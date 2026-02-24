Osheaga révèle ENFIN sa programmation 2026 avec Tate McRae & Lorde
Les billets 3 jours seront en vente dès ce vendredi. 🔥
La saison estivale des festivals à Montréal s'annonce explosive cette année. Osheaga vient tout juste de lever le voile sur l'ensemble de sa programmation 2026, et les têtes d'affiche sont à la hauteur des attentes. Réserve ton week-end du 31 juillet au 2 août, parce que le parc Jean-Drapeau va vivre au rythme de 87 artistes venus des quatre coins du monde.
Pour cette 19e édition, c'est un trio de poids qui prend les commandes des grandes scènes : Twenty One Pilots ouvrira le bal le vendredi soir, Tate McRae enflammera le samedi, et Lorde clôturera la fin de semaine en beauté le dimanche.
La programmation 2026 ne se résume pas à ses têtes d'affiche. The xx, Empire of the Sun, Turnstile, Gunna, Major Lazer, The Neighbourhood, Franz Ferdinand, Geese, Zara Larsson, SUBTRONICS, YOASOBI, JID, Kehlani, Wet Leg, Sombr et bien d'autres viendront garnir les scènes tout au long du week-end.
Le volet canadien et québécois est lui aussi bien représenté, avec pas moins de 26 artistes d'ici au programme, dont 14 issus du Québec. On retrouve notamment Wolf Parade, Tia Wood, Bob Moses, Billie du Page, Virginie B, Vandelux, Moses Belanger, Mother Mother, Super Plage et plusieurs autres talents locaux.
Les laissez-passer pour trois jours seront mis en vente ce vendredi 27 février à 10 h sur le site Web du festival. Les billets journaliers seront annoncés sous peu. Les éditions précédentes ayant rapidement affiché complet, mieux vaut ne pas trop attendre.
Osheaga 2026
Coût : À partir de 425 $ pour une admission générale pour trois jours
Quand : Du 31 juillet au 2 août 2026
Adresse : Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Mise en vente des billets 3 jours : vendredi 27 février 2026 à 10 h
