Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval
Non, ce n'est pas Festilumi ✨👀
Lorsque le temps des Fêtes se pointe le bout du nez, les activités féériques débarquent aussi, au plus grand plaisir des fans de la magie de cette période de l'année. Entre les marchés de Noël, les patinoires enchanteresses et les spectacles festifs, il ne manque pas de choses à faire. Mais si c'est une activité gratuite à Laval que tu cherches, on a la suggestion parfaite.
Si les décorations lumineuses de Illumi par Cavalia, qui a fermé ses portes depuis un moment déjà, sont de retour à Montréal avec Festilumi, cette sortie est toujours payante. Alors, évite un trajet vers la métropole et une dépense en allant plutôt au Trévi, qui, pour la seconde fois, t'invite à sa Féerie de Noël, un parcours extérieur composé d'une vingtaine de décorations géantes et lumineuses.
Jusqu’au 19 décembre, Trévi transforme son site en un véritable décor des Fêtes où les lumières multicolores créent une ambiance complètement féérique. L’accès est entièrement gratuit, alors tu peux te promener à ton rythme, admirer les installations et capturer toutes les photos Instagram que tu veux.
Et si tu veux vivre la magie à son maximum, passe y faire un tour les vendredis. Les 5, 12 et 19 décembre, l’endroit s’anime avec du chocolat chaud gratuit, de la musique de Noël et, lors des trois dernières soirées, une visite du père Noël lui-même. Une façon parfaite de plonger dans l’esprit des Fêtes sans dépenser un sou.
Féérie de lumières à Laval
Prix : Gratuit
Quand : Tous les soirs jusqu'au 19 décembre 2025, de 17 h à 22 h - Festivités spéciales les vendredis 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre
Adresse : Trévi Laval - 1805, autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC
Accessibilité : Site extérieur. Il y a une toilette chimique, mais aucun accès à l'intérieur du magasin après les heures d'ouverture.