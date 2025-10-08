Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

11 activités incontournables pour un séjour à Québec rempli de découvertes culturelles

Ajoute une touche d'inspiration à ton automne!

Vue aérienne du Château Frontenac et du Vieux-Québec au coucher du soleil avec le fleuve Saint-Laurent en arrière-plan. Droite: Droite: Personne marchant dans une rue étroite et pittoresque du Vieux-Québec entourée de bâtiments historiques colorés.

Vue aérienne du Château Frontenac et du Vieux-Québec au coucher du soleil. Droite: Balade dans les rues pittoresques du Vieux-Québec.

@adventureawaits.ca | Instagram, @pnlessard | Instagram
Rédactrice pigiste, Studio

La fin de l'été amène le retour de la routine et de la normalité. Mais si la saison estivale est celle des festivals, l'automne est celle des couleurs, de la rêverie et de la créativité. Avec ses événements uniques, sa communauté chaleureuse ainsi que sa culture vibrante et authentique, la région de Québec est l'endroit parfait pour assouvir ta soif d'inspiration.

En effet, la capitale provinciale réserve à ses visiteur.euse.s de plaisantes découvertes à chaque tournant. Que tu sois passionné.e de littérature, d'histoire, de musique, d'arts, de gastronomie ou de toutes ces choses à la fois, tu es certain.e d'y trouver de quoi allumer ta créativité.

Pour t'assurer de profiter à fond de ton séjour dans la région, voici quelques suggestions d'activités phares à ne pas manquer.

Passe un après-midi au musée

Pour trouver la collection de référence en art du Québec, c'est sur les plaines d'Abraham au Musée national des beaux-arts du Québec qu'il faut te rendre, tout particulièrement le pavillon Pierre Lassonde qui est un bijou à découvrir en soi.

Parmi les expositions de cet automne, tu pourras découvrir les œuvres de Niki de Saint Phalle, exposition dont les œuvres ont été inspirées par les années 80-90 et les scènes de cette période.

Sinon, l'exposition permanente de la collection d'art inuit présente une sélection d'œuvres exécutées au cours des 60 dernières années, par plus de 60 artistes originaires du Nunavik (Québec), du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Ces objets d'art sont déployés dans une salle du pavillon Pierre Lassonde illuminée par la lumière du nord.

Pour sa part, le Musée de la civilisation présente Titanic. Récits et destin, une exposition fidèlement reconstituée sous la direction de la firme espagnole Musealia qui te plongera dans l'univers de toutes les personnes à bord.

Assiste à un spectacle dans une salle sublime

En tant que résidence officielle de l'orchestre de chambre Les Violons du Roy et de leur chœur associé, le Palais Montcalm, continue de mériter son titre de « maison de la musique » avec sa programmation variée. En plus, ils offrent 10% de rabais à l'achat de trois spectacles*. Les coups de cœur de Madame Belley mettent en vedette les artistes émergents d'ici et c'est gratuit!

Les prochains mois s'annoncent divertissants à l'Impérial Bell, qui s'apprête à mettre en scène des performances de la part de Ariane Moffatt, le groupe Bon Enfant et plus.

Le calendrier du Grand Théâtre de Québec affiche également plusieurs spectacles d'humour, de danse et même quelques dômes mobiles.

Bouquine à la Maison de la littérature 

\u200bUne salle de lecture \u00e0 l'int\u00e9rieur de la Maison de la litt\u00e9rature de Qu\u00e9bec.

Une salle de lecture à l'intérieur de la Maison de la littérature de Québec.

@pongtravels | Instagram

Depuis 2017, Québec est reconnu par le réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO comme la « Ville de littérature ». C'est d'ailleurs la première ville francophone au monde à obtenir ce titre.

SI l'amour des livres occupe une place importante dans la culture locale, son cœur prend la forme de la Maison de la littérature. Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, celle-ci abrite une bibliothèque publique, des cabinets d'écriture, un café, une scène littéraire, un atelier de BD, un studio de création et une résidence d'écriture.

En plein coeur de Québec aura lieu le festival Québec en toutes lettres du 16 au 26 octobre, où tu pourras assister à des performances inédites, des discussions entre auteur.trice.s et des installations d'art vivant prenant place à travers l'espace public.

Passe une soirée au théâtre

Le répertoire du Théâtre de la Bordée offre une programmation vibrante et ancrée dans nos époque. Avec 4 spectacles à découvrir, ils se retrouvent autour du thème, Demain sera fait d'autre chose.

Plusieurs pièces percutantes figurent au programme de la salle Le Diamant, dont Paradisum, une mise en scène et chorégraphie de Bence Vági, explorant les nouvelles possibilités du cirque danse.

Traverse le circuit Onhwa' Lumina

La nuit tombée, dirige-toi vers ce parcours enchanteur pour un spectacle en plein air qui célèbre les valeurs de la Nation wendat et met en lumière son histoire. Cette expérience multimédia immersive conçue en collaboration avec Moment Factory s'étend sur 1,2 km et te plongera dans une aventure touchante qui connecte le mythe fondateur à un futur célébrant la collaboration et l'harmonie.

Laisse-toi emporter par l'ambiance envoûtante et féérique de la forêt lors de cette exposition en nature éblouissante.

Admire les installations d'art publiques 

Le simple fait de marcher d'un bout à l'autre de la ville donne l'occasion d'admirer des œuvres d'art publiques qui viennent ajouter une touche d'inspiration au quotidien des habitant.e.s de la ville.

À la Place de la gare du Palais, tu trouveras Rêver le Nouveau Monde par Michel Goulet, une installation composée de quarante chaises marquées d'extraits de poèmes écrits par des auteur.e.s québécois.e.s de différentes époques.

De son côté, la façade du Diamant est ornée par l'Atome ou le fruit des étoiles, un disque de verre qui joue avec la lumière environnante, de jour comme de nuit. Pour t'assurer de découvrir toutes les 25 installations réparties dans la ville, tu peux consulter la liste disponible sur le site Web de Destination Québec cité.

Déguste les fruits du vignoble Ste-Pétronille

Deux musiciens trinquent avec leurs verres de vin lors d'une performance au Vignoble Sainte-P\u00e9tronille.

Deux musiciens trinquent avec leurs verres de vin lors d'une performance au Vignoble Sainte-Pétronille.

@gabden | Instagram

Ce vignoble sur l'île d'Orléans est l'endroit parfait pour prendre un moment de détente tout en admirant les paysages entourant la région. L'entreprise familiale produit des vins biologiques, notamment à base de chardonnay, de pinot gris et de pinot noirs.

Jusqu'à la fin octobre, tu peux déguster leurs différents vins et spiritueux sur leur superbe terrasse. Tu peux même accompagner le tout d'une de leurs pizzas napolitaines cuites sur four à bois si tu planifies ta visite avant la fin de septembre.

Fait un plongeon vers le passé

Surnommée le « Gibraltar d'Amérique », rends-toi à la Citadelle de Québec perchée tout en haut du cap Diamant pour profiter d'une vue imprenable sur la ville et le fleuve.

Un détour vers l'hôtel du Parlement te permettra d'admirer son architecture impressionnante dans le style du second empire, un design inspiré par le musée du Louvre. Érigé entre 1877 et 1886, le bâtiment illustre le thème « Je me souviens » et est l'inspiration derrière la devise emblématique du Québec.

Du côté de l'île d'Orléans, le Musée maritime de l'île d'Orléans te propose une exposition qui sort de l'ordinaire. Explore une authentique chalouperie du 19e siècle et teste tes habiletés de marin.ette grâce à des ateliers interactifs, le tout dans un décor champêtre.

Passe la matinée au Morrin Centre 

@pongtravels | Instagram

Reconnu à travers le pays, ce site patrimonial est géré par la Société littéraire et Historique de Québec qui se trouve être la plus ancienne société savante au Canada. Durant ta visite des lieux, tu pourras découvrir la prison, le collège et la magnifique bibliothèque victorienne remplie d'objets historiques. Pour compléter l'expérience, participe à une de leurs visites guidées immersives.

Prends le temps de te recentrer au Monastère des Augustines

Envie de nourrir ta spiritualité et de te ressourcer? Le Monastère des Augustines constitue le parfait contexte pour laisser cours à ton introspection.

Ce lieu de mémoire habité offre une expérience de mieux-être supportée par des ateliers, des séances de méditation, des retraites, ainsi que des massages et soins dans un cadre historique paisible, propice à la réflexion. Son approche allie patrimoine et santé globale.

Imprègne-toi des traditions locales au Musée huron-wendat

Gracieuseté de Stéphane Groleau

Ayant pour mission de conserver et perpétuer la richesse de la culture wendat, le Musée huron-wendat est un lieu où les traditions prennent vie. Par le biais d'activités et d'ateliers thématiques, le Musée met en valeur les coutumes et le savoir-faire de la Nation wendat.

Ta quête de savoir risque de te donner faim, dans quel cas il est fortement recommandé de faire une escale au restaurant La Traite qui te propose des menus saisonniers de cuisine traditionnelle exécutée avec raffinement.

La région de Québec et ses environs abrite une communauté passionnée et pleine de diversité, c'est pourquoi elle regorge de dynamisme et de créativité. C'est l'endroit tout indiqué pour découvrir de nouvelles sources d'inspiration et laisser libre court à ton imagination.

Les activités suggérées plus haut présentent un bon nombre de prétextes pour organiser l'escapade dont tu as envie. À toi de sauter sur l'occasion et de t'offrir la petite dose d'évasion que tu mérites bien. Entre les restaurants, le charme historique de la ville et les attraits culturels variés, c'est un véritable festin de sensations qui t'attend.

Si tu souhaites en savoir plus à propos des différents attraits de la région de Québec et de ses environs, tu peux consulter le site Web de Destination Québec cité, ou encore leur page Facebook ou Instagram.

Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.

* Les concerts de Gong, Bidule Man, Martine St-Clair, Arthur L'aventurier, Noël à Oxford ne sont pas admissibles.

Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.

