Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Ces 2 nouveaux restos de Montréal sont dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025

Et l'un d'eux est en 2e place!

Des pâtes du restaurant Pasta Pooks. Droites : Des assiettes du restaurant Le Violon.

Deux nouveaux restaurants de Montréal sont dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025.

@pasta.pooks | Instagram, @leviolonmontreal | Instagram
Éditrice Junior

Lorsqu'il est temps de choisir où manger dans la métropole, une chose est certaine, c'est que tu as l'embarras du choix. Avec plus de 5 000 restaurants à Montréal, il te faudrait des années pour tous les visiter, et au moins deux adresses viennent de s'ajouter à ta bucket list. En septembre dernier, Air Canada dévoilait les finalistes de son palmarès des Meilleurs nouveaux restos 2025, et neuf adresses de l'île s'étaient taillé une place parmi 31 compétiteurs à travers le pays.

À lire également : 11 restos ouverts en 2025 à Montréal qui sont des incontournables pour les foodies

Maintenant que le top 10 officiel est sorti, deux établissements montréalais sont en vedette. En deuxième place du classement trône Le Violon, un restaurant du Plateau-Mont-Royal qui offre un menu qui fait honneur aux poissons et fruits de mer ainsi qu'aux ingrédients saisonniers du Québec. Puis, en neuvième position, c'est le Pasta Pooks qui rayonne grâce à son menu dédié à l’art des pâtes.

Ainsi, que tu sois installé.e dans la ville, où de passage, ne manque pas d'aller tester ces lieux ayant ouvert leurs portes entre mai 2024 et avril 2025, afin de voir si tu es aussi séduit.e par leurs plats que le panel national du programme.

Le Violon

Classement : 2e place du Top 10

Type de cuisine : Poissons, fruits de mer et cuisine saisonnière du Québec

Adresse : 4720, rue Marquette, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : D’après le panel du palmarès, Le Violon fait partie de ces adresses de quartier qui marquent au premier regard et confirment leur talent à la première bouchée. Niché à l’angle des rues Marquette et Gilford, dans l’ancien local de la Maison Publique, le restaurant s’est rapidement imposé comme une référence grâce à une équipe que les expert.e.s décrivent comme soudée, expérimentée et animée d’une complicité évidente. Les chefs Danny Smiles et Mitch Laughren, épaulés par le directeur des vins Andrew Park et le directeur créatif Dan Climan, signent une cuisine qui met en lumière poissons, fruits de mer et ingrédients saisonniers du Québec.

Le panel souligne l’élégance du lieu : une salle à manger baignée de lumière filtrée, des banquettes incurvées, des textiles choisis avec soin et un décor pensé comme un luxe discret. Pour les juges, Le Violon réussit à créer une ambiance cinématographique tout en conservant la simplicité et l’assurance d’un service chaleureux et informé.

En cuisine, Sara Raspa rejoint le duo Smiles–Laughren pour proposer un menu concis, local et ouvert sur le monde. Le tartare de bœuf inspiré du kibbeh nayyeh, relevé de boulgour, de tomates Birri et de tahini, a retenu l’attention des expert.e.s pour sa précision et son équilibre. Même verdict pour l’assiette d’orange Cara Cara, de fenouil et de Zacharie Cloutier, décrite comme juteuse, vive et riche sans jamais être lourde.

Les desserts, eux, sont mentionnés avec enthousiasme unanime. Le tiramisu affogato de Laura Faria est salué comme un « succès incontestable », tandis que le petit chou fraisier complète le repas avec une douceur maîtrisée. Les juges confient qu’une fois la dernière cuillerée avalée, la prochaine visite est déjà à prévoir.

Menu du Le Violon

Pasta Pooks

Classement : 9e place du Top 10

Type de cuisine : Pâtes / Cuisine italienne moderne

Adresse : 6704, rue Clark, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Selon le panel du palmarès, Pasta Pooks incarne parfaitement l’esprit des restaurants éphémères qui ont marqué Montréal ces dernières années, mais dans une version enfin permanente, bruyante, assumée et entièrement tournée vers l’art des pâtes fraîches. Installé dans l’ancien local de la Dinette Triple Crown, le restaurant est décrit comme un lieu où l’énergie créative du duo Luca « Pooks » Labelle Vinci et Victor-Alex « Coach Vic » Petrenko s’exprime sans retenue, soutenue par le chef de cuisine Kai Borst, formé dans plusieurs institutions de renom.

Les expert.es du palmarès soulignent un menu court, audacieux et précis, comparable à un graffiti maîtrisé. Chaque plat démontre une compréhension profonde de la pâte : des tagliatelles enrobées d’une bolognaise qui redéfinit le genre, aux raviolis si fins qu’on devine la verdure à travers, en passant par des gnocchis au pesto de pistache d’une légèreté remarquable. Le cheesesteak façon Philly, sans compromis, a aussi retenu l’attention du panel grâce à ses petits pains au sésame créés sur mesure par la Boulangerie Automne.

La carte des vins, sélectionnée par Martin Pariseau, est qualifiée de nature, pointue et délicieusement décalée. Un choix que les juges recommandent d’explorer en se laissant guider par l’équipe.

Page Instagram de Pasta Pooks

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
meilleurs restaurants à montréalrestaurants à montréalair canadaguide michelin
MontréalManger et SortirCanadaAvis et communiquésManger et SortirQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable

Des tables d'hôte dans des restos réputés pour 25 $ à 65 $? OUI SVP!

Ce chef nous confie ses 14 restos coup de coeur et secrets bien gardés à Laval

Il y a beaucoup d'endroits très abordables et délicieux, parole de chef!

Katy Perry et Justin Trudeau repérés en balade et en « date » au resto à Montréal (PHOTOS)

« Roar, Justin! »

11 restos ouverts en 2025 à Montréal qui sont des incontournables pour les foodies

Ta « bucket list » de restos à absolument essayer!

Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties

Tu pourrais recevoir jusqu'à 8 000 $, l'an prochain!

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre

Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!

Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $

Pas besoin d’attendre le jour officiel du « Black Friday ». 👀

OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas

« Let’s go le QC, on se met tous ensemble comme en 2023 pour le vote, mais cette fois-ci, ON NE VOTE PAS. »

La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

Faire ton devoir de citoyen = une BONNE mise de fonds sur une maison! 🤑

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14

Ça commence bientôt. 😍

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

Budget 2025 du gouvernement Carney : On saura ce lundi s'il y aura (encore) des élections

Les députés de la Chambre des communes passeront au vote, ce soir.

Inflation au Québec: Les prix montent plus vite qu’au Canada en octobre 2025 et ça fait mal

Le prix de l'essence baisse, mais celui du poulet augmente en titi! 🤯🐔