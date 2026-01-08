Le Canada demande aux citoyens de se préparer en cas d'urgence nucléaire : ça fait réagir
« Merci de nous faire paniquer! »
Ce mardi, le gouvernement du Canada a partagé une publication qui a drôlement fait réagir sur son compte Facebook, avec un lien vers une page de recommandations officielles. On demande aux Canadien.ne.s d'être prêt.e.s en cas d'urgence nucléaire et radiologique, au cas où.
Devrait-on s'inquiéter? Plusieurs personnes se le demandent, parce que la page gouvernementale, intitulée Prêt en cas d’urgence au Canada, a l'habitude de partager plusieurs publications pour préparer ses résident.e.s en cas de tempête hivernale, inondations, ou autres catastrophes naturelles plus fréquentes chez nous. Par contre, les publications sur les « urgences nucléaires » sont très rares. En fait, il ne semble pas y en avoir eu au cours des dernières années.
« Les urgences radiologiques et nucléaires sont peu probables au Canada en raison des contrôles stricts concernant l'utilisation et le transport des matières radioactives. Toutefois, il est essentiel de préparer un plan pour pouvoir faire face à une telle situation. Pour en savoir plus sur les moyens à prendre pour vous préparer à ces urgences », peut-on lire dans la publication.
Sur les réseaux sociaux, les Canadien.ne.s se sont emballé.e.s. Sous la publication, plus de 425 commentaires et 675 partages ont été comptabilisés en moins de 24 heures.
D'abord, plusieurs sont effrayé.e.s, et trouvent que le « timing » coïncide bien avec les récents incidents liés à la « conquête des Amériques » de Donald Trump, le président américain.
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien. Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« Un message qui vient à un drôle de moment… Merci tout de même », écrit une personne.
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien. Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« Mon anxiété va à 1000 % là » et « Merci de nous faire paniquer », écrivent d'autres internautes.
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien.Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« On ne reçoit pas ce message pour rien. Ce n'est pas très rassurant », commente une autre.
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien.Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« Avec Trump, tous les pays au monde devraient être prêts », peut-on également lire.
L'humour comme réponse
Puis, plusieurs l'ont pris à la blague, faisant référence à la pénurie de papier de toilette de 2020, pendant la première vague de la pandémie.
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien.Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« Bravo, là le monde va se battre pour du papier toilette au Costco! », lance quelqu'un.
Cette personne n'avait pas tort, si on continue à suivre les commentaires :
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien.Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« En spécial chez Costco cette semaine... *Combinaison anti-radiation* et le *Pot de pilules d'iode format familial*... pis oubliez pas le papier de toilette. »
Un commentaire sous la publication Facebook du gouvernement canadien.Prêt en cas d’urgence au Canada | Facebook
« Ben voyons, depuis hier, je n'arrête pas de voir des messages de ce genre… kit de survie, urgence nucléaire, quoi faire avec nos animaux, juste des posts de même. Je ne suis pas stressé avec ça, mais ça porte à réfléchir… ok bye, m'en vais acheter du papier toilette. »
Est-ce que les Québécois.e.s devraient s'inquiéter d'une urgence nucléaire?
Globalement, non, la majorité des Québécois.e.s n'ont pas de raison de s'inquiéter au quotidien d'une urgence nucléaire, mais ça vaut la peine d'être un minimum prêt.e.s, comme pour n'importe quel risque rare à fort impact.
En se rendant sur le site du gouvernement canadien, on peut voir que la dernière mise à jour de « Urgences nucléaires et radiologiques – Préparez-vous » date de septembre 2025. On pourrait donc déduire que ça fait partie des pages informatives et que le « timing » du partage n'est pas particulièrement alarmant.
Le Canada possède effectivement des centrales nucléaires, mais la seule dans la province, Gentilly-2, est fermée depuis de nombreuses années. Elle est actuellement en phase de déclassement. Il n'y a donc pas de réacteur nucléaire en exploitation sur le territoire québécois.
Néanmoins, la centrale de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick et plusieurs centrales en Ontario (comme Bruce, Pickering et Darlington) sont relativement proches de certaines régions du Québec. Ces installations sont soumises à des normes strictes de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
Les recommandations du gouvernement en cas d'urgences nucléaires et radiologiques
Personne n’aime y penser, mais être préparé à toute éventualité ne fait jamais de tort. Voici ce que le gouvernement recommande si une urgence nucléaire ou radiologique survenait au pays.
Avant une urgence
Prépare un plan d’urgence pour ton foyer. Pense aux besoins particuliers de chaque personne : enfants, personnes aînées, animaux ou toute personne ayant des besoins médicaux spécifiques.
Aie une trousse d’urgence prête. Si tu n’habites pas près d’une centrale nucléaire, tu n’as pas besoin d’y inclure de comprimés d’iodure de potassium.
En plus des articles contenus dans une trousse d’urgence classique, tu peux aussi te procurer des feuilles de plastique et du ruban adhésif pour sceller les portes et fenêtres en cas de contamination : ces articles peuvent aider à empêcher les matières radioactives d’entrer.
Vérifie si ton téléphone sans fil est compatible avec En Alerte, le système d’alerte d’urgence du gouvernement canadien.
Pendant une urgence
Entre immédiatement dans le bâtiment le plus proche. Dirige-toi vers le centre ou le sous-sol, loin des fenêtres et des portes.
Allume la radio, la télé ou ton ordinateur pour suivre les nouvelles officielles et les consignes à suivre.
Si on te demande de rester confiné.e, suis les instructions des autorités locales. Prévois rester à l’intérieur pendant au moins 24 heures en limitant la quantité d’air extérieur, en fermant toutes les portes et les fenêtres du foyer. On recommande aussi d’éteindre les ventilateurs, les climatiseurs et les appareils de chauffage à air pulsé qui font entrer l’air de l’extérieur.
Pour toutes les recommandations officielles du gouvernement canadien, c'est ici.