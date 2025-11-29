Pneus d'hiver : La date limite approche et ça coûte cher de la dépasser
Une dépense dont tu peux te passer avant Noël!🎄
Le compte à rebours est lancé : il ne te reste que quelques jours pour installer tes pneus d'hiver au Québec avant la date limite officielle. Si tu fais partie de ceux et celles qui remettent toujours ça à plus tard, c'est le moment d'agir avant que ça te coûte cher.
À lire également : Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non
Au Québec, la loi est claire : tous les véhicules de promenade doivent être équipés de pneus d'hiver au plus tard le 1er décembre. Cette obligation s'applique jusqu'au 15 mars inclusivement.
Si tu roules sans pneus d'hiver après cette date, tu t'exposes à une amende qui peut grimper jusqu'à 300 $, selon le Code de la sécurité routière.
Les garages et ateliers de mécanique sont probablement déjà surchargés. Plusieurs d'entre eux affichent complet ou ont des délais d'attente importants à cette période de l'année.
Même si la date limite légale est le 1er décembre, les expert.e.s recommandent depuis longtemps d'installer ses pneus d'hiver bien avant cette échéance.
La raison est simple : la gomme des pneus d'été perd son adhérence et devient moins efficace dès que la température descend sous les 7 degrés Celsius, explique MétéoMédia.
Au Québec, ces températures froides surviennent souvent dès octobre dans plusieurs régions. Et la neige ne respecte certainement pas le calendrier législatif — elle peut très bien tomber en abondance avant le 1er décembre.
À titre informatif, voici les moments idéaux pour chaque zone du Québec :
- Mi-octobre : Baie-James, Chibougamau, Fermont, Haute-Gaspésie
- Fin octobre : Abitibi-Témiscamingue, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Haute-Mauricie
- Début novembre : Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie
- Mi-novembre : Grande région de Montréal
Au-delà de l'amende potentielle, rouler sans pneus d'hiver appropriés en conditions hivernales représente un risque sérieux pour ta sécurité et celle des autres usagers de la route.
Les pneus d'hiver sont spécialement conçus pour offrir une meilleure traction sur la neige, la glace et les surfaces froides. Leurs distances de freinage sont considérablement réduites comparativement aux pneus toutes saisons ou d'été.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.