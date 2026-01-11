Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW (PHOTOS)
Tu vas vouloir changer de carrière pour y déménager! 🤤
En parcourant les sites d’annonces immobilières, comme Centris ou Realtor, que ce soit pour trouver ton prochain nid ou simplement par curiosité, il est facile de tomber sur des propriétés qui font rêver. Et si tu as quelques millions en poche, sache que le condo le plus cher actuellement à vendre à Montréal est à la recherche de ses prochaines personnes propriétaires.
Pendant que certaines personnes peinent à payer leur loyer ou disposent d’un budget hypothécaire suffisant pour une maison de trois chambres en banlieue éloignée, d’autres peuvent s’offrir ce qui se fait de plus luxueux en plein cœur de la métropole francophone d’Amérique.
La télévision parait si petite, comparativement à la vue imprenable sur la métropole. Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
Si tel est ton cas, tant mieux! Sinon, il est toujours possible de rêver et, qui sait, peut-être un jour pourrais-tu te permettre ce penthouse qui trône au sommet du 1111, avenue Atwater, construit en 2023 et qui compte quelque 6 770 pieds carrés d'aire habitable sur deux étages.
Imagine pouvoir manger avec cette vue sur Montréal en permanence. Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
Le montant demandé? Quelque 13 849 736 $ plus taxes, soit un total d'environ 15,92 M$ ou près de 2 350 $ par pied carré.
Nul besoin de rideaux quand tu as un spectacle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les fenêtres. Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
C'est bien beau les pieds carrés, mais ça comprend quoi, tout ça? Glad you asked, comme dirait l'autre. On parle d'un grand condominium de cinq chambres et cinq salles de bain et :
- Deux salons;
- Une salle à manger;
- Deux boudoirs;
- Une cuisine;
- Deux pièces pouvant servir de bureaux à domicile;
- Deux salles d’eau;
- Cinq penderies de type walk-in;
- Une salle de lavage;
- Une énorme terrasse.
Perché en hauteur aux 37e et 38e étages, soit les derniers de l’immeuble, ce somptueux penthouse offre une vue imprenable sur le mont Royal, Westmount, le centre-ville et le sud de l’île, notamment la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et même la Rive-Sud de Montréal.
Peu de gens peuvent se venter de prendre son bain en tête à tête avec le mont RoyalSotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
Après tout, comme l’indique l’annonce de Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman, le logement est « majestueusement posé entre ciel et terre, suspendu aux nuages ».
L’immeuble a été construit selon « des standards très élevés ». Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
L’immeuble, construit selon « des standards très élevés », compte 24 autres résidences et propose des espaces communs luxueux, dont une piscine intérieure, un gym, un lounge et une terrasse.
Les personnes résidentes profitent aussi d’un hall d’entrée avec salon à champagne, d’un service de conciergerie offert en tout temps, d’un sky lounge avec terrasse sur deux niveaux, d’une suite pour les invités et d’une qualité de vie résolument haut de gamme.
L'immeuble comprend une aire commune pour les personnes habitant dans les 25 logements. Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
À noter que les images ne représentent pas l'unité, mais bien celles des unités témoins servant d'exemple.
Le condo le plus cher à Montréal
Prix : 13 849 736 $ + taxes (15 923 734 $)
Adresse : 1111, avenue Atwater, Apt. PH 3701, Montréal, QC