Cette ville québécoise brille dans le top des meilleurs endroits au monde pour Noël
On n'a rien à envier au reste du monde! 😍🎄
Les lumières de Noël sont allumées un peu partout, les cafés sentent la cannelle et tu fredonnes déjà All I Want For Christmas Is You. La magie des Fêtes a officiellement pris possession de nos journées, et si tu rêves de vivre un Noël digne d’un décor de film, tu n’auras pas besoin de voyager hors du pays pour ça. Le magazine Condé Nast Traveler a dévoilé son palmarès des 28 meilleures villes au monde où passer Noël en 2025, un classement qui rassemble des destinations connues pour leurs marchés étincelants, leurs traditions hivernales et leurs paysages qui deviennent encore plus beaux sous la neige.
À lire également : Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada
Et devine quoi? La seule ville canadienne à se hisser dans cette liste prestigieuse, c’est Québec.
Dans la capitale, l’ambiance des Fêtes n’a rien de discret. Le Vieux-Québec se transforme en quartier féerique où chaque rue pavée semble avoir été dessinée pour être photographiée en décembre. Boutiques, restos, places publiques, le fameux Marché de Noël allemand de Québec, la magnifique patinoire de la place d’Youville : tout prend des airs de village européen, avec un charme bien à elle et une ambiance qui réchauffe malgré le froid.
Le palmarès souligne aussi l’une des expériences les plus mémorables de l’hiver : la glissade de la terrasse Dufferin, installée près du Château Frontenac.
Ouverte de la mi-décembre à la mi-mars, elle attire autant les habitué.e.s que les visiteur.euse.s en quête d’un frisson bien québécois. Lancer sa luge et foncer sur la piste glacée à grande vitesse reste un classique qui ne perd jamais son effet.
Voici la liste complète du palmarès, si jamais tu veux satisfaire ta curiosité :
Bref, si tu cherches où vivre un Noël magique en 2025, inutile de parcourir le monde : Québec a tout ce qu’il faut pour te faire vivre un temps des Fêtes absolument inoubliable.