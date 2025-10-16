Les Canadiens nomment leurs escapades de rêve et les résultats vont vous inspirer
Des villes iconiques côtoient les secrets bien gardés dans cette liste de coups de cœur.
Chaque personne a une destination de vacances qui lui tient à cœur. Une plage préférée, une ville qui ne cesse de surprendre ou un endroit lointain qui l'attire sans cesse.
Lors de la toute première édition des prix Coups de cœur des voyageurs organisée par Vacances Air Canada, plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes ont voté dans dix catégories, désignant des endroits qui inspirent, enchantent et restent gravés dans la mémoire longtemps après avoir défait leurs valises.
Le résultat? Un mélange de lieux emblématiques et de joyaux surprenants qui te donneront envie de voyager. Si tu es déjà en train de planifier ta prochaine escapade, voici les destinations incontournables.
Vacances sur la plage: Grace Bay, Îles Turques-et-Caïques
Vacances Air Canada | Courtoisie
Avec son sable blanc et soyeux, ses eaux turquoise et ses couchers de soleil dignes d'une carte postale, il n'est pas étonnant que Grace Bay, aux îles Turques-et-Caïques, ait été élue la meilleure destination balnéaire.
Que tu veuilles faire des sports nautiques qui font monter l’adrénaline, t’imprégner de la culture locale ou simplement te détendre au bord de l’eau, tu trouveras ton bonheur dans cette petite oasis des Caraïbes.
À visiter au moins une fois dans sa vie : Santorin, Grèce
Vacances Air Canada | Courtoisie
Avec ses villages perchés sur des falaises baignées de bleu et de blanc, ses ruines grecques antiques, ses superbes plages de sable noir et ses vignobles florissant sur un sol volcanique, Santorin mérite une place de choix sur ta liste de destinations de vacances à ne pas manquer.
L'escale gourmande par excellence : Naples, Italie
Vacances Air Canada | Courtoisie
Naples, en Italie, est une expérience gastronomique épatante, avec des pizzas toutes droites venues de leur lieu d'origine, des ingrédients frais, des pâtes traditionnelles faites à la main et un espresso parfaitement préparé. Mais même si tu décides d’y aller pour la cuisine, c’est pour l’histoire incroyable et l'atmosphère époustouflante de cette icône italienne que tu voudras y rester.
Pars à l'aventure : Kauai, Hawaï, États-Unis
Vacances Air Canada | Courtoisie
Kauai, l’« île jardin » d'Hawaï, est un paradis aux falaises spectaculaires et aux vallées émeraude, idéal pour la randonnée, le VTT et le kayak. Rien ne vaut une descente en tyrolienne au-dessus de ce paysage spectaculaire, dont 90 % ne sont pas accessibles en voiture.
Arts et culture : Rome, Italie
Vacances Air Canada | Courtoisie
Que ce soit en parcourant les ruelles romantiques ou en admirant des monuments légendaires tels que le Colisée et le Forum, chaque instant de tes vacances romaines sera rempli d'émerveillement. Admire la fontaine de Trevi, gelato à la main, et laisse-toi envoûter par la magie de la Ville éternelle.
Prends le temps de te ressourcer : Bali, Indonésie
Vacances Air Canada | Courtoisie
Si tu rêves de vacances qui te transformeront corps et esprit, que dirais-tu de yoga au lever du soleil? Des soins spa holistiques? Ou de balades contemplatives sur la plage, les rizières et les temples anciens? Si l'idée de tout ça te détend déjà, tu devrais probablement découvrir l'île idyllique de Bali, en Indonésie.
La ville de la romance : Paris, France
Vacances Air Canada | Courtoisie
La ville de l'amour est reine. Paris saura conquérir ton cœur grâce à sa gastronomie, son art et son architecture incomparables, présents à chaque coin de rue de cette ville où il fait bon se promener. Que tu flânes sur les chemins au bord de la Seine ou que tu dégustes un verre de vin dans un restaurant à Montmartre.
Une excursion au cœur de la jungle urbaine : New York, État de New York, États-Unis
Vacances Air Canada | Courtoisie
Si tu aimes les escapades animées et pleines d'activités, viens croquer à pleines dents dans la Grosse Pomme. L'effervescence des spectacles de Broadway, les monuments emblématiques et les célèbres restaurants ouverts tard le soir font de New York une ville inoubliable.
Découvre un joyau caché : Singapour
Vacances Air Canada | Courtoisie
À Singapour, les restaurants étoilés Michelin côtoient les fameuses cuisines ambulantes locales, les marchés effervescents partagent la ville avec les boutiques haut de gamme, et les gratte-ciels étincelants émergent des espaces verts luxuriants de cette ville-jardin.
Élégante, futuriste et pleine de saveurs, Singapour est une perle rare qui défie toutes les attentes et que les Canadien·ne·s adorent. De plus, Singapour est idéale pour une aventure en solo ou comme point de départ pour visiter l'Asie du Sud-Est.
Des vacances pour toute la famille : Honolulu, Hawaï, États-Unis
Vacances Air Canada | Courtoisie
Tu cherches un endroit agréable où emmener toute la famille? Avec ses plages tranquilles, ses trésors culturels, ses délicieuses spécialités culinaires et ses activités divertissantes pour tous les âges, Honolulu est la destination ultime pour une escapade sans soucis.
Chaque personne a sa propre idée du voyage parfait, et Vacances Air Canada s'engage à mettre en lumière la diversité des destinations qui inspirent les voyageur·euse·s à travers le pays.
Des aventures audacieuses aux escapades familiales tranquilles, cette liste des meilleurs endroits à visiter prouve que ta prochaine aventure inoubliable est plus proche que tu ne l'imagines!
Réserve ta prochaine envolée vers ces destinations de choix avec Vacances Air Canada et commence à explorer dès aujourd'hui.
Avant de partir, consulte notre Guide du voyage responsable afin d'être informé·e, en sécurité, avisé·e et, surtout, respectueux·euse pendant ton voyage.