Sommaire

LASSO Montréal 2026 dévoile 2 têtes d'affiche et les journées de festival changent ENFIN

Les billets sont bientôt en vente. YEEEEEEEHAW!

La scène à ​LASSO Montréal. Droite : les festivaliers et festivalières lors de LASSO Montréal 2025.

LASSO Montréal 2026 dévoile ses têtes d'affiche et confirme un changement d'horaire.

@iza.bee | Narcity Québec.
Rédactrice en chef

Sors ton chapeau de cowboy et tes bottes : le festival country LASSO Montréal célèbre son 5e anniversaire en 2026! L'organisation vient d'annoncer les têtes d'affiche qui monteront sur scène au parc Jean-Drapeau pour cette édition spéciale les 15 et 16 août prochains.

À lire également : Un méga party GRATUIT digne de Times Square débarque à Montréal pour le jour de l’An

Tandis que l'événement se déroulait, par le passé, les vendredi et samedi, c'est la première fois que le festival adopte (enfin) une formule samedi-dimanche. Les festivités débuteront toutefois dès le vendredi 14 août avec LASSO en ville, une soirée country des plus festives en plein centre-ville pour lancer le week-end en grand.


Des têtes d'affiche pour LASSO 2026 qui risquent de faire jaser

Le samedi, Thomas Rhett, revient à LASSO avec ses méga-succès comme « Die a Happy Man », « Marry Me » et « Beer Can't Fix ». L'artiste nommé aux GRAMMY promet une performance mémorable pour cette édition anniversaire.

Puis, le groupe principalement folk-rock, Mumford & Sons est à l'horaire dimanche. Un headliner qui risque de faire jaser, puisqu'il n'est pas nécessairement reconnu pour le country, malgré les influences. Néanmoins, certain.e.s fans risquent d'être comblé.e.s, après leur spectacle à guichets fermés au Centre Bell. Le groupe deux fois gagnant d'un prix GRAMMY est reconnu pour ses performances aussi puissantes que cathartiques.

Jon Pardi et Old Dominion complètent cette première vague d'artistes. Pardi, avec ses succès « Head Over Boots » et « Dirt On My Boots », fera sa toute première apparition à Montréal.

Old Dominion, quant à eux, reviennent après avoir conquis les festivaliers et festivalières lors de la première édition en 2022.


Les billets bientôt en vente

Les billets deux jours seront mis en vente le vendredi 12 décembre à 10 h sur le site de LASSO Montréal. À noter que les titulaires de la Carte American Express pourront profiter d’une prévente dès aujourd’hui, le 8 décembre. Des limites et conditions s’appliquent.

Le prix des laissez-passer en admission générale commence à 250 $. Les billets journaliers seront offerts ultérieurement, tout comme la programmation complète, qui sera dévoilée au cours de la nouvelle année.

LASSO Montréal 2026 - 5e anniversaire

Coût : Passe admission générale deux jours à compter de 250 $

Quand : Les 15 et 16 août 2026, LASSO en ville le 14 août 2026

Où : Parc Jean-Drapeau - Montréal, QC

Site Internet de LASSO Montréal

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

