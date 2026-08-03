7 tendances mode qui ont totalement volé la vedette chez les personnalités d'ici à Osheaga
Ça donne de l'inspiration pour les prochains festivals.🔥✨
Malgré les sautes d'humeur de Dame Nature qui se sont invitées à Osheaga, le festival de musique est resté fidèle à sa réputation... autant sur scène que dans la foule. Chaque année, les festivaliers et les festivalières rivalisent de créativité avec leurs tenues, et certains looks volent presque autant la vedette que les prestations musicales.
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Ce qui fait le charme d'Osheaga, c'est justement qu'aucun style vestimentaire ne domine complètement. Cette année encore, une foule d'outfits flamboyants à leur manière se sont côtoyés sur le site, mais quelques tendances se sont clairement démarquées.
Entre le grand retour des silhouettes Y2K, l'influence grandissante du blokecore, les micro shorts, les bottes de cowboy et les imprimés vichy, le festival s'est une fois de plus transformé en véritable défilé de mode à ciel ouvert.
Voici les sept tendances qui ont complètement volé la vedette à Osheaga cette fin de semaine, adoptées par plusieurs personnalités publiques du Québec.
Les micro shorts portés avec des bottes
Julie-Pier Letarte, Éléonore Lagacé et Isabelle Labrecque portaient les micro shorts avec des bottes à Osheaga. @juliepier_ | Instagram, @eleonorelagace | Instagram,@diaryofisabelle | Instagram
S'il y a une tendance qui a dominé les looks aperçus au festival Osheaga cette année, c'est bien celle du microshort porté avec des bottes hautes. Déjà omniprésente dans des festivals comme Coachella, cette combinaison continue de séduire grâce à son esthétique à mi-chemin entre les styles bohèmes, westerns et Y2K.
Qu'il soit agencé à des bottes de cowboy, des bottes cavalières ou à talons hauts, le microshort crée un contraste qui allonge visuellement la silhouette et donne instantanément du caractère à n'importe quel ensemble. En prime, cette combinaison s'est révélée aussi stylée que pratique pour affronter les journées aussi chaudes que pluvieuses du festival.
La chanteuse Éléonore Lagacé, l'humoriste Julie-Pier Letarte et la créatrice de contenu Isabelle Labrecque ont chacune porté cette tendance à leur façon. Éléonore et Julie-Pier y ont également ajouté une ceinture-chaîne, un autre accessoire vu par centaines au festival. Trois styles bien distincts, mais une même tendance qui a clairement marqué cette édition d'Osheaga.
Les shorts sport
Zoé Duval, Cam DS et Noémie Lacerte portaient les shorts sport à Osheaga.@zozoduval | Instagram, @cam_ds | Instagram, @noemielacerte | Instagram
Impossible de passer à côté du grand retour des shorts de sport courts cette année. Inspirée de l'esthétique Sporty Spice et du blokecore, cette mode directement sortie des années 1990 et du début des années 2000 s'impose bien au-delà du gym. Les modèles Adidas, et autres marques au style vintage se portent aujourd'hui avec des camisoles ou encore des accessoires plus féminins, créant le contraste qui fait tout le charme de la tendance.
À Osheaga, le rouge s'est particulièrement démarqué. Le créateur de contenu Zoé Duval, la créatrice et photographe Camille DS et l'entrepreneuse mode derrière la marque Noble, Noémie Lacerte, ont misé sur cette couleur éclatante, confirmant que le short sport rouge est l'une des pièces les plus convoitées du moment.
Maxence Garneau et son ami Francis portent le short de sport court. @maxencegarneau | Instagram
Mais la tendance ne s'arrête pas au rouge. Le créateur de contenu et animateur Maxence Garneau le démontre avec son modèle vert forêt, tandis que son ami Francis mise sur une version noire, plus minimaliste.
Les chandails de sport vintage
Rami Farran, Valérie Roberts et Gregg The Witch portaient des chandails de sport à Osheaga.@rami.frn_ | Instagram, @mielie_artiste_tatoueuse | Instagram, @gre_gg | Instagram,
Toujours dans le même style très sporty années 1990, le blokecore, popularisé sur TikTok et adopté par plusieurs célébrités, s'inspire du style des fans de soccer britanniques de cette époque. Son nom vient d'ailleurs du mot anglais bloke, un terme familier qui signifie « gars », notamment au Royaume-Uni.
Cette tendance se traduit par des chandails de soccer vintage, des jerseys ou polos de clubs ou d'équipes nationales, des coupes surdimensionnées et un mélange assumé de vêtements sportifs et de pièces classiques.
Connu à OD Martinique, Rami Farran a opté pour un chandail jaune du Brésil agencé à des jorts, une autre mode vue partout pendant le festival. De son côté, l'animatrice Valérie Roberts a choisi un jersey de GANNI LAB confectionné en Cycora, une fibre composée à 70 % de polyester recyclé provenant de textiles postconsommation, illustrant au passage la popularité grandissante de la mode circulaire. Quant au créateur de contenu Greg Basquiat, connu sur TikTok comme Gregg The Witch, il a misé sur un polo vintage blanc cassé signé Cambridge England. Une manière particulièrement élégante d'adopter cette tendance.
Les ceintures en chaîne
Élisabeth Rioux, Aïssa St-Jean ainsi que Frédérique et Marilou Bélanger portaient des ceintures en chaîne à Osheaga.@elisabethrioux | Instagram, @aissa.stjean | Instagram, @mariloublg_ | Instagram
De retour en force depuis 2024, les ceintures en chaîne de tous styles poursuivent leur règne cette saison. Portée sur les hanches, la ceinture métallique très Y2K ajoute une touche glamour à des looks autrement très décontractés et permet de rehausser instantanément un micro short, une mini-jupe ou une robe fluide.
Pendant le festival, Élisabeth Rioux l'a intégrée à un ensemble monochrome brun tout en simplicité, où la ceinture en chaîne devenait le point focal de la tenue. Aïssa St-Jean a également adopté la tendance avec un jean oversized et une camisole Y2K, tandis que les mannequins Frédérique et Marilou Bélanger l'ont utilisée pour accessoiriser une robe et une jupe blanches.
Le jort
Khate Lessard, Tommy-Lee Salvas et Alanis Desilets portaient le jort à Osheaga.@khate.lessard | Instagram, @vince_noel pour @tommylee.salvas | Instagram, @alanis.desilets | Instagram
Ce n'est pas que les shorts miniatures qui se sont imposés cette année : le jort était également parmi les grandes tendances. Contraction des mots jean et short, cette version longue du short en denim, qui arrive généralement au-dessus ou au niveau du genou, s'inscrit dans le retour en force des silhouettes inspirées des années 1990 et 2000. Popularisé autant par la mode masculine que féminine et dans toutes les couleurs, il était partout ce week-end.
La créatrice de contenu Khate Lessard en a proposé une version plus élégante, agencée à des bottes et à un haut ajusté, le créateur de contenu et nouvellement animateur Tommy-Lee Salvas a plutôt misé sur une silhouette minimaliste avec un jort noir, tandis que la populaire Alanis Desilets l'a associé à un haut vaporeux et à des accessoires d'inspiration boho.
Le baggy jean taille basse
Inès Lalouad, Céline Girouard et Nabil Amraoui portaient le jean taille basse oversized à Osheaga.@ineslalouad | Instagram, @celinejgirouard | Instagram, @nabilqueenn | Instagram
On continue sur la lancée années 1990 et 2000 avec le jean taille basse oversized. Longtemps laissé de côté au profit des coupes ajustées et des tailles hautes, il retrouve aujourd'hui sa place dans les garde-robes, porté de façon plus assumée que jamais. Ce pantalon se distingue par une taille très basse, une coupe ample et un effet volontairement décontracté.
À Osheaga, cette tendance s'est déclinée de plusieurs façons. Inès Lalouad, gagnante d'OD Dans l'Ouest, a revisité la tendance avec un jean taille basse porté sous un t-shirt graphique Ed Hardy (qui fait aussi voyager dans le temps), Céline Girouard d'OD Andalousie a misé sur un pantalon baggy taille basse agencé à un haut léopard et Nabil Amraoui, connu comme créateur de contenu sous le nom de Nabil Queen a, de son côté, adopté une version monochrome noire avec un pantalon très ample et un haut en transparence.
L'imprimé vichy
Lysandre Nadeau, Marie-Christine Labonté, Marina Bastarache, Anne-Marie Withenshaw et Michelle Furtado portaient des pièces à motif vichy à Osheaga.@lysandrenadeau | Instagram, @marinabastarache | Instagram, @amwithenshaw | Instagram
Impossible de parler des tendances estivales sans mentionner le retour du vichy. Longtemps associé aux nappes de pique-nique ou à l'esthétique rétro des années 1950, ce motif à carreaux connaît une explosion en popularité cette saison. En rouge, en bleu, en brun ou en noir, il s'invite désormais sur les micro shorts plissés, les robes et les ensembles coordonnés qui sont à l'honneur dans les festivals.
À Osheaga, le vichy s'est imposé comme l'un des imprimés phares du week-end. Les créatrices de contenu Lysandre Nadeau et Marie-Christine Labonté ont toutes deux opté pour un micro short rouge à carreaux avec des bottes de pluie. De son côté, l'entrepreneuse derrière Nana the Brand, Marina Bastarache, le portait avec une camisole blanche et dentelle, et les animatrices Anne-Marie Withenshaw et Michelle Furtado démontrent que cet imprimé fonctionne tout aussi bien dans des silhouettes plus classiques et intemporelles.
Petit bonus : Les shorts à motif léopard
Bien que les shorts à imprimé léopard n'aient pas été les plus populaires chez les personnalités publiques, c'était une tout autre histoire dans la foule. Impossible de manquer cette pièce, qui s'est imposée comme l'une des plus grandes tendances du week-end.
William Cloutier et Pascale Deblois, VJ de MusiquePlus sur TikTok, l'ont d'ailleurs souligné dans une vidéo humoristique.
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