7 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en octobre 2025
L'activité parfaite de la « sweater weather ».
Les journées raccourcissent et le froid s'installe tranquillement, et l'automne est la saison parfaite pour courir les expositions. Bien au chaud, tu pourras explorer l'art dans plusieurs de ses formes. Le plus beau dans tout ça? C'est que tu peux visiter des musées et d'autres lieux mettant des œuvres en vedettes, sans ouvrir ton portefeuille. Voici donc sept expositions et musées gratuits à Montréal à mettre sur ta bucket list en octobre 2025.
Entre les passes réservées aux résident.e.s de la métropole et les expositions ouvertes au grand public, ce ne sont pas les options qui manquent.
Grand Angle
Gratuit : Jusqu’au 31 octobre 2025
Adresse : Plusieurs adresses à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Durant tout le mois, la photographie est mise à l'honneur à l’arrondissement de Saint-Laurent avec l'événement Grand Angle. Des expositions, des ateliers, des projections et des animations seront organisés dans des bibliothèques, au Centre d’exposition Lethbridge ou dans différents lieux publics. Tu peux donc aller profiter de l'expo Radioscopie du dormeur de Caroline Hayeur et À partir du titre, de l’Association des photographes.
L'Édifice Belgo
Gratuit : En tout temps
Heures d'ouverture : Horaires différents selon les expositions
Adresse : 372, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lorsqu'il est question d'expositions gratuites, l'Édifice Belgo est un incontournable. On y retrouve la plus grande concentration de galeries d'art contemporain au Canada, mais aussi des ateliers d'artistes. L'entrée y est gratuite et en octobre, tu peux découvrir On veut le thé! – Les mésaventures créatives d'un peintre de Louis-Bernard St-Jean Art contemporain, Fragments de verre de Jean-Claude Lussier et bien plus encore.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.
Versicolore - Centre de design de l'UQAM
Gratuit : Du 18 septembre au 9 novembre 2025
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h *selon la programmation en cours
Adresse : 1440, rue Sanguinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Centre de design de l’UQAM, consacré à l’architecture ainsi qu’aux designs industriels, graphiques et de mode, t’invite à plonger dans l’exposition Versicolore. Tu y découvriras le travail de la graphiste Fanette Mélièr, dont l’approche du design graphique à la fois poétique et délicate se présente à travers une série de livres, affiches, animations, objets et installations.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Cinémathèque québécoise
Gratuit : Jusqu'au 19 octobre 2025
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 12 h à 21 h, le week-end de une heure avant la première projection de film à 19 h
Adresse : Cinémathèque québécoise - 335, boul. de Maisonneuve E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il y a plus que des films à découvrir à la Cinémathèque québécoise. En octobre, tu peux plonger dans l'univers de l’exposition Jacques Dufresne – Les nouveaux cinémas. À travers des photos prises par Jacques Dufresne entre les années 1980 à 2000, tu peux saisir l'essence du Festival du nouveau cinéma, fondé en 1971.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre des mémoires montréalaises
Gratuit : Toute la durée de l'exposition
Heures d'ouverture : Du 21 octobre 2025 au 15 mars 2026
Adresse : 1210, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec l’exposition Par et pour : 30 ans de résistance des travailleuses du sexe, c’est toute une communauté qui se dévoile à travers sa résilience face à la criminalisation, à la stigmatisation, aux préjugés et à la violence, mais aussi à travers ses liens avec les mouvements 2SLGBTQ+, féministes, artistiques, communautaires et solidaires, rassemblant des personnes utilisatrices de drogues, migrantes ou en situation d’itinérance, entre autres. Entre objets et images, cette exposition, réalisée par des travailleuses du sexe, met en lumière la place qu’elles occupent dans la société et raconte un récit de résistance contre l’oppression.
Accessibilité : Espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite
Musée d'art contemporain de Montréal
Gratuit :
- Pour les personnes en situation de handicap et aux personnes sourdes, ainsi qu’à l’accompagnateur ou accompagnatrice.
- Pour les personnes autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis)
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 11 h 30 à 19 h, le samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h 30
Adresse : MAC à la Place Ville-Marie – 1, Place Ville-Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce musée offre une immersion dans le monde de l'art contemporain avec des expositions changeantes. À la Place Ville-Marie, tu peux aller voir l’exposition Éloges de l’image manquante, présentée en collaboration avec MOMENTA durant le mois d'octobre. À travers des œuvres en photo, sculpture, vidéo et installation, les artistes explorent les traces du colonialisme et ses impacts encore bien présents, du monument historique à la crise climatique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, visites interprétées en langue des signes québécoise.
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- Le mercredi dès 17 h (Voix autochtones d’aujourd’hui et Petite-Bourgogne – Montréal en mutation seulement)
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- Aux membres des communautés autochtones
- Aux jeunes de 17 ans et moins
Heures d'ouverture : Le mardi et du jeudi au lundi de 10 h à 17 h, le mercredi jusqu'à 21 h
Adresse : Musée McCord Stewart - 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La toute nouvelle exposition du Musée McCord Stewart, Afrique Mode, célèbre la créativité de la mode africaine contemporaine à travers une impressionnante collection d’une centaine de vêtements, accessoires, textiles, photos et vidéos, retraçant son évolution des années 1960 à aujourd’hui.
Et ce n’est pas tout : tu pourras aussi explorer Battre le pavé. La photo de rue à Montréal, un voyage visuel à travers la métropole du 19e siècle à nos jours, ainsi que Voix autochtones d’aujourd’hui, une exposition touchante qui met en lumière la résilience et les réalités vécues par les peuples autochtones au Québec et au Canada.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (entrée au 2175, rue Victoria) et aux poussettes
