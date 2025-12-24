Statistique Canada embauche pour 820 postes sans diplômes et paye jusqu’à 31,32 $/h
Un nouvel emploi payant, ça te dit?
Statistique Canada recrute actuellement des préposé.e.s et des superviseur.e.s du recensement pour le Centre des opérations des données (COD), avec plus de 820 postes à pourvoir entre avril et septembre 2026. Côté rémunération, le salaire est fixé à 25,87 $ de l’heure pour les préposé.e.s et à 31,32 $ de l’heure pour les superviseur.e.s, ce qui en fait une occasion intéressante si tu cherches un emploi payant, sans avoir de diplôme d'études.
Les postes sont offerts dans la région de la capitale nationale, notamment à Gatineau et dans d’autres secteurs de la Capitale-Nationale, pour les personnes qui résident ou travaillent dans un rayon de 135 km. Il s’agit de postes temporaires à temps plein, à raison de 37,5 heures par semaine, avec des horaires variables selon les besoins opérationnels. Certaines fonctions doivent être exercées sur place, tandis que d’autres peuvent être occupées à distance, à condition de disposer d’un espace de travail sécurisé à domicile et d’un accès Internet fiable.
À titre de préposé.e du recensement, les tâches consistent à soutenir les opérations de traitement des données, notamment en répondant aux demandes du public par téléphone ou par clavardage via l’Assistance téléphonique du recensement, en saisissant et en vérifiant des données ou en traitant des questionnaires papier, incluant la numérisation et l’assurance de la qualité.
Les superviseur.e.s ont pour mandat d’encadrer les équipes de préposé.e.s, de soutenir leur formation, de suivre les indicateurs de rendement et d’assurer la qualité, la productivité et le respect des procédures, tant sur place qu’à distance.
Pour être admissible, il faut avoir complété au minimum deux années d’études secondaires ou posséder une combinaison équivalente de formation et d’expérience. Une expérience dans des environnements de travail dynamiques, avec un volume élevé de tâches et des échéances serrées, est requise, tout comme une bonne maîtrise des outils informatiques courants. Une cote de fiabilité est également exigée. Les exigences linguistiques peuvent varier selon le poste, et le processus de sélection se déroulera dans la langue officielle de ton choix.
Le processus de sélection permettra aussi de constituer un bassin de candidatures pour d’éventuels postes similaires liés au recensement dans la région de la Capitale-Nationale. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 4 janvier 2026.
Préposé.e.s et superviseur.e.s du recensement
Salaire : 25,87 $ à 31,32 $ de l’heure
Compagnie : Statistique Canada
