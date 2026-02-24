Osheaga révèle ENFIN sa programmation 2026 avec Tate McRae & Lorde

Les billets 3 jours seront en vente dès ce vendredi. 🔥

Une foule à Osheaga.

Osheaga a révélé sa programmation 2026 avec plusieurs grosses têtes d'affiche sont de la partie, dont Tate McRae.

Osheaga
Rédaction et édition

La saison estivale des festivals à Montréal s'annonce explosive cette année. Osheaga vient tout juste de lever le voile sur l'ensemble de sa programmation 2026, et les têtes d'affiche sont à la hauteur des attentes. Réserve ton week-end du 31 juillet au 2 août, parce que le parc Jean-Drapeau va vivre au rythme de 87 artistes venus des quatre coins du monde.

À lire également : Une tête d'affiche qui n'est pas country à LASSO fait réagir : evenko justifie son choix

Pour cette 19e édition, c'est un trio de poids qui prend les commandes des grandes scènes : Twenty One Pilots ouvrira le bal le vendredi soir, Tate McRae enflammera le samedi, et Lorde clôturera la fin de semaine en beauté le dimanche.

La programmation 2026 ne se résume pas à ses têtes d'affiche. The xx, Empire of the Sun, Turnstile, Gunna, Major Lazer, The Neighbourhood, Franz Ferdinand, Geese, Zara Larsson, SUBTRONICS, YOASOBI, JID, Kehlani, Wet Leg, Sombr et bien d'autres viendront garnir les scènes tout au long du week-end.

Le volet canadien et québécois est lui aussi bien représenté, avec pas moins de 26 artistes d'ici au programme, dont 14 issus du Québec. On retrouve notamment Wolf Parade, Tia Wood, Bob Moses, Billie du Page, Virginie B, Vandelux, Moses Belanger, Mother Mother, Super Plage et plusieurs autres talents locaux.

Les laissez-passer pour trois jours seront mis en vente ce vendredi 27 février à 10 h sur le site Web du festival. Les billets journaliers seront annoncés sous peu. Les éditions précédentes ayant rapidement affiché complet, mieux vaut ne pas trop attendre.

Osheaga 2026

Coût : À partir de 425 $ pour une admission générale pour trois jours

Quand : Du 31 juillet au 2 août 2026

Adresse : Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC

Mise en vente des billets 3 jours : vendredi 27 février 2026 à 10 h

Site officiel d'Osheaga

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
programmation osheagafestivals à montréalosheaga montréalosheagafestivals au québec
MontréalCanadaChoses à faireAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec

LASSO Montréal 2026 dévoile sa programmation complète et tu peux déjà acheter ta passe

YEEEEEEEHAW!

11 activités à faire à Montréal pour un week-end d'automne parfait

Tu cherches quoi faire à Montréal ce week-end?👀

9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de septembre bien rempli

Ton portefeuille va te dire merci!

8 choses à faire à Montréal entre 0 $ et 17 $ pour briser la routine ce week-end

Allô les sorties originales!

Le versement du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu'à 2 400 $, arrive cette semaine

Si tu reçois cette prestation gouvernementale, garde un œil sur ton compte! 💸

8 secrets bien gardés où manger à moins de 16 $ à Québec

Pas besoin de te ruiner pour aller au resto!

Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps pour 45 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!

Rappel d’une préparation pour bébé vendue chez Costco pour risque d’intoxication alimentaire

Si tu as acheté cette poudre pour nourrisson, vérifie immédiatement ton lot.

La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an

Si tu cherches une nouvelle job à Montréal, c’est le moment!

Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement

Plusieurs endroits au Mexique doivent absolument être évités

Christophe Dupéré se confie sur ses grosses erreurs et sur ce qu'on n’a pas vu à Big Brother

« J'aurais dû garder Pascale. »

Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir

OUI, ça va finir par exister! 🌊

La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT

Oui, il va même y a voir des Olympiens. 👀🔥

Un restaurant du Mile-End écope de 10 900 $ d’amendes pour insalubrité du MAPAQ

Il a écopé de quatre amendes, toutes liées au non-respect des normes de propreté. 👀