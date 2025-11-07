Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Si ça peut t'éviter une (grosse) dépense avant les Fêtes. 🥴

Un pneu dans la neige.

Il existe certaines manières de vérifier si tu dois changer tes pneus d'hiver pour en acheter des nouveaux.

Juliasv | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’hiver au Québec ne pardonne pas et les premiers flocons, voire les températures sous la barre des zéro degré s’en viennent vite, si ce n’est pas déjà le cas. Or, la date limite pour changer tes pneus arrive et peut-être dois-tu changer tes quatre pneus, parce qu’ils sont trop vieux? Comment savoir si c’est vraiment le cas? On t’explique.

À lire également : Voici à quelle date tu devrais poser tes pneus d’hiver en 2025, selon les experts au Québec

Ce qu’il faut savoir, c’est que les pneus d’hiver sont faits d’un caoutchouc plus tendre et d’une bande de roulement conçue spécialement pour mordre dans la neige et évacuer l’eau. Quand ils s’usent ou vieillissent, leur capacité d’adhérence diminue. Résultat : la sécurité sur la route en prend pour son rhume.

Pour Pierre-Jean-Jacques et les Jane Doe de ce monde qui ne s’y connaissent pas, il existe des trucs maison pour savoir si tu dois absolument changer tes pneus d’hiver avant la saison.

Voici comment vérifier la qualité de tes pneus

Profondeur de la bande de roulement

Sur son site Web, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la profondeur de la bande de roulement ne doit jamais être sous la limite autorisée de 1,6 mm.

L’épaisseur doit être uniforme sur toute la largeur du pneu. La limite légale minimale est 1,6 mm. Si tu ne sais pas comment mesurer, demande à un.e garagiste ou utilise une jauge de profondeur, suggère la SAAQ.

Si tu n’as pas accès à un.e expert.e ou une jauge, il y a toujours la méthode du 25 sous. Il suffit d’insérer une pièce de 25 cents dans les rainures du pneu, en prenant soin de pointer le nez du caribou vers le bas. Si le nez du caribou n’est pas visible, tu es en business. S’il apparaît, il est temps de changer ton kit, suggère l’entreprise Point S.

État général du flanc et de la bande de roulement

Les routes ne sont pas douces avec les pneus des voitures. Ça vaut la peine de chercher des fissures, des craquelures, des coupures ou des bosses. Avec l’âge, le caoutchouc durcit et peut présenter des fissures visibles : ce sont des indices qu’il est temps de remplacer le pneu.

Aussi, l’usure doit être homogène sur l’ensemble du pneu. Si l’usure est inégale, fais vérifier le parallélisme et la suspension. Des pneus avant et arrière différents en modèle ou en niveau d’usure peuvent aussi nuire à la tenue de route, soutient la SAAQ.

Pression des pneus

Une pression inadéquate mène à une conduite imprévisible, une consommation d’essence plus élevée et une durée de vie plus courte pour le pneu. Gonfle tes pneus selon les recommandations du fabricant du véhicule et vérifie le bon fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), si ton véhicule en est équipé.

L’âge des pneus

Selon la SAAQ, à partir de cinq ans, le pneu commence à perdre de ses qualités. Même si la bande de roulement semble correcte, la structure du pneu peut se détériorer avec le temps.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

pneus d'hiver au québecpremiers floconsneige au québecsociété de l'assurance automobile du québecsaaq
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

