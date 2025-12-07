Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

11 restaurants à Montréal où tu peux manger GRATUITEMENT ou avoir un bon rabais à ta fête

S'il y a bien une journée où tu ne devrais pas payer, c'est à ta fête!

Un bagel au saumon fumé bien garni. Droite : Une femme qui déguste un dessert.

11 restaurants qui offrent des rabais à ton anniversaire.

@kettlemans | Instagram, @_lacage | Instagram
Rédactrice pigiste

Qui n’aime pas célébrer son anniversaire au resto en profitant d’un petit traitement VIP? Pour ta prochaine fête, on t’a préparé une liste de restaurants à Montréal qui offrent des rabais et des surprises gratuites. Après tout, recevoir une petite attention pour souligner une nouvelle bougie, ça fait toujours plaisir.

À lire aussi : 11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

Avec toutes ces promos gourmandes, tu risques d’avoir encore plus hâte de fêter entouré.e de tes proches. Que tu sois adepte de burgers, de pizzas, de pâtes ou de desserts ultras décadents, tu trouveras assurément une option qui fera de ton repas d'anniversaire un vrai festin.

Pacini

Promotion : Rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal; pour un enfant de douze ans ou moins, le menu enfant peut être gratuit

Type de bouffe : Italienne

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Au Pacini, ton anniversaire devient littéralement plus payant avec les années : le resto t’offre un rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal. Il suffit de te présenter en salle à manger la journée avant, la journée même ou la journée suivant ta fête, et de montrer une pièce d’identité pour profiter de l’offre. Une façon plutôt sympathique de transformer une nouvelle bougie en économie bien réelle!

Site Internet du Pacini

Mr. Puffs

Promotion : Six Puffs gratuits la journée de ta fête

Type de bouffe : Beignes, desserts

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : C'est ta fête et tu as la dent sucrée? Célèbre ta journée spéciale chez Mr.Puffs, qui t'offre six Puffs gratuits! Pour profiter de cette petite douceur, assure-toi d'avoir complété ton profil avec ta date d'anniversaire, tu devrais ensuite recevoir un courriel la journée de ta fête confirmant que la récompense a été ajoutée à ton compte. Tu pourras ensuite facilement réclamer tes Puffs en succursale, sur le site web ou via l'application. Tout ce qu'il te restera à faire, c'est choisir la saveur que tu souhaites déguster.

Site Internet du Mr. Puffs

La Belle & La Bœuf

Promotion : Un plat principal gratuit (valeur de 29 $) selon les conditions de leur « Club des fêtés »

Type de bouffe : Burgers

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : À La Belle et la Bœuf, la personne fêtée peut obtenir un repas principal gratuit d’une valeur allant jusqu’à 29 $ grâce à leur « Club des fêtés » lors d'une réservation de six personnes ou plus. Il suffit de t’inscrire au programme pour profiter de l’offre lors de ta visite d’anniversaire. Une belle façon de célébrer et de savourer l’un de leurs burgers décadents en cadeau.

Site Internet de La Belle et la Boeuf

La Cage

Promotion : Rabais de 10 $ durant le mois de ton anniversaire si tu es membre du « Club Cage »

Type de bouffe : Brasserie sportive

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : À La Cage, ton mois d’anniversaire devient une occasion d'aller te régaler : les membres du « Club Cage » reçoivent un rabais de 10 $ à utiliser sur leur repas. L’offre est valide tout au long du mois de ta fête, ce qui te laisse amplement le temps de planifier une sortie pour écouter un match de ton équipe préférée ou un souper entre ami.e.s.

Menu de la Cage

3 Amigos

Promotion : 12 $ de rabais sur ton repas si tu es membre de leur « Club anniversaire »

Type de bouffe : Mexicaine

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Envie de faire la fiesta pour ton anniversaire? Direction les 3 Amigos où les membres du « Club anniversaire » reçoivent un rabais de 12 $ à appliquer sur leur repas. Une belle façon de célébrer avec des tacos, des enchiladas ou une bonne spicy margarita sans faire grimper la facture. Parfait pour ajouter un peu de piquant à ta fête, sans vider ton portefeuille.

Site Internet du 3 Amigos

Boston Pizza

Promotion : Pizza gourmet et dessert gratuit le jour de ton anniversaire, en étant membre du programme « Mon BP »

Type de bouffe : Italienne

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Chez Boston Pizza, les membres du programme « Mon BP » peuvent savourer une pizza individuelle et un brownie gratuitement le jour de leur fête. Il suffit d’être inscrit.e au programme pour profiter de cette offre généreuse. Une façon parfaite de célébrer entre ami.e.s, tout en laissant le resto s’occuper de la facture.

Site Internet du Boston Pizza

Dame Tartine

Promotion : Pour un groupe de cinq personnes et moins, un café ou cocktail gratuit; pour un groupe de plus de six personnes, rabais 50 % sur un plat principal le jour de ton anniversaire

Type de bouffe : Déjeuner

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Fan de brunch? C'est chez Dame Tartine que tu dois aller festoyer. Si vous êtes un groupe de cinq personnes ou moins, la personne fêtée reçoit un café ou un cocktail gratuit. Si vous êtes six personnes ou plus, c’est un généreux rabais de 50 % sur un plat principal qui attend l’heureux.se élu.e. Une belle façon de commencer sa journée d'anniversaire du bon pied.

Site Internet du Dame Tartine

Kettleman's Bagels

Promotion : Six bagels gratuits via leur programme fidélité

Type de bouffe : Bagels

Adresse : 1285, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Chez Kettleman’s Bagels, ton anniversaire rime avec une séance de carb-loading bien méritée : leur programme fidélité t’offre six bagels gratuits pour souligner ta journée. Il suffit d’être inscrit.e au programme depuis au moins 14 jours pour recevoir la surprise. À partager (ou non) avec ton entourage.

Site Internet du Kettleman's Bagels

Chocolats Favoris

Promotion : Un cornet de crème glacée gratuit le jour de ton anniversaire

Type de bouffe : Crème glacée et desserts

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Envie d'une petite sucrerie pour te gâter à ton anniversaire? Chez Chocolats Favoris, ta journée devient instantanément plus sweet : tu as droit à un petit cornet trempé gratuit le jour même de ta fête. On va se le dire : difficile d’être triste quand on tient un cornet chocolaté entre ses mains. Une pause sucrée qui rendra ta journée encore plus spéciale.

Site Internet de Chocolats Favoris

Starbucks

Promotion : Si tu es membre de leur programme de fidélité, tu peux recevoir une boisson artisanale, un produit alimentaire ou une boisson embouteillée gratuite pour ton anniversaire

Type de bouffe : Cafés

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Chez Starbucks, les membres du programme de fidélité (depuis au moins sept jours) reçoivent une belle surprise pour leur anniversaire : une boisson artisanale, un item alimentaire ou même une boisson embouteillée gratuite. Une petite attention qui rend ton passage au café encore plus spécial. Avec leurs nouveautés qui apparaissent au menu au fil des saisons, c'est certain que tu y trouveras quelque chose à ton goût.

Menu du Starbucks

Subway

Promotion : En t’inscrivant à « Subway MyWay », tu peux obtenir un article gratuit le jour de ton anniversaire.

Type de bouffe : Sandwichs

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Chez Subway, ton anniversaire peut venir avec une petite surprise gratuite grâce au programme « Subway MyWay ». En t’y inscrivant, tu deviens admissible à recevoir un item gratuit le jour de ta fête. Les membres Pro reçoivent gratuitement le biscuit de leur choix tandis que les membres Capitaine reçoivent gratuitement la boisson en fontaine de 20 oz et le biscuit de leur choix. Les membres Légende quant à eux, reçoivent gratuitement le sandwich de 6 po de leur choix. À savoir : toutes les récompenses d'anniversaire sont valides pendant les deux semaines suivant ta date de fête.

Une façon simple et rapide de te gâter sur le pouce!

Site Internet du Subway

Avec toutes ces offres d’anniversaire, célébrer dans un resto devient encore plus amusant et surtout plus avantageux. Que tu veuilles t’offrir un bon repas ou simplement profiter d’un petit extra gratuit, il y a forcément une adresse qui saura rendre ta journée encore plus spéciale.

N’oublie pas qu’il suffit souvent de t’inscrire à un programme ou de montrer une pièce d’identité pour débloquer ces petites attentions. Pour ta prochaine fête, profites-en à fond : c’est TA journée, et tu mérites toutes les petites gâteries qui viennent avec!

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

