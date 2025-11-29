Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Pneus d'hiver : La date limite approche et ça coûte cher de la dépasser

Une dépense dont tu peux te passer avant Noël!🎄

Une voiture dans la neige.

La date limite pour poser les pneus d'hiver au Québec arrive très rapidement.

Boskoboca | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le compte à rebours est lancé : il ne te reste que quelques jours pour installer tes pneus d'hiver au Québec avant la date limite officielle. Si tu fais partie de ceux et celles qui remettent toujours ça à plus tard, c'est le moment d'agir avant que ça te coûte cher.

À lire également : Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Au Québec, la loi est claire : tous les véhicules de promenade doivent être équipés de pneus d'hiver au plus tard le 1er décembre. Cette obligation s'applique jusqu'au 15 mars inclusivement.

Si tu roules sans pneus d'hiver après cette date, tu t'exposes à une amende qui peut grimper jusqu'à 300 $, selon le Code de la sécurité routière.

Les garages et ateliers de mécanique sont probablement déjà surchargés. Plusieurs d'entre eux affichent complet ou ont des délais d'attente importants à cette période de l'année.

Même si la date limite légale est le 1er décembre, les expert.e.s recommandent depuis longtemps d'installer ses pneus d'hiver bien avant cette échéance.

La raison est simple : la gomme des pneus d'été perd son adhérence et devient moins efficace dès que la température descend sous les 7 degrés Celsius, explique MétéoMédia.

Au Québec, ces températures froides surviennent souvent dès octobre dans plusieurs régions. Et la neige ne respecte certainement pas le calendrier législatif — elle peut très bien tomber en abondance avant le 1er décembre.

À titre informatif, voici les moments idéaux pour chaque zone du Québec :

  • Mi-octobre : Baie-James, Chibougamau, Fermont, Haute-Gaspésie
  • Fin octobre : Abitibi-Témiscamingue, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Haute-Mauricie
  • Début novembre : Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie
  • Mi-novembre : Grande région de Montréal

Au-delà de l'amende potentielle, rouler sans pneus d'hiver appropriés en conditions hivernales représente un risque sérieux pour ta sécurité et celle des autres usagers de la route.

Les pneus d'hiver sont spécialement conçus pour offrir une meilleure traction sur la neige, la glace et les surfaces froides. Leurs distances de freinage sont considérablement réduites comparativement aux pneus toutes saisons ou d'été.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
pneus d'hiver pneus d'hiver au québec date limite pneus hiver amende pneus hiver hiver québec sécurité routière pneus d'hiver obligatoires lois au québec
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien

Un petit coup de pouce financier qui fait toujours du bien.

Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où

Plus besoin de rouler jusqu'à Montréal pour te faire servir en français!

Les soldes du Vendredi fou de Canadian Tire sont lancés - Voici 12 des meilleurs deals

Jusqu'à 210 $ de rabais sur un seul achat, ça se prend bien! 🤑

7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées en décembre 2025

Des aides financières qui arrivent à point pour le temps des Fêtes! 🎄

Costco vend un calendrier de l’avent rempli de petites bouteilles de vin à 3,33 $ par jour

Ça se prend bien. 🙏🍷

Voyage aux États-Unis : Tu devras bientôt te faire prendre en photo à la frontière

Les photos seront conservées pendant 75 ans! 🤯

Voici quand exactement le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end

À considérer avant de vouloir prendre la route!

18 des meilleurs rabais du Vendredi fou 2025 sur Amazon Canada

Jusqu'à 89% de rabais sur plusieurs meilleurs vendeurs!

Voici la mise de fonds qu'il te faut en 2025 pour une maison dans ces 16 régions du Québec

Attends de voir le temps nécessaire pour accumuler la mise de fonds à Montréal... 🤯

7 deals du Vendredi fou 2025 qui te font économiser gros à l'entrepôt Costco

Le « Black Friday » est arrivé!