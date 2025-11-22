Tu peux « booker » ton prochain voyage dans le Sud avec l'IA : voici quoi savoir
« Trouve-moi un vol pas cher pour deux personnes sans escale! »
Envie de te sauver du froid sans fouiller pendant des heures les comparateurs de vols dans le Sud à partir de l’aéroport Montréal-Trudeau? Google vient tout juste de lancer la version canadienne-française de sa fonctionnalité « Offres de vols », un outil propulsé par l’intelligence artificielle (IA) qui, dit-on, simplifiera la vie des personnes à la recherche d’économie sans se casser le bicycle.
À lire également : Ce visa te permet de faire du télétravail pendant 1 an dans les Caraïbes
Lancé initialement en anglais à la fin de l’été dernier aux États-Unis, au Canada et en Inde, l’outil « Offres de vols » est maintenant disponible dans la langue de Tremblay et déployé dans plus de 200 pays et territoires.
Plus besoin de tester mille et une combinaisons de dates, d’aéroports et d’escales pour dénicher le meilleur prix. Tu n’as qu’à décrire le voyage que tu souhaites faire et l’IA s’occupe du reste.
En fouillant à travers les banques de données de centaines de compagnies aériennes et plateformes de réservation, Google te dénichera les options les plus avantageuses pour ton portefeuille.
Voici un aperçu d’une demande précise que Narcity Québec a soumise à l’outil de Google. Capture d’écran | Google Offres de vols
Tu peux, par exemple, chercher « voyage d’une semaine cet été dans le sud de l’Europe, sans escale, en classe économique pour trois adultes. » ou encore « séjour de ski de dix jours dans une station de renommée mondiale ».
L’outil, qui utilise l’IA de Google pour comprendre la nuance de tes demandes, va analyser l’intention derrière ta demande et te proposer des destinations auxquelles tu n’aurais peut-être même pas pensé.
Ensuite, il s’appuie sur les données en temps réel de Google Vols, aussi connu comme Google Flights, pour t’afficher les tarifs les plus pertinents, tout ça en quelques secondes.
Et bonne nouvelle pour les habitués et habituées de Google Flights : la fonctionnalité reste accessible même si Offres de vols est encore en version bêta.
L’outil pourrait devenir une référence pour les voyageurs et voyageuses qui veulent profiter d’aubaines sans devoir passer au peigne fin chaque site de réservation.
Bref, si tu rêves d’un voyage dans le Sud cet hiver, ton meilleur deal pourrait maintenant être à une seule requête IA de distance.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ce visa te permet de faire du télétravail pendant 1 an dans les Caraïbes ›
- Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada ›
- Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes ›
- Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère ›