Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette ville québécoise brille dans le top des meilleurs endroits au monde pour Noël

On n'a rien à envier au reste du monde! 😍🎄

Une personne à Québec en hiver. Droite : Le Marché de Noël allemand de Québec.

Cette ville québécoise brille dans le top des meilleurs endroits au monde pour Noël.

@spring_in_december | Instagram, Dany Vachon pour @mnaq.ca | Insatgram
Éditrice Junior

Les lumières de Noël sont allumées un peu partout, les cafés sentent la cannelle et tu fredonnes déjà All I Want For Christmas Is You. La magie des Fêtes a officiellement pris possession de nos journées, et si tu rêves de vivre un Noël digne d’un décor de film, tu n’auras pas besoin de voyager hors du pays pour ça. Le magazine Condé Nast Traveler a dévoilé son palmarès des 28 meilleures villes au monde où passer Noël en 2025, un classement qui rassemble des destinations connues pour leurs marchés étincelants, leurs traditions hivernales et leurs paysages qui deviennent encore plus beaux sous la neige.

À lire également : Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada

Et devine quoi? La seule ville canadienne à se hisser dans cette liste prestigieuse, c’est Québec.

Dans la capitale, l’ambiance des Fêtes n’a rien de discret. Le Vieux-Québec se transforme en quartier féerique où chaque rue pavée semble avoir été dessinée pour être photographiée en décembre. Boutiques, restos, places publiques, le fameux Marché de Noël allemand de Québec, la magnifique patinoire de la place d’Youville : tout prend des airs de village européen, avec un charme bien à elle et une ambiance qui réchauffe malgré le froid.

Le palmarès souligne aussi l’une des expériences les plus mémorables de l’hiver : la glissade de la terrasse Dufferin, installée près du Château Frontenac.

Ouverte de la mi-décembre à la mi-mars, elle attire autant les habitué.e.s que les visiteur.euse.s en quête d’un frisson bien québécois. Lancer sa luge et foncer sur la piste glacée à grande vitesse reste un classique qui ne perd jamais son effet.

Voici la liste complète du palmarès, si jamais tu veux satisfaire ta curiosité :

  • Tbilissi, Géorgie
  • Sydney, Australie
  • Rio de Janeiro, Brésil
  • San Juan, Porto Rico
  • Zagreb, Croatie
  • Gdańsk, Pologne
  • Reykjavik, Islande
  • Cologne, Allemagne
  • Copenhague, Danemark
  • Kennebunkport, Maine (États-Unis)
  • Édimbourg, Écosse
  • Bruges, Belgique
  • Medellín, Colombie
  • Londres, Royaume-Uni
  • Málaga, Espagne
  • Park City, Utah (États-Unis)
  • Le Cap, Afrique du Sud
  • Dublin, Irlande
  • New York, États-Unis
  • Paris, France
  • Prague, Tchéquie
  • Québec, Canada
  • Rome, Italie
  • Salzbourg, Autriche
  • San Miguel de Allende, Mexique
  • Vilnius, Lituanie
  • Strasbourg, France
  • Taipei, Taïwan


    • Bref, si tu cherches où vivre un Noël magique en 2025, inutile de parcourir le monde : Québec a tout ce qu’il faut pour te faire vivre un temps des Fêtes absolument inoubliable.

    From Your Site Articles
    noel au québecvoyage au québecville de québec
    QuébecVoyageCanada
    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

    14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre

    Des idées cadeaux et découvertes gourmandes pour tous les goûts! ✨🎁

    16 restos à Québec qui ont eu 500$ à 12 000$ d'amendes aux inspections de salubrité en 2025

    Des amendes qui rappellent que la propreté paie. 👀

    Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada

    Un peu d'Italie t'attend juste ici, au Québec! 🍕

    17 trouvailles du Tigre Géant qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 10 $ et moins

    Le plaisir de déballer un bas de Noël bien rempli de surprises! 😍

    Le nouveau Costco à Québec avec des items uniques vient d'ouvrir : voici de quoi ça a l'air

    Tu peux y retrouver plein d'items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts! 👀🔥

    Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement

    Une aide qui peut faire du bien pour arrondir les fins de mois!

    9 destinations où le dollar canadien est fort et te permet de voyager pour moins cher

    Tous les moyens sont bons pour rentabiliser ton « cash »!

    Les chandelles Bath & Body Works à 11,95 $ — Ça commence AUJOURD'HUI et voici le code promo

    Le fameux Candle Day 2025 débute maintenant! 🕯️✨

    Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés

    Ton job fait-il partie de la liste?

    Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval

    Non, ce n'est pas Festilumi ✨👀