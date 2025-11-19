Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Leur « date » avait pas mal fait jaser! 👀

Katy Perry. Droite : Justin Trudeau.

Justin Trudeau a amené Katy Perry au Violon, nommé le meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025.

@katyperry | Instagram, @justinpjtrudeau | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui ne se souvient pas de ces images captées au Violon, un restaurant du Plateau Mont-Royal, où l'on voyait ce qui s'avérera plus tard un tête-à-tête entre la chanteuse Katy Perry et l'ancien premier ministre du Canada Justin Jrudeau? Voilà qu'Air Canada a nommé l'établissement à la deuxième place de son top 10 des Meilleurs nouveaux restos 2025 au pays.

À lire également : Ces 2 nouveaux restos de Montréal sont dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025

En étant sur la seconde marche du podium, Le Violon est nommé de facto le meilleur nouveau resto du Québec.

Les images de Katy Perry et de Justin Trudeau, qui ont été relayées sur les réseaux sociaux par le tabloïd américain TMZ, ont faites le tour du monde en un claquement de doigts.

En entrevue avec La Presse dans les jours qui ont suivi le sommet Perry-Trudeau, le chef de la place, Danny Smiles, a confié que le couple, jusque-là affiché comme des ami.e.s, avait choisi le menu dégustation, avec le thon du Québec, le homard, le tartare de bœuf, les gnocchis à la pintade et le carré d’agneau.

Peu de temps avant leur souper, le couple avait été vu dans les rues du centre-ville de Montréal en train de prendre une longue marche.

Mais qu'est-ce que Le Violon?

Le panel qui s'est penché sur les établissements gastronomiques canadiens soutient que Le Violon fait partie de ces restos de quartier qui accrochent dès le premier regard et confirment leur savoir-faire à la première bouchée.

Installé à l’angle des rues Marquette et Gilford, dans l’ancien local de la Maison Publique, l’endroit s’est vite taillé une place de choix grâce à une équipe que les analystes décrivent comme unie, chevronnée et portée par une complicité qui saute aux yeux.

Les chefs Danny Smiles et Mitch Laughren, accompagnés du directeur des vins Andrew Park et du directeur créatif Dan Climan, proposent une cuisine qui met en valeur les poissons, les fruits de mer et les ingrédients saisonniers du Québec.

Comme l'ont indiqué les juges, Le Violon réussit à créer une ambiance cinématographique tout en conservant la simplicité et l’assurance d’un service chaleureux.

Le Violon

Classement : 2e place du Top 10

Type de cuisine : Poissons, fruits de mer et cuisine saisonnière du Québec

Adresse : 4720, rue Marquette, Montréal, QC

Menu du Violon

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

