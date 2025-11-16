Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

Une femme qui déneige une voiture.

L'hiver et la neige apportent leurs lots de risques de contracter diverses amendes salées, au Québec.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça peut arriver à n’importe qui, d’être pressé.e et de mal déneiger ta voiture après une importante bordée de neige. Il s’agit toutefois d’une infraction au Code de la sécurité routière du Québec. Et ce n’est pas le seul geste qui peut mener à une ou des amendes salées en raison de la météo hivernale.

À lire également : Voici comment sont VRAIMENT choisis les montants des amendes au Québec, selon la SQ

Après tout, il n’y a pas que le changement des pneus d’été pour les pneus d’hiver qui importe une fois la neige arrivée. Il existe plusieurs règles à suivre pour respecter le Code de la sécurité routière de la province.

Mal déneiger ta voiture

Les « igloos mobiles » ne sont pas les bienvenus sur les routes du Québec. Si la police constate que ton bolide est trop enneigé pour rouler, tu pourrais recevoir une amende allant de 60 $ à 100 $, plus les frais.

Les blocs de neige ou de glace pourraient se détacher et tomber sur la route, ce qui peut mettre en danger les autres automobilistes.

Visibilité réduite causée par la neige

Toute personne qui circule à bord d'un véhicule dont le pare-brise est mal déneigé ou rempli de givre peut également se faire coller une amende allant de 100 $ à 200 $.

Des phares enneigés

La règle du pare-brise s'applique également aux phares, aux feux et aux vitres de portières. Le total de l'amende est similaire, soit de 100 $ à 200 $, selon le Code de la sécurité routière.

La non-conformité des pneus

Du 1er décembre au 15 mars, qu'il y ait de la neige ou pas, la grande majorité des véhicules de promenades du Québec doivent être munis de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.

Les récalcitrant.e.s risquent une amende allant de 200 $ à 300 $.

Suivre une voiture de trop près

Qui ne s'est jamais fait coller au derrière par un.e automobiliste pressé.e entre Montréal et Québec? Or, suivre une voiture de trop près, si tu te fais prendre par la police, mérite une amende de 100 $ à 200 $.

L'hiver, les chaussées, bien que déneigées, peuvent tout de même être dangereuses. La prudence est donc de mise. Selon CAA-Québec, la distance adéquate entre deux véhicules devrait être de trois secondes.

Une conduite imprudente ou négligente

Conduire d’une manière qui met en danger la vie ou la sécurité des autres, même sans excès de vitesse ou geste précis, pourrait te mériter une amende de 200 $ à 300 $.

Imagine si, du même coup, ta voiture était mal déneigée et ton pare-brise bien rempli de givre. La facture s'élève rapidement.

Avoir une conduite non adaptée aux conditions

Oui, la limite de vitesse sur l'autoroute est de 100 km/h. Or, lors d'une importante tempête de neige où la visibilité est pratiquement nulle, les automobilistes doivent opter pour la prudence. Dans ce cas-ci, ce n’est pas une question de limite affichée, mais de jugement et de sécurité.

Les personnes fautives font face à une amende de 100 $ à 200 $.

Mettre sa neige dans la rue

Comme l'indique le Code, « il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ».

Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.

Une plaque d’immatriculation obstruée

En déneigeant ta voiture, n'oublie pas de passer un petit coup de balai sur ta plaque d'immatriculation, car elle doit être visible en tout temps.

Si la police te pogne la main dans le sac, elle pourrait te refiler une amende de 100 à 200 $.

amendes au québeclois au québeccode de la sécurité routièreneige au québec
QuébecCanadaArgent
