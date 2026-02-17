Voyage dans le Sud : Voici des pays où ton dollar canadien vaut le plus (et le moins) cher

Selon l’endroit choisi, la différence peut être plus grande que tu penses.

Une plage du Brésil.

Le dollar canadien n'est pas avantageux dans tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

La semaine de relâche arrive plus vite que tu ne le penses et tu songes peut-être à te réserver un voyage dans le Sud pour bien terminer l’hiver. Sachant que Cuba est une destination soleil à éviter, il existe d’autres options pour te prélasser sous les rayons UV. La faiblesse du dollar canadien peut toutefois peser dans la balance au moment de choisir ton prochain arrêt.

C’est bien connu, Cuba est l’un des pays d’Amérique les plus abordables. Toutefois, la crise énergétique qui frappe le pays de Fidel Castro et Che Guevara joue les trouble-fêtes et force les transporteurs canadiens à éviter d’y multiplier les allers.

Force est d’admettre que tu dois donc te trouver un plan B pour ton prochain voyage dans le Sud et, bonne nouvelle, il existe une tonne de pays qui n’attendent que toi.

Combien vaut actuellement le dollar canadien?

Dans le meilleur des mondes, on souhaiterait bien qu’un dollar canadien donne un dollar américain, un euro ou une livre sterling. La réalité est tout autre.

En date du 13 février, selon les plus récentes données de la Banque du Canada au moment d’écrire ces lignes, 100 $ canadien (CAD) valaient environ 73,46 $ américains (USD). Dans les douze derniers mois, la valeur la plus haute du dollar canadien a été de 0,74 USD (29 janvier 2026), alors que sa plus basse était de 0,69 USD (4 mars 2025).

Si le dollar canadien ne fait pas le poids face au dollar américain, c’est une autre histoire lorsque vient le temps de comparer le huard avec d’autres devises d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Y a-t-il des destinations où le dollar canadien est avantageux?

À moins d’avoir un budget vraiment flexible, tu as intérêt à garder un œil sur les destinations les plus avantageuses pour ton portefeuille. Toutefois, parmi les pays ensoleillés prisés des Québécois et des Québécoises, dénicher une option qui ménage vraiment ton budget n’est pas toujours simple.

Il faut préciser que le coût de la vie diffère d’une nation à l’autre.

Pour t’aider, on t’indique le montant que tu peux obtenir pour 100 $ selon les taux de change en vigueur ce mardi 17 février, et, si l’info est connue, le budget journalier moyen nécessaire, d’après la liste des destinations les moins chères pour voyager en 2026 publiée par la compagnie d’assurance HelloSafe.

Mexique

  • 100 $ = 1 260 pesos mexicains
  • Budget journalier : 152 $
Belize
  • 100 $ = 147 dollars béliziens
  • Budget journalier : 131 $
Costa Rica
  • 100 $ = 35 131 colones costariciens
  • Budget journalier : 143 $
Guatemala
  • 100 $ = 560 quetzals
  • Budget journalier : 62 $
Panama
  • 100 $ = 75 balboas panaméens
  • Budget journalier : 98 $
Bahamas
  • 100 $ = 75 dollars bahaméens
  • Budget journalier : 310 $
Curaçao
  • 100 $ = 132 ANG — Florin des Antilles néerlandaises
  • Budget journalier : Données non disponibles
République dominicaine
  • 100 $ = 4 550 pesos dominicains
  • Budget journalier : 187 $
Guadeloupe
  • 100 $ = 62 euros
  • Budget journalier : Données non disponibles
Jamaïque
  • 100 $ = 11 400 dollars jamaïcains
  • Budget journalier : 165 $
Argentine
  • 100 $ = 101 828 pesos argentins
  • Budget journalier : 173 $
Brésil
  • 100 $ = 382 réaux brésiliens
  • Budget journalier : 101 $

Colombie

  • 100 $ = 268 586 pesos colombiens
  • Budget journalier : 56 $

À noter que le « budget journalier » calculé par HelloSafe tient seulement compte des dépenses faites sur place, comme l’hébergement, la nourriture et les déplacements à l’intérieur du pays. Ça ne prend pas en considération le prix des billets d’avion, qui peuvent différer d’un pays à l’autre.

