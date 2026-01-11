Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW (PHOTOS)

Tu vas vouloir changer de carrière pour y déménager! 🤤

Un immeuble. Droite : une salle à manger.

Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW, voire plus.

Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman
Éditeur Junior, Nouvelles

En parcourant les sites d’annonces immobilières, comme Centris ou Realtor, que ce soit pour trouver ton prochain nid ou simplement par curiosité, il est facile de tomber sur des propriétés qui font rêver. Et si tu as quelques millions en poche, sache que le condo le plus cher actuellement à vendre à Montréal est à la recherche de ses prochaines personnes propriétaires.

À lire également : Hausse des loyers au Québec: Tout sur la nouvelle méthode de calculs maintenant en vigueur

Pendant que certaines personnes peinent à payer leur loyer ou disposent d’un budget hypothécaire suffisant pour une maison de trois chambres en banlieue éloignée, d’autres peuvent s’offrir ce qui se fait de plus luxueux en plein cœur de la métropole francophone d’Amérique.

Un salon.

La télévision parait si petite, comparativement à la vue imprenable sur la métropole.
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

Si tel est ton cas, tant mieux! Sinon, il est toujours possible de rêver et, qui sait, peut-être un jour pourrais-tu te permettre ce penthouse qui trône au sommet du 1111, avenue Atwater, construit en 2023 et qui compte quelque 6 770 pieds carrés d'aire habitable sur deux étages.

Une salle \u00e0 manger.

Imagine pouvoir manger avec cette vue sur Montréal en permanence.
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

Le montant demandé? Quelque 13 849 736 $ plus taxes, soit un total d'environ 15,92 M$ ou près de 2 350 $ par pied carré.

Une chambre \u00e0 coucher

Nul besoin de rideaux quand tu as un spectacle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les fenêtres.
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

C'est bien beau les pieds carrés, mais ça comprend quoi, tout ça? Glad you asked, comme dirait l'autre. On parle d'un grand condominium de cinq chambres et cinq salles de bain et :

  • Deux salons;
  • Une salle à manger;
  • Deux boudoirs;
  • Une cuisine;
  • Deux pièces pouvant servir de bureaux à domicile;
  • Deux salles d’eau;
  • Cinq penderies de type walk-in;
  • Une salle de lavage;
  • Une énorme terrasse.

Perché en hauteur aux 37e et 38e étages, soit les derniers de l’immeuble, ce somptueux penthouse offre une vue imprenable sur le mont Royal, Westmount, le centre-ville et le sud de l’île, notamment la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et même la Rive-Sud de Montréal.

Une salle de bain.

Peu de gens peuvent se venter de prendre son bain en tête à tête avec le mont Royal
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

Après tout, comme l’indique l’annonce de Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman, le logement est « majestueusement posé entre ciel et terre, suspendu aux nuages ».

Une chambre \u00e0 coucher.

L’immeuble a été construit selon « des standards très élevés ».
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

L’immeuble, construit selon « des standards très élevés », compte 24 autres résidences et propose des espaces communs luxueux, dont une piscine intérieure, un gym, un lounge et une terrasse.

Les personnes résidentes profitent aussi d’un hall d’entrée avec salon à champagne, d’un service de conciergerie offert en tout temps, d’un sky lounge avec terrasse sur deux niveaux, d’une suite pour les invités et d’une qualité de vie résolument haut de gamme.

La piscine commune.

L'immeuble comprend une aire commune pour les personnes habitant dans les 25 logements.
Sotheby’s International Realty Québec, Équipe Kaufman

À noter que les images ne représentent pas l'unité, mais bien celles des unités témoins servant d'exemple.

Le condo le plus cher à Montréal

Prix : 13 849 736 $ + taxes (15 923 734 $)

Adresse : 1111, avenue Atwater, Apt. PH 3701, Montréal, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

From Your Site Articles
condo à montréalcondos à vendre à montréalmaison la plus chère au québecimmobilier à montréal
MontréalMarché immobilierCanadaMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici 8 lois et règlementations qui entrent en vigueur en 2026 au Québec

Plusieurs de ces changements impacteront ton quotidien... et ton portefeuille!

17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage

Des trouvailles à petit prix qui font une très grosse différence sur ton confort et ta sécurité!

Des chocolats vendus par Costco rappelés pour risque de contamination à la salmonelle

Vérifie ton garde-manger! ⚠️🍫

Tu peux faire du karting d'hiver sur une piste de 1,4 km à 25 min de Québec

Ton hiver s'annonce plein de fun!

Ce Maxi du sud-ouest  de Montréal fermera définitivement ses portes en février

Bye bye, les économies à cette adresse.

Un resto de Saint-Lin-Laurentides recherche un criminel blessé en y mettant le feu (VIDÉO)

Le propriétaire du restaurant Barba's a diffusé les images de vidéosurveillance montrant l'incendiaire partiellement en feu.

Cet outil fitness viral sur TikTok a une note de 4,5/5 sur Amazon et il est en rabais

À ton tour d'essayer la tendance?

Nav Canada forme et embauche des contrôleurs aériens pour 101 221$ à 201 407$/an

Si tu as ton secondaire 5 et cherches une formation payée, c'est par ici!

Liquidation Marie ouvre 2 nouveaux locaux, dont le plus grand au Québec - Voici quoi savoir

Un entrepôt de liquidation? Oui svp!

Tu peux dévaler deux pistes de luge à 1h15 de Québec avec une option ultra rapide

Que ce soit pour la vue ou la vitesse, tu ne seras pas déçu!