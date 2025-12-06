14 trouvailles à moins de 20 $ chez Walmart pour de parfaits cadeaux de Noël à petits prix
Des idées de cadeaux originales, festives et pas chères! 🎁✨
T’as besoin d’un peu d’inspiration pour surprendre tes hôtes de party de Noël, tes collègues, tes proches ou ta famille avec autre chose que la traditionnelle boîte de chocolats Ferrero Rochet ou Lindt acheté à la pharmacie, tout ça sans exploser ton budget? On est là pour toi. On t’a déniché des trouvailles originales, pratiques et à moins de 20 $, certaines même sous la barre des 10 $, toutes disponibles chez Walmart. De quoi t’aider à prendre un peu d’avance sur tes emplettes des Fêtes, sans te casser la tête, lors de ta prochaine virée à l'épicerie.
À lire également : 9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre
Selon ton budget, tu peux même combiner quelques items pour créer un ensemble cadeau personnalisé, parfaitement adapté aux goûts de la personne à qui tu veux l’offrir. Certaines idées sont aussi parfaites pour remplir un bas de Noël ou comme petit cadeau d’hôtesse.
Gobelet isolé à motifs festif
Ces gobelets isolés avec paille à motifs festif sont en vent au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,98 $
Ce gobelet isolé avec paille est offert avec différents jolis motifs festifs et garde tes boissons chaudes ou froides plus longtemps grâce à sa double paroi. Avec sa poignée pratique et son format généreux de 40 oz, c'est un cadeau simple, utile et tout à fait dans l’esprit des Fêtes.
Ensemble de 4 verres à cocktail
Cet ensemble de quatre verres à cocktail est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 17,98 $
Ce coffret de quatre verres à cocktail est une superbe idée cadeau pour les ceux et celles qui aiment les belles tables. Leur design élégant et leur forme rétro ajoutent une touche chic aux mocktails, cocktails et bulles du temps des Fêtes. À 17,98 $, c’est un cadeau à la fois abordable, utile et sophistiqué.
Diffuseur à roseaux
Ces diffuseurs à roseaux sont en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,98 $
Ce diffuseur à roseaux DuSenza est une belle idée cadeau pour créer une ambiance douce et apaisante. Disponible en trois fragrances : eucalyptus, lotus & bambou ou lavande, il offre un parfum discret, mais durable, qui se diffuse naturellement dans la pièce. À moins de 20 $, c’est un petit luxe accessible.
Poêle en fonte avec mélange à biscuits ou brownie
Ces poêles en fonte avec mélange à biscuits ou brownie sont en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 12,98 $
Les cadeaux gourmands sont toujours appréciés pendant le temps des Fêtes. Si tu cherches une idée différente, mais simple, ces petites poêles en fonte vendues avec leur mélange prêt à cuire font vraiment plaisir à offrir. Elles sont même parfaites à apporter lors d’un séjour au chalet.
Poinsettia de 6 pouces
Ces poinsettia de 6 pouces sont en vente au Walmart
Stéphanie Bernier
Prix : 8,97 $
Le poinsettia demeure un incontournable du temps des Fêtes. Simple à entretenir, il apporte une belle touche de chaleur autant à la maison qu’au bureau, et il est aussi très apprécié en cadeau. Avec ses couleurs vibrantes, il s’intègre facilement aux décorations de Noël.
Bouchées de cajous et maïs éclatés au fondant
Ces bouchées de cajous et maïs éclaté enrobées d'un succulent fondant sont en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 8,47 $
Les fans de collations sucrées-salées vont adorer ce mélange Poppycock aux noix de cajou. Ce sont des bouchées de maïs éclaté et de cajous enrobées d’un glaçage croquant et fondant. À moins de 9 $, c’est une petite douceur qui fera plaisir.
Trousse de maison en biscuit OREO
Cette trousse de maison en biscuits Oreo est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 8,96 $
Construire une maison en biscuits, c’est une activité classique du temps des Fêtes. Pour faire changement de la maison en pain d'épices, en voici une faite de biscuits Oreo. Cette trousse complète te permet de créer ta propre petite maison chocolatée, avec glaçage et décorations incluses. Une idée géniale pour une soirée en famille, un après-midi créatif ou même comme cadeau d’hôtesse original et abordable.
Ensemble de soins pour peau sèche O'Keeffe's
Cet ensemble de soins pour peau sèche de la marque O'Keeffe's est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,97 $
Si tu cherches un cadeau pour un papa ou pour quelqu’un qui travaille beaucoup de ses mains, ce coffret O’Keeffe’s est un choix vraiment pratique. Il contient une crème pour les mains, une crème pour les pieds et un baume à lèvres, trois essentiels ultra-efficaces pour hydrater et réparer la peau sèche. Un ensemble de soins hydratants pour peau sèche idéal à offrir.
Coffret de crèmes et lotions corporelles - Cake
Ce coffret de crèmes et lotions corporelles de la marque Cake est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,97 $
Ce coffret Body Blitz’en de la marque Cake permet d'offrir un petit moment cocooning pendant les Fêtes. Il comprend quatre soins hydratants aux textures riches et aux parfums gourmands typiques de la marque. C’est un ensemble coloré, féminin et pratique à glisser dans un bas de Noël, à offrir à une amie ou simplement à s'offrir à soi même pour se faire plaisir.
Ensemble hydratation cheveux et corps - MONDAY
Ce coffret hydratation de la marque MONDAY est vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 14,97 $
Ce coffret hydratation de la marque MONDAY comprend un shampoing, un revitalisant, un gel douche et un soin sans rinçage, tous en format pratique, ainsi qu’un peigne et une petite trousse cosmétique. Cet ensemble complet, esthétique et utile est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui voyage souvent.
Coffret parfum et gel douche - Adidas
Ce coffret de la marque Adidas est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix :19,97 $
Ce coffret d’Adidas comprend une eau de parfum de 30 ml et un gel douche assorti, et il est offert en quatre fragrances différentes pour s’adapter à tous les goûts. À 19,97 $, c’est un ensemble abordable et polyvalent, qui peut aussi convenir pour un échange cadeau à petit budget.
Ensemble salière et poivrière
Cet ensemble salière et poivrière est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 5,97 $
Ce duo salière et poivrière Holiday Time est absolument adorable avec sa petite maison en pain d’épices et son sapin décoré. À seulement 5,97 $, c’est un petit ajout charmant pour la table des Fêtes, ou encore un cadeau d’hôtesse simple et mignon qui fera sourire à coup sûr. Parfait pour ajouter une touche de magie à la cuisine à petit prix.
Mitaines tricotées
Ces mitaines tricotées sont en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 14 $
Ces mitaines tricotées offertes en différentes couleurs sont parfaites pour garder les mains bien au chaud pendant l’hiver. L’extérieur en maille torsadée est super mignon, et l’intérieur doublé en polar ultra-doux ajoute une dose de confort incroyable. Un petit cadeau pratique, cosy et toujours apprécié, idéal pour un échange, un bas de Noël ou simplement pour se gâter avant le grand froid.
Boîte de chocolat Cadbury Célébrations
Cette boîte de chocolat Cadbury Célébrations est en vente au Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix : 13,98 $
Bon, OK, ça prenait une option chocolatée. Acheter une boîte de chocolats à l’avance, c’est toujours une bonne idée si tu veux avoir un cadeau d’hôtesse prêt à offrir en cas d’invitation de dernière minute, ou simplement pour gâter tes collègues si tu travailles pendant le temps des Fêtes. Ces chocolats Cadbury contiennent différentes garnitures et sont emballés individuellement, ce qui les rend parfaits pour partager facilement.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.