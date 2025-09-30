Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»

Bonbons, paysages d'automne et du FUN!

Une personne sur le Mont-Royal. Droite : Le défilé de La grande chasse aux bonbons sur la rue Notre-Dame.

Quoi faire à Montréal en octobre 2025 : voici 9 activités complètement gratuites.

@pauline_cln__ | Instagram, SDC rue Notre-Dame à Lachine
Éditrice Junior

Histoire de vraiment profiter de l'automne en ville, on répond à la question : quoi faire à Montréal en octobre? En effet, entre sorties spooky, balades en nature et chasse aux bonbons, on a déniché neuf activités gratuites à mettre sur ta bucket list du mois. Sors tes plus belles petites laines et ton Thermos plein de latte à la citrouille, parce que tu ne veux pas rester à l'intérieur dans les prochaines semaines.

À lire également : 8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

Tu verras que, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas obligatoire de dépenser pour s'amuser dans la métropole... à condition de prévoir le coup et de savoir où aller!

Aller au musée

Gratuit :

  • Le mercredi dès 17 h (Voix autochtones d’aujourd’hui et Petite-Bourgogne – Montréal en mutation seulement)
  • Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
  • Aux membres des communautés autochtones
  • Aux jeunes de 17 ans et moins

Heures d'ouverture : Le mardi et du jeudi au lundi de 10 h à 17 h, le mercredi jusqu'à 21 h

Adresse : Musée McCord Stewart - 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Une nouvelle expo vient tout juste de prendre place au Musée McCord Stewart et, grâce à la passe « Empruntez un musée », tu peux l’explorer gratuitement pendant tout le mois d’octobre. Afrique Mode met en lumière la créativité de la mode africaine contemporaine avec une impressionnante collection d’une centaine de vêtements, accessoires, textiles, photos et vidéos allant des années 1960 jusqu’à aujourd’hui.

En plus, tu pourras aussi découvrir Battre le pavé. La photo de rue à Montréal, qui fait voyager à travers la métropole du 19e siècle à aujourd’hui grâce à des clichés uniques, ainsi que Voix autochtones d’aujourd’hui, une exposition qui aborde avec sensibilité les traumas et la résilience des peuples autochtones au Québec et au Canada.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (entrée au 2175, rue Victoria) et aux poussettes

Site Internet du Musée McCord Stewart

Participer au Monktoberfest

Prix : Accès gratuit

Quand : Le samedi 4 octobre à partir de 12 h 30

Adresse : Théâtre Paradoxe - 5959, boul. Monk, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa troisième édition, le Monktoberfest débarque devant le Théâtre Paradoxe avec des commerçants et commerçantes du coin, des spectacles et des animations pour tous les âges. Bières, cidres, produits sans alcool et autres délices seront aussi disponibles à tes frais. Pour clôturer la fête, le groupe Clay and Friends se produira sur scène à 18 h. C'est donc l'occasion de passer une belle journée d'automne à l'extérieur.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Théâtre Paradoxe

Te balader parmi les maisons décorées

Prix : Gratuit

Quand : Fin octobre

Adresse : Plusieurs emplacements

Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit dans les ruelles vertes de Verdun ou de Villeray, à Westmount ou encore dans plusieurs autres coins de la ville, certains quartiers continuent de se donner à fond pour l’Halloween. C’est l’excuse parfaite pour t’attraper une boisson chaude et partir à la découverte de maisons qui semblent sorties tout droit d’un film d’horreur.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d’Halloween au Québec

Profiter des couleurs de l'automne

Prix : Gratuit

Quand : Ouvert tous les jours

Adresse : Parc du Mont-Royal - 2000, ch. Remembrance, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un lieu à Montréal à mettre sur ta bucket list d'octobre pour observer les couleurs d'automne, c'est bien le parc du Mont-Royal. On y trouve des sentiers de randonnée, des belvédères offrant des vues magnifiques sur la ville, et le lac aux Castors auprès duquel tu peux t'installer pour profiter de la nature urbaine. Que ce soit avec ta personne préférée ou en solo pour te ressourcer, c'est vraiment un incontournable de la saison.

Site Internet du parc du Mont-Royal

Fêter l'Halloween en avance au Marché Jean-Talon

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 18 octobre 2025 de 10 h à 17 h

Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, av. Henri-Julien, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché Jean-Talon invite le public à une célébration de l’Halloween des plus festives. Des animations gratuites seront organisées toute la journée. Un atelier de décoration de citrouilles (les 200 premiers enfants recevront une citrouille gratuite), un rallye d’Halloween avec surprises sucrées, un atelier de cuisine et plus encore sont au programme.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

* Photos à titre indicatif seulement.

Danser la salsa dans la ville

Prix : Gratuit - Contibution volontaire de 5 $ suggérée

Quand : Les mercredis d'octobre 2025, de 20 h à 23 h

Adresse : Place des Montréalaises - Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La nature colorée de tons flamboyants devient une véritable piste de danse alors que SalsaFolie organise des soirées latines à la Place des Montréalaises tous les mercredis d’octobre, si la température le permet. Avec un DJ sur place pour te faire vibrer et des adeptes de danse qui virevoltent au rythme de la musique, ton milieu de semaine s’annonce des plus caliente.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Aller à la chasse aux bonbons 

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 24 octobre 2025

Adresse : Rue Notre-Dame - Entre la 6e et la 18e avenue, Montréal, QV

Pourquoi tu dois y aller : La grande chasse aux bonbons sur la rue Notre-Dame, ce n’est pas seulement l’occasion de faire le plein de bonbons pour les becs sucrés. Des animations, un DJ, un groupe de musique live, une ambiance frissonnante et bien d’autres surprises sont à l’horaire, alors ne manque pas cette belle sortie familiale.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Célébrer la Fête des Lumières

Une troupe de danse.

Le Centre Eaton de Montréal organise des célébrations pour la fête des Lumières Diwali.

Centre Eaton de Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025

Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : À l’occasion de Diwali, la fête des Lumières, le Centre Eaton t’invite à participer à des festivités hautes en couleur. Tu pourras assister à des spectacles de danse Bollywood, des ateliers de cartes de vœux, de danse, de henné et plus encore. Des mascottes, des animations gourmandes et une grande soirée DJ te permettront également de plonger complètement dans la célébration de cette fête des communautés hindoues, sikhes, jaïnes et bouddhistes.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Centre Eaton de Montréal

Observer la lune avec un télescope

Une personne avec un t\u00e9lescope.

Soirée d'observation de la lune au Planétarium de Montréal.

Mélanie Dusseault pour Espace pour la vie

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 4 octobre 2025, de 21 h à minuit

Adresse : Planétarium - 4801, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour le premier week-end d’octobre, tu peux aller observer la lune dans toute sa splendeur au Planétarium de Montréal. Toute la soirée, des télescopes seront fournis et des bénévoles de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal seront sur place pour répondre à tes questions. Allô la nuit d’automne sous le ciel étoilé!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d'Espace pour la vie

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l'âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu'à être racontée.

