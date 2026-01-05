Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce chalet à vendre au Québec est moins de 50 000 $ et tu vas vouloir y déménager

Finalement, tu as les moyens d'être propriétaire en 2026!

Un chalet.

Un chalet est actuellement à vendre pour moins de 50 000 $, en Gaspésie.

RE/MAX Avant tout Inc.
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui a dit que l’accès à la propriété était inatteignable en 2026? En parcourant les annonces immobilières, il est encore possible pour les personnes avec un petit budget de trouver une maison à vendre. Narcity Québec s’est prêté au jeu ce mois-ci et a repéré un chalet à moins de 50 000 $. Or, ce genre de prix vient toujours avec une réalité bien connue : vivre loin des grands centres.

À lire également : Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année

Il n’aura pas pris grand temps pour mettre la main sur cette annonce proposée par l’agence RE/MAX Québec sur la plateforme Centris.

Il faut dire toutefois que cette résidence, à vendre pour 49 000 $, n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.

En ce début d’année frisquet, cap sur Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Pour te donner une petite idée de la durée du trajet qu’il te faut pour t’y rendre, tu dois rouler un peu plus de huit heures à partir de Montréal pour atteindre le bas de la porte et un peu moins de cinq heures à partir de Québec.

Le Costco le plus près se trouve à Rimouski, à deux heures de voiture.

Comme l’indique l’agence immobilière, il s’agit d'un « beau petit chalet » à aire ouverte construit en 2002 qui compte une chambre à coucher.

À noter que son accès est saisonnier, se trouvant sur le territoire de la Montagne du repos. Des frais de location du terrain de quelque 504,70 $ par an sont exigés. Il n'est toutefois pas contre-indiqué si le chalet est accessible l'hiver.

Des frais d'environ 475$ par année d'électricité sont également à prévoir pour ce petit nid idéal pour se retirer de la grand-ville et se reposer en nature.

Avec une mise de fonds de 10 000 $, tu aurais besoin d'un prêt hypothécaire de 39 000 $. En optant pour un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 215,85 $.

immobilier au québecmaisons à vendre au québecmaison la moins chèregaspésieremax québec
QuébecCanadaMarché immobilier
  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

