Voici quand tu devrais enlever tes pneus d’hiver au Québec, selon un météorologue
La date « légale » approche, mais tu ne devrais peut-être pas la respecter...
Si tu te demandes quand changer tes pneus d’hiver au Québec, la réponse risque de te décevoir un peu si tu espérais le faire dès la mi-mars. Même si la date légale est le 15 mars, les conditions météo du printemps rendent souvent ce changement beaucoup trop hâtif, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
En entrevue avec Narcity Québec, Julien Pellerin, météorologue pour l’organisme fédéral, explique que les températures typiques de cette période de l’année restent loin d’être idéales pour rouler avec des pneus d’été.
Le 15 mars, « c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Les pneus d’hiver commencent à être meilleurs que les pneus quatre saisons en bas de 7°C. »
Même si les températures de ce lundi 9 mars donnent des envies de terrasses et de troquer tes jeans pour une paire de shorts, les normales saisonnières à venir montrent que l’hiver est encore bien présent.
À Montréal, par exemple, le temps reste relativement froid, à la mi-mars, avec des températures maximums qui tournent autour de 1,7°C et les minimums aux alentours de - 7,1°C, note le météorologue.
Autrement dit, les conditions demeurent largement sous le seuil des 7 degrés, qui est généralement considéré comme le point où les pneus d’hiver cessent d’être les plus efficaces.
Le printemps, une saison en montagnes russes
Julien Pellerin rappelle aussi que le printemps est une saison « instable », car « tu as une poussée de chaleur, ça peut monter à 10°C mi-mars, mais à l’arrière du système, ça va baisser à -5°C », explique-t-il.
Pour la grande région de Montréal, les températures deviennent réellement plus favorables seulement vers la mi-avril.
« Il faut vraiment attendre le 13 avril pour avoir les températures minimums moyennes au-dessus de 0 » et avoir un mercure favorable à un pneu d’été, précise M. Pellerin.
D’ici là, plusieurs journées sous zéro sont encore probables. Selon lui, cette année en particulier, les automobilistes devraient être encore plus patient.e.s, car « c’est très probable, jusqu’à début avril, encore pour la grande région de Montréal, le sud du Québec, d’avoir des températures sous 0°C sur plusieurs jours ».
La neige n’a pas dit son dernier mot, au Québec. Le printemps risque de tarder. Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
À cela s’ajoute la neige, qui n’a vraisemblablement pas dit son dernier mot, note Environnement Canada. Le météorologue explique que plusieurs systèmes météo pourraient encore apporter des précipitations hivernales.
À Montréal, par exemple, il y a en moyenne dix jours de neige, dont deux journées avec cinq centimètres et plus. Une bordée importante reste donc toujours possible.
Même en avril, il n’est pas rare de revoir la neige, et ce, une année sur deux, notamment dans le Grand Montréal.
Le reste du Québec n’est pas en reste
Dans le reste du Québec, il faut généralement attendre encore plus longtemps avant d’enlever ses pneus d’hiver. Les températures printanières arrivent plus tard et les risques de neige persistent davantage, selon le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada.
Il explique que les automobilistes et automobilistes dans certaines régions devraient repousser leur changement de pneus de quelques semaines supplémentaires.
« Je rajouterais un bon deux semaines avant qu’on arrive à des températures favorables pour les pneus d’hiver », comparativement au Grand Montréal, dit-il.
C’est le cas notamment des régions plus au nord, comme les Laurentides, la Côte-Nord et la Gaspésie. Par endroit, l’attente peut s’étaler jusqu’à mai pour que les températures deviennent réellement favorables aux pneus d’été.
La péninsule gaspésienne représente aussi un cas particulier. Même si les températures peuvent parfois grimper plus rapidement qu’ailleurs, les tempêtes côtières peuvent encore provoquer d’importantes chutes de neige tard au printemps.
Selon lui, il est donc préférable de rester prudent, surtout pour les personnes qui circulent le long de la route 132, où des systèmes météorologiques peuvent encore surprendre les automobilistes jusqu’à la fin avril.