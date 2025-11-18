Ces 2 nouveaux restos de Montréal sont dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025
Et l'un d'eux est en 2e place!
Lorsqu'il est temps de choisir où manger dans la métropole, une chose est certaine, c'est que tu as l'embarras du choix. Avec plus de 5 000 restaurants à Montréal, il te faudrait des années pour tous les visiter, et au moins deux adresses viennent de s'ajouter à ta bucket list. En septembre dernier, Air Canada dévoilait les finalistes de son palmarès des Meilleurs nouveaux restos 2025, et neuf adresses de l'île s'étaient taillé une place parmi 31 compétiteurs à travers le pays.
Maintenant que le top 10 officiel est sorti, deux établissements montréalais sont en vedette. En deuxième place du classement trône Le Violon, un restaurant du Plateau-Mont-Royal qui offre un menu qui fait honneur aux poissons et fruits de mer ainsi qu'aux ingrédients saisonniers du Québec. Puis, en neuvième position, c'est le Pasta Pooks qui rayonne grâce à son menu dédié à l’art des pâtes.
Ainsi, que tu sois installé.e dans la ville, où de passage, ne manque pas d'aller tester ces lieux ayant ouvert leurs portes entre mai 2024 et avril 2025, afin de voir si tu es aussi séduit.e par leurs plats que le panel national du programme.
Le Violon
Classement : 2e place du Top 10
Type de cuisine : Poissons, fruits de mer et cuisine saisonnière du Québec
Adresse : 4720, rue Marquette, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : D’après le panel du palmarès, Le Violon fait partie de ces adresses de quartier qui marquent au premier regard et confirment leur talent à la première bouchée. Niché à l’angle des rues Marquette et Gilford, dans l’ancien local de la Maison Publique, le restaurant s’est rapidement imposé comme une référence grâce à une équipe que les expert.e.s décrivent comme soudée, expérimentée et animée d’une complicité évidente. Les chefs Danny Smiles et Mitch Laughren, épaulés par le directeur des vins Andrew Park et le directeur créatif Dan Climan, signent une cuisine qui met en lumière poissons, fruits de mer et ingrédients saisonniers du Québec.
Le panel souligne l’élégance du lieu : une salle à manger baignée de lumière filtrée, des banquettes incurvées, des textiles choisis avec soin et un décor pensé comme un luxe discret. Pour les juges, Le Violon réussit à créer une ambiance cinématographique tout en conservant la simplicité et l’assurance d’un service chaleureux et informé.
En cuisine, Sara Raspa rejoint le duo Smiles–Laughren pour proposer un menu concis, local et ouvert sur le monde. Le tartare de bœuf inspiré du kibbeh nayyeh, relevé de boulgour, de tomates Birri et de tahini, a retenu l’attention des expert.e.s pour sa précision et son équilibre. Même verdict pour l’assiette d’orange Cara Cara, de fenouil et de Zacharie Cloutier, décrite comme juteuse, vive et riche sans jamais être lourde.
Les desserts, eux, sont mentionnés avec enthousiasme unanime. Le tiramisu affogato de Laura Faria est salué comme un « succès incontestable », tandis que le petit chou fraisier complète le repas avec une douceur maîtrisée. Les juges confient qu’une fois la dernière cuillerée avalée, la prochaine visite est déjà à prévoir.
Pasta Pooks
Classement : 9e place du Top 10
Type de cuisine : Pâtes / Cuisine italienne moderne
Adresse : 6704, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Selon le panel du palmarès, Pasta Pooks incarne parfaitement l’esprit des restaurants éphémères qui ont marqué Montréal ces dernières années, mais dans une version enfin permanente, bruyante, assumée et entièrement tournée vers l’art des pâtes fraîches. Installé dans l’ancien local de la Dinette Triple Crown, le restaurant est décrit comme un lieu où l’énergie créative du duo Luca « Pooks » Labelle Vinci et Victor-Alex « Coach Vic » Petrenko s’exprime sans retenue, soutenue par le chef de cuisine Kai Borst, formé dans plusieurs institutions de renom.
Les expert.es du palmarès soulignent un menu court, audacieux et précis, comparable à un graffiti maîtrisé. Chaque plat démontre une compréhension profonde de la pâte : des tagliatelles enrobées d’une bolognaise qui redéfinit le genre, aux raviolis si fins qu’on devine la verdure à travers, en passant par des gnocchis au pesto de pistache d’une légèreté remarquable. Le cheesesteak façon Philly, sans compromis, a aussi retenu l’attention du panel grâce à ses petits pains au sésame créés sur mesure par la Boulangerie Automne.
La carte des vins, sélectionnée par Martin Pariseau, est qualifiée de nature, pointue et délicieusement décalée. Un choix que les juges recommandent d’explorer en se laissant guider par l’équipe.
