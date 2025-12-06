19 trouvailles abordables au Costco qui feront de toi la vedette du « potluck » de Noël
Entrées, plats principaux, desserts : tu ne manqueras pas d’options! 🙌
Durant la frénésie du temps des Fêtes, ce n’est pas seulement le compte en banque qui en prend un coup. La charge mentale est à son comble entre les listes de cadeaux, l’organisation du calendrier et les plats à préparer, alors il faut parfois faire des concessions. Histoire d’alléger un peu ta to do list, tu pourrais décider d’opter pour du prêt-à-cuire ou du prêt-à-manger pour ton potluck de Noël. Au Costco, tu peux justement trouver plusieurs trouvailles abordables qui te permettront d’économiser du temps tout en faisant tout de même plaisir aux convives.
À lire également : 14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre
Que ce soit pour te permettre d’avoir plus de temps pour tes recettes maison populaires ou simplement parce que tu n’as pas le temps et/ou l’envie de passer des heures en cuisine, voici 19 articles qui devraient être très appréciés, même s’ils n’ont pas été faits de tes mains.
Tourtière porc, bœuf et veau Plaisirs Gastronomiques
La tourtière Plaisirs Gastronomiques est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Instagram
Prix : 19,99 $ pour 1,85 kg
Tu n’as pas envie de faire de la popote, mais tu as accepté d’apporter la tourtière? Celle du Costco pèse près de 2 kg, ce qui devrait nourrir plusieurs bouches, et elle est remplie de porc, de bœuf et de veau. Elle est déjà entièrement cuite : il te reste donc seulement à la mettre au four une fois arrivé.e chez tes hôtes, et le tour est joué.
Sélection de fromages Alexis de Portneuf
La sélection de fromages Alexis de Portneuf est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 19,99 $ plutôt que 24,99 $ pour 745 g, jusqu'au 7 décembre 2025
Si tu es responsable du plateau de fromages, cet ensemble te permet d’avoir plusieurs options sans te casser la tête. On y retrouve cinq fromages Alexis de Portneuf : un chèvre doux, un camembert, un cheddar fort, une option à pâte molle à croûte lavée et un fromage à pâte ferme affiné.
Le coffret vient même avec un guide de dégustation, alors tu pourras t’assurer de le servir de manière adéquate!
Sélection de fromages sans lactose Bergeron Inspiration
La sélection de fromages Bergeron Inspiration est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,49 $ pour 800 g
Puisqu’il n’y a jamais trop de fromage, tu peux aussi opter pour des morceaux déjà tranchés, incluant du cheddar, du suisse, du gouda et du Monterey Jack.
Roll & Go Prosciutto et mozzarella de Fratelli Beretta
Les collations Roll & Go de Fratelli Beretta sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 17,99 $ pour 510 g
Côté charcuterie, tu peux avoir le meilleur des plateaux en une seule bouchée avec ces rouleaux de mozzarella couverts de de sopressata sucrée ou de prosciutto. Ajoute ça à la sélection, et tu devrais faire bien des heureux et des heureuses.
Baguettes artisanales Kirkland Signature
Les baguettes artisanales Kirkland Signature sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 5,99 $ pour deux baguettes
Pour faire le plein de baguette artisanales, que ce soit pour accompagner des pâtés et des fromages ou pour des trempettes et des entrées de toutes sortes, passe par le Costco. Les duos de gros pains baguette sont à 6 $, alors gâte-toi!
Pelures de pommes de terre TGI Fridays
Les pelures de pommes de terre TGI Fridays sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 11,99 $ plutôt que 14,99 $ pour 992 g, jusqu'au 7 décembre 2025
Qui ne veut pas manger des pommes de terre, du fromage et du bacon durant le temps des Fêtes? Ok, tous les goûts et les choix alimentaires sont dans la nature, alors tu ne gagneras peut-être pas tout le monde en arrivant avec des pelures de pommes de terre bien garnies, mais tu risques de faire plaisir à plusieurs personnes.
Feuilletés au fromage Boursin de La Compagnie Arctique
Les feuilletés au Boursin sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour 960 g
Si je te dis Boursin ail et fines herbes et feuilleté au beurre, ça sonne comme un rêve gastronomique, non? C’est exactement ce que te proposent ces bouchées à mettre au four du Costco. Si tu souhaites obtenir le titre de la personne qui a apporté les meilleurs amuse-bouche, tu pourrais bien être en bonne position en te procurant cette trouvaille.
Bouchées de jalapeños farcies Jalapeño Poppers
Les jalapeño poppers sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 16,99 $ pour huit sacs de 1,6 kg
Histoire d’ajouter un peu de chaleur aux soirées de décembre, les bouchées de jalapeno poppers sont tout indiquées. C’est bon, c’est croustillant, c’est fromagé et épicé : Noël s’annonce caliente!
Crevettes cuites et sauce cocktail Kirkland Signature
Les crevettes cocktail Kirkland sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $ pour 1,13 kg
La couronne de crevettes à Noël, c’est un incontournable des maisons sans allergie aux fruits de mer. Si tu aimes les grosses crevettes, cette option de 1,13 kg qui vient avec la sauce cocktail est à mettre sur ta liste d’épicerie.
Pâté au poulet Kirkland Signature
Le pâté au poulet Kirkland Signature est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 11,99 $ pour 1,25 kg, soit 9,59 $/ kg
Ce pâté au poulet est prêt à aller au four, et pour 12 $, tu peux éviter d’arriver les mains vides à ton party tout en offrant un plat principal apprécié de plusieurs.
Gâteau au fromage marbré au chocolat Kirkland Signature
Le gâteau au fromage marbré Kirkland Signature est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $ pour 1,59 kg, soit 15,72 $/ kg
Un bon gâteau au fromage avec tourbillon au chocolat, c’est décadent et festif, alors pour faire plaisir aux petites dents sucrées de ton entourage, attrape l’un des généreux desserts du Costco.
Bûche au chocolat Kirkland Signature
La bûche au chocolat Kirkland Signature est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $ pour 1,42 kg
Pour ce qui est des desserts, plusieurs possibilités s’offrent à toi, dont ce gâteau au fromage avec tourbillon de chocolat. Il est assez gros pour satisfaire la dent sucrée de plusieurs personnes, alors pense à faire un tour dans la section des pâtisseries lors de ta visite au Costco.
Tiramisu Kirkland Signature
Le tiramisu Kirkland Signature est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 23,99 $ pour 1,32 kg, soit 18,17 $/ kg
Le grand contenant de tiramisu du Costco a l’air particulièrement appétissant, alors si c’est le dessert qui te fait envie pour le temps des Fêtes, tu sais où trouver une option généreuse et à prix intéressant.
Croustilles de maïs biologiques Que Pasa Kirkland Signature
Les croustilles Que Pasa de Kirkland Signature sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 6,39 $ pour 908 g
Les chips font partie des musts des tables des Fêtes, et tant qu’à acheter plein de sacs, tu peux opter pour les grosses portions du Costco, comme les croustilles de maïs de la marque maison de l’entrepôt.
Salsa moyenne Tostitos
La salsa Tostitos est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 9,49 $ plutôt que 12,49 $ pour deux bouteilles de 1,2 L
Pour aller avec les chips, n’oublie pas la salsa! Si tu as plusieurs partys, fais le plein avec les deux bouteilles de 1,2 L au Costco. Tu n’en manqueras certainement pas.
Calmars panés Salt & Pepper High Liner
Les calmars panés High Liner sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour 907 g
Les calmars panés sont aussi des favoris des amuse-bouches, et la boîte de 907 g est offerte à 19,99 $. On y retrouve des anneaux et des tentacules panés au sel et au poivre, un classique qui a de bonnes chances d’être populaire durant la soirée.
Mini Quiche Duo de Cuisine Adventure
Les mini quiches de Cuisine Adventure sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 14,99 $ plutôt que 19,99 $, jusqu'au 7 décembre 2025
Ces petites quiches ont l’air bien ordinaires, mais avec la pâte qui fond en bouche et les garnitures goûteuses, même les gens qui ne trippent pas sur les quiches risquent d’être séduit.e.s. Venant avec 60 bouchées, c’est une option parfaite pour un party.
Tarte aux pacanes Kirkland Signature
La tarte aux pacanes Kirkland Signature est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,99 $ pour 2,1 kg, soit 9,04 $/ kg
La tarte aux pacanes est un autre délice sucré qui apparaît souvent sur les tablées du temps des Fêtes. Même pas besoin d’avoir des talents de pâtissier ou de pâtissière pour te présenter avec une belle tarte : il suffit de passer au Costco.
Saucisses cocktail fumées Olympic Craft Meats
Les saucisses cocktail Olympic Craft Meats sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour 2 kg
Dans le sirop d’érable, enrobées d’une pâtisserie, en brochettes ou autrement, les petites saucisses cocktail ont la cote durant les Fêtes. Histoire d’en avoir sous la main, cette boîte offre quatre paquets de saucisses cuites, dont deux doublement fumées et deux aux trois fromages.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.