assez important. L'événement a partagé, ce 3 août, un nouveau règlement concernant les sacs que tu peux apporter sur le site et on peut dire que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde.

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« Sacs transparents pour tous les détenteurs de billet », peut-on lire sur la publication. Avant ce changement, ÎleSoniq encourageait l'utilisation de sacs clairs, mais voilà qu'ils seront désormais obligatoires et les seuls autorisés. Cette décision a été prise afin « d'accélérer l'accès sur le site et promouvoir la sécurité de tous ».

Concrètement, les sacs à dos, sacs à main et sacs banane devront être transparents et ne pas dépasser 30 cm x 30 cm x 23 cm (12 po x 12 po x 9 po). Les sacs d'hydratation de type veste ou petit format, eux, échappent à l'obligation de transparence, mais devront être complètement vides à l'entrée et ne pas avoir de poche plus grande que le compartiment à liquide.

Quant aux sacs médicaux ou ceux liés à l'accessibilité, aux soins d'un enfant ou à d'autres besoins essentiels, ils seront tolérés après une inspection par le personnel de sécurité, pourvu qu'ils respectent eux aussi les dimensions maximales permises.

Rapidement, cette décision a soulevé un tollé auprès de la foule et a reçu des centaines de commentaires et critiques sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures.

Capture d'\u00e9cran.Plusieurs personnes dénoncent le changement de règlement à quelques jours de l'événement. ÎLESONIQ | Facebook

« C'est tellement frustrant de changer les règlements à 4 jours de l'événement... On se prépare des semaines à l'avance pour ÎLESONIQ pour se faire revirer de bord avec des nouvelles consignes de dernière minute », a écrit un internaute, un commentaire qui reflète bien la grogne générale face à cette annonce qui arrive tardivement.

Capture d'\u00e9cran.Plusieurs personnes suggèrent que les fouilles à la sécurité soient faites de manière plus méticuleuse au lieu d'imposer les sacs transparents. ÎLESONIQ | Facebook

D'autres proposent une solution concrète : embaucher plus de personnel de sécurité pour des fouilles plus rigoureuses, plutôt que d'imposer une nouvelle contrainte aux festivaliers et festivalières.

Capture d'\u00e9cran.Ce ne sont pas tous les festivals qui imposent la règle des sacs transparents au Québec. @ilesoniq | Instagram

« [...] Il y a de forte chance que beaucoup de gens n'aient pas le temps de voir cette règle inutile. Ensuite, vous demandez à 50k personnes d'acheter des sacs en plastique (Wahou l'environnement). Finalement, vous donnez comme raison la sécurité? Écoutez, il y a des festivals comme le FEQ qui fouillent les sacs et qui réussissent à faire rentrer 90k personnes sans demander aux gens d'avoir des sacs transparents. Il n'est pas encore trop tard pour reculer sur ce règlement bidon », réclame un internaute contrarié par cette nouvelle politique.

Et il n'est pas le seul. Plusieurs membres du public demandent à l'organisation d'assouplir cette règlementation, du moins pour cette année, en permettant les sacs bananes et les sacs de type hydropack.

Et les autres festivals?

Capture d'\u00e9cran Lasso Montr\u00e9al 4 ao\u00fbt 2026. Le festival Lasso a aussi resserré sa politique concernant les sacs transparents. Lasso Montréal

ÎleSoniq n'est pas le seul festival montréalais à revoir ses règles cet été. En date du 27 juillet, Lasso permettait encore les sacs à dos, sacs à main et sacs transparents d'un format maximal de 30 cm x 30 cm x 23 cm (12 po x 12 po x 9 po), mais aussi les sacs et fanny packs non transparents, à condition qu'ils respectent un format plus petit de 23 cm x 15 cm x 10 cm (9 po x 6 po x 4 po).

Or, en date du 4 août, le festival, qui se tiendra le 15 et 16 août au parc Jean-Drapeau, a resserré la vis. On remarque sur leur site Web que seuls les sacs transparents sont maintenant autorisés, peu importe la taille, à l'exception des sacs d'hydratation (vides à l'entrée) et de quelques cas particuliers, comme les sacs médicaux ou liés à l'accessibilité.

Les sacs non transparents qui ne répondent pas aux nouveaux critères, les sacs pour appareils photo et tout autre grand sac personnel sont désormais interdits sur le site.

Narcity Québec a contacté evenko, le promoteur de ces événements, afin d'obtenir un commentaire et des explications supplémentaires à ce sujet. Cet article sera mis à jour dès qu'une réponse aura été obtenue.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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