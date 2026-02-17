LASSO Montréal 2026 dévoile sa programmation complète et tu peux déjà acheter ta passe

Des festivaliers à Lasso Montréal 2025.

La programmation complète du festival LASSO Montréal 2026 est dévoilée.

Courtoisie de LASSO par Frédérique Menard Aubin
Rédactrice en chef

Prépare tes bottes de cowboy : le festival country LASSO Montréal célèbre son cinquième anniversaire en 2026 et la programmation complète est enfin dévoilée. Cette édition marque un tournant : pour la toute première fois, l'événement se déroule samedi et dimanche plutôt que vendredi et samedi. Une décision saluée par ceux et celles qui ne voulaient pas prendre congé le vendredi, mais critiquée par les festivalier.ère.s de l'extérieur qui faisaient la route jusqu'à Montréal. Les « vrais » cowboys fêtent moins le dimanche soir, quoi!

À lire également : Une tête d'affiche qui n'est pas country à LASSO fait réagir : evenko justifie son choix

Le festival avait révélé fin 2025 une affiche menée par Mumford & Sons, Thomas Rhett, Jon Pardi et Old Dominion. La présence du groupe folk-rock britannique Mumford & Sons en tête d'affiche avait suscité des réactions mitigées : bien qu'il soit adoré, plusieurs fans ont questionné la pertinence de ce choix pour un festival à l'ADN résolument country, d'autant plus que le cachet du groupe aurait pu servir à engager une célébrité country de renom.

Aujourd'hui, on peut découvrir la nouvelle vague d'artistes qui s'ajoute pour faire vibrer le parc Jean-Drapeau cet été.

Parmi les ajouts qui font le plus jaser, il y a Koe Wetzel. L’artiste texan, qui mélange southern rock et country avec une intensité scénique reconnue, débarque à Montréal pour une toute première fois. Après avoir dominé les palmarès avec « High Road » en collaboration avec Jessie Murph, sa venue risque d’attirer bien des cowboys et cowgirls.

Autre moment fort à prévoir : les Turnpike Troubadours. Les icônes du Red Dirt country, originaires de l’Oklahoma, feront leurs débuts au Québec dans le cadre du festival. Avec leurs textes percutants et leur authenticité sans filtre, le groupe est souvent cité comme une influence majeure par toute une nouvelle vague d’artistes country.

Du côté des voix féminines, Carly Pearce viendra enchaîner ses succès radio, tandis que l’autrice-compositrice-interprète Elizabeth Nichols promet une performance remplie d’énergie et de mélodies accrocheuses qui restent en tête longtemps après la dernière note.

Le public pourra aussi compter sur Cameron Whitcomb, auteur-compositeur-interprète canadien de 22 ans qui a participé à la 20e saison de l'émission de téléréalité American Idol. Sa présence à LASSO a suscité énormément de réactions de la part des abonné.e.s de la page officielle du festival sur Instagram.


Plusieurs autres artistes, issu.e.s des scènes country, folk et americana, viendront compléter cette édition anniversaire qui s’annonce des plus festives.

LASSO Montréal 2026 - 5e anniversaire

Coût : Passe admission générale deux jours à compter de 250 $. Les billets journaliers, à compter de 150 $, seront en vente dès vendredi le 20 février à 10 h.

Quand : Les 15 et 16 août 2026, LASSO en ville le 14 août 2026

Où : Parc Jean-Drapeau - Montréal, QC

Site Internet de LASSO Montréal

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


