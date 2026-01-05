Ce chalet à vendre au Québec est moins de 50 000 $ et tu vas vouloir y déménager
Finalement, tu as les moyens d'être propriétaire en 2026!
Qui a dit que l’accès à la propriété était inatteignable en 2026? En parcourant les annonces immobilières, il est encore possible pour les personnes avec un petit budget de trouver une maison à vendre. Narcity Québec s’est prêté au jeu ce mois-ci et a repéré un chalet à moins de 50 000 $. Or, ce genre de prix vient toujours avec une réalité bien connue : vivre loin des grands centres.
À lire également : Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année
Il n’aura pas pris grand temps pour mettre la main sur cette annonce proposée par l’agence RE/MAX Québec sur la plateforme Centris.
Il faut dire toutefois que cette résidence, à vendre pour 49 000 $, n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.
En ce début d’année frisquet, cap sur Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Pour te donner une petite idée de la durée du trajet qu’il te faut pour t’y rendre, tu dois rouler un peu plus de huit heures à partir de Montréal pour atteindre le bas de la porte et un peu moins de cinq heures à partir de Québec.
Le Costco le plus près se trouve à Rimouski, à deux heures de voiture.
Comme l’indique l’agence immobilière, il s’agit d'un « beau petit chalet » à aire ouverte construit en 2002 qui compte une chambre à coucher.
À noter que son accès est saisonnier, se trouvant sur le territoire de la Montagne du repos. Des frais de location du terrain de quelque 504,70 $ par an sont exigés. Il n'est toutefois pas contre-indiqué si le chalet est accessible l'hiver.
Des frais d'environ 475$ par année d'électricité sont également à prévoir pour ce petit nid idéal pour se retirer de la grand-ville et se reposer en nature.
Avec une mise de fonds de 10 000 $, tu aurais besoin d'un prêt hypothécaire de 39 000 $. En optant pour un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 215,85 $.
- Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026 ›
- Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026 ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 8 prestations et crédits pour les personnes âgées du Québec versées en janvier 2026 ›
- 7 prestations et crédits que les célibataires peuvent recevoir au Québec en janvier 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›