Sommaire

Mal déneiger ta voiture peut te coûter jusqu'à 360 $ d'amendes au Québec

Un balai à neige est un excellent investissement hivernal! 💸

Une voiture sous la neige à Laval.

L'hiver, mal déneiger sa voiture avant de prendre la route au Québec peut mener à des amendes allant jusqu'à 360 $.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec les premières bordées de neige qui sont tombées sur le Québec dans les derniers jours, force est d’admettre que l’hiver s’installe tranquillement. Les autorités rappellent aux automobilistes l’importance de bien déneiger leur véhicule avant de prendre le volant, car tu pourrais te mériter une amende aussi salée que les routes enneigées.

À lire également : Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Les conducteurs et conductrices qui prennent la route avec un pare-brise ou des vitres obstruées par la neige ou la glace s’exposent à des sanctions financières considérables, sans compter les risques pour leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

La réglementation québécoise est sans équivoque : tous les automobilistes doivent circuler avec un pare-brise et des vitres parfaitement dégagés.

Conduire dans ce que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) appelle un « igloo mobile » est non seulement dangereux, mais constitue bel et bien une infraction au Code de la sécurité routière.

Concrètement, si un.e policier.ère constate que ta visibilité est compromise par de la neige ou de la glace sur tes vitres, tu risques une amende oscillant entre 100 $ et 200 $, en plus des frais applicables.

Et ce n’est pas tout : l’agent.e de la paix a également l’autorité d’exiger que tu nettoies immédiatement les surfaces obstruées sur place. Refuser de te conformer à cette demande? Prépare-toi à des sanctions supplémentaires.

Ton toit enneigé peut aussi te coûter cher

Mais attention : l’obligation de déneiger ne se limite pas aux vitres et au pare-brise. Circuler avec un véhicule recouvert de neige, de glace ou de tout autre matériau susceptible de se détacher pendant la conduite est également passible d’une contravention allant entre 60 $ et 100 $, plus les frais.

On parle ici de plaques de neige ou de glace qui peuvent se détacher de ton toit, de ton capot ou de ton coffre et devenir de véritables projectiles pour les véhicules qui te suivent.

Les amendes liées au déneigement inadéquat ne sont pas les seules qui guettent les automobilistes durant la saison froide. La SAAQ rappelle que les Québécois et Québécoises ont l’obligation légale d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques, particulièrement « lorsque la chaussée est glissante ou qu’elle n’est pas entièrement dégagée ».

Ne pas respecter cette obligation peut entraîner une amende de 60 $ plus les frais, accompagnée de deux points d’inaptitude à ton dossier de conduite. Des points qui, rappelons-le, peuvent avoir des répercussions importantes sur tes primes d’assurance automobile.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

