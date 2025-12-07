Cette maison à vendre au Québec est moins de 60 000 $ et tu vas être surpris de l'intérieur
Il ne faut JAMAIS se fier aux apparences! 😍
En prenant le temps de magasiner parmi les maisons les moins chères sur le marché immobilier du Québec, il est possible de trouver de petites perles, idéales pour les personnes qui souhaitent devenir propriétaires et acquérir leur première résidence malgré un budget serré.
C'est le constat qu'on peut faire en naviguant ad nauseam sur les sites de petites annonces, comme Centris. Qui plus est, en fouillant parmi les maisons les moins chères sur le marché actuel, il n'est pas rare de tomber sur des résidences qui ont manqué d'amour.
L'intérieur de la maison est à es lustres de l'apparence de l'extérieur. RE/MAX Renaissance Inc.
C’est le genre de façade qui pourrait laisser croire aux internautes qu’ils et elles s’apprêtent à découvrir une maison plutôt ordinaire à Saint-Majorique-de-Grantham, près de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.
Mais en parcourant les photos de l’annonce, on réalise vite qu’il s’agit en fait d’une résidence familiale presque clé en main à l’intérieur. Construite en 1972, elle a été entièrement rénovée au fil des dernières années pour être remise au goût du jour. Son prix? 59 000 $.
La maison compte deux chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain rénovée où se trouve aussi un coin lavage. RE/MAX Renaissance Inc.
La maison compte deux chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain rénovée où se trouve aussi un coin lavage. Les planchers de bois franc traversent la salle à manger, le salon, la cuisine et le couloir, ce qui ajoute une touche chaleureuse et élégante à l’ensemble de l’espace de vie.
Mais, il y a un mais...
Parfois, une maison affichée à ce prix cache quelques surprises, et celle-ci ne fait pas exception. Comme l’annonce le mentionne, on parle d’une résidence « idéale pour réaliser votre projet à petit prix ».
Le projet, justement, implique de déménager la maison. Oui, oui, tu as bien compris. Le 59 000 $ demandé couvre uniquement la maison. Le sous-sol et le terrain ne font pas partie de la vente!
La salle de bain a été entièrement refaite entre 2023 et 2024. RE/MAX Renaissance Inc.
« Cette maison représente une excellente option pour un projet de relocalisation ou pour créer une résidence secondaire adaptée à vos besoins. Une belle opportunité de devenir propriétaire à un prix extrêmement compétitif », souligne RE/MAX Québec.
Le bâtiment devra être déménagé au maximum quatre mois à la suite de la signature de l'acte de vente.
« Les travaux de soulèvement et de déménagement ne pourront commencer qu'à la suite du paiement final de la propriété », lit-on.
La maison doit être relocalisée ailleurs. RE/MAX Renaissance Inc.
Le prix d'une relocalisation résidentiel du genre peut varier. Selon la plateforme Soumission Rénovation, ce genre de projet peut coûter jusqu’à 25 000 $.
Si les travaux incluent la fondation, l’excavation et l’aménagement d’un sous-sol, le budget grimpe plutôt entre 100 000 $ (sans isolation) et 150 000 $ (avec isolation). Il faut aussi prévoir le permis obligatoire, dont le coût peut aller de 160 $ à 500 $.
Plusieurs éléments peuvent faire varier le prix du soulèvement d’une maison, notamment le nombre d’étages, la superficie et l’emplacement du nouveau terrain.
Maison à Saint-Majorique-de-Grantham
Prix : 59 000 $
Adresse : 1790 Boul. Lemire O., Saint-Majorique-de-Grantham, QC
