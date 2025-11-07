Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non
Si ça peut t'éviter une (grosse) dépense avant les Fêtes. 🥴
L’hiver au Québec ne pardonne pas et les premiers flocons, voire les températures sous la barre des zéro degré s’en viennent vite, si ce n’est pas déjà le cas. Or, la date limite pour changer tes pneus arrive et peut-être dois-tu changer tes quatre pneus, parce qu’ils sont trop vieux? Comment savoir si c’est vraiment le cas? On t’explique.
À lire également : Voici à quelle date tu devrais poser tes pneus d’hiver en 2025, selon les experts au Québec
Ce qu’il faut savoir, c’est que les pneus d’hiver sont faits d’un caoutchouc plus tendre et d’une bande de roulement conçue spécialement pour mordre dans la neige et évacuer l’eau. Quand ils s’usent ou vieillissent, leur capacité d’adhérence diminue. Résultat : la sécurité sur la route en prend pour son rhume.
Pour Pierre-Jean-Jacques et les Jane Doe de ce monde qui ne s’y connaissent pas, il existe des trucs maison pour savoir si tu dois absolument changer tes pneus d’hiver avant la saison.
Voici comment vérifier la qualité de tes pneus
Profondeur de la bande de roulement
Sur son site Web, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la profondeur de la bande de roulement ne doit jamais être sous la limite autorisée de 1,6 mm.
L’épaisseur doit être uniforme sur toute la largeur du pneu. La limite légale minimale est 1,6 mm. Si tu ne sais pas comment mesurer, demande à un.e garagiste ou utilise une jauge de profondeur, suggère la SAAQ.
Si tu n’as pas accès à un.e expert.e ou une jauge, il y a toujours la méthode du 25 sous. Il suffit d’insérer une pièce de 25 cents dans les rainures du pneu, en prenant soin de pointer le nez du caribou vers le bas. Si le nez du caribou n’est pas visible, tu es en business. S’il apparaît, il est temps de changer ton kit, suggère l’entreprise Point S.
État général du flanc et de la bande de roulement
Les routes ne sont pas douces avec les pneus des voitures. Ça vaut la peine de chercher des fissures, des craquelures, des coupures ou des bosses. Avec l’âge, le caoutchouc durcit et peut présenter des fissures visibles : ce sont des indices qu’il est temps de remplacer le pneu.
Aussi, l’usure doit être homogène sur l’ensemble du pneu. Si l’usure est inégale, fais vérifier le parallélisme et la suspension. Des pneus avant et arrière différents en modèle ou en niveau d’usure peuvent aussi nuire à la tenue de route, soutient la SAAQ.
Pression des pneus
Une pression inadéquate mène à une conduite imprévisible, une consommation d’essence plus élevée et une durée de vie plus courte pour le pneu. Gonfle tes pneus selon les recommandations du fabricant du véhicule et vérifie le bon fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), si ton véhicule en est équipé.
L’âge des pneus
Selon la SAAQ, à partir de cinq ans, le pneu commence à perdre de ses qualités. Même si la bande de roulement semble correcte, la structure du pneu peut se détériorer avec le temps.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.