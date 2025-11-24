Le Canada émet un avertissement pour Cuba en raison d'une épidémie - Voici quoi savoir
Si Cuba fait partie de tes prochaines destinations de rêve, un nouvel avertissement de voyage du gouvernement du Canada pourrait te faire réfléchir un peu avant de réserver. Une éclosion du virus chikungunya sévit actuellement sur l’île des Caraïbes, ce qui pousse les autorités à conseiller aux voyageurs et voyageuses de prendre des précautions sanitaires supplémentaires.
Il faut dire que le virus de chikungunya n’est pas nouveau. Ottawa a émis de premiers avertissements au printemps pour diverses destinations, dont Cuba, qui est prisé des Québécois et Québécoises à longueur d’année, surtout lorsque le temps froid arrive.
Quelles sont les causes du virus chikungunya?
Le chikungunya est causé par un virus transmis par la piqûre d’un moustique infecté. Ces moustiques sont particulièrement tenaces, puisqu’ils piquent autant le jour que la nuit, note le gouvernement du Canada.
Ils sont généralement absents au-delà de 2 000 mètres d’altitude, mais très présents dans les zones tropicales comme Cuba.
L'infection peut également se faire via transfusion sanguine ou transplantation de tissus ou d'organes.
Quels sont les symptômes du virus?
Si tu te fais piquer par un moustique infecté, les symptômes peuvent se manifester entre trois et sept jours plus tard. Les plus courants sont :
- fièvre
- douleurs articulaires intenses
- éruption cutanée
- fatigue
- douleurs musculaires
- maux de tête
- nausées et vomissements
La plupart des personnes récupèrent en quelques jours, mais, dans certains cas, les douleurs articulaires peuvent persister pendant des mois, voire des années.
Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) les douleurs articulaires peuvent durer plusieurs mois à plusieurs années chez 25 à 34 % des personnes infectées.
Les nouveau-nés, les enfants de moins d’un an, les adultes plus âgés et les personnes avec certains problèmes de santé sont plus vulnérables aux formes graves de la maladie.
Si une personne enceinte ou une personne enceinte contracte le virus dans les jours précédant l’accouchement, le risque de transmission au bébé approche 50 %, et l’infection néonatale peut être très grave, note l’organisme provincial. Parmi les complications sévères, on note un sepsis néonatal, des complications neurologiques et cardiaques.
Il faut toutefois prendre du positif où il y en a : une fois infectée, la personne est immunisée à vie.
Vaut mieux prévenir que guérir
Avec une éclosion active, la prévention devient ton meilleur allié. Avant de partir, il vaut mieux consulter un.e professionnel.le de la santé pour discuter du vaccin approuvé au Canada et s’inscrire au service d’inscription des Canadiens et Canadiennes à l’étranger.
Sur place, vaut mieux appliquer un insectifuge, porter des vêtements amples et clairs faits de tissus serrés, garder les chaussures fermées et dormir sous une moustiquaire si ton hébergement n’est pas entièrement clos aide à réduire les risques. Comme les moustiques piquent jour et nuit, rester vigilant.e tout au long du voyage est essentiel.
À ton retour, si tu développes des symptômes, consulte rapidement un.e professionnel.le de la santé et mentionne l’endroit où tu as voyagé. Comme les symptômes du chikungunya ressemblent à ceux d’autres infections, dont le paludisme, des tests peuvent être nécessaires.
