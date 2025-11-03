6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025
Envie de sortir sans dépenser?
Pour plusieurs au Québec, novembre marque le début des dépenses du temps des Fêtes. Entre les cadeaux et les soupers, les comptes en banque peuvent rapidement se vider, alors les activités gratuites sont à ne pas négliger. Justement, tu peux faire le plein de culture sans ouvrir ton portefeuille avec ces six expositions et musées gratuits à Montréal que tu peux visiter en novembre 2025.
Entre les moments gratuits réservés aux Montréalais.es et les expositions accessibles à tout le monde, les occasions de redécouvrir la ville ne manquent pas, il suffit de savoir comment en profiter.
Musée d'art contemporain de Montréal
Gratuit :
- Pour les personnes en situation de handicap et aux personnes sourdes, ainsi qu’à l’accompagnateur ou accompagnatrice.
- Pour les personnes autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis)
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 11 h 30 à 19 h, le samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h 30
Adresse : MAC à la Place Ville-Marie – 1, Place Ville-Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes l’art qui te fait réfléchir, une visite s’impose à la Place Ville Marie en novembre. Le musée d’art contemporain t’invite à plonger dans l’expo Éloges de l’image manquante, présentée en collaboration avec MOMENTA.
À travers des œuvres en photo, sculpture, vidéo et installation, les artistes revisitent les traces laissées par le colonialisme et montrent comment elles se répercutent encore aujourd’hui, que ce soit dans nos monuments, notre histoire ou même la crise climatique. Une expo percutante qui conteste notre regard sur le monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, visites interprétées en langue des signes québécoise.
« Les galeries-logis » par Pépite et Josèphe
Gratuit : Jusqu'au 9 novembre 2025
Heures d'ouverture : Le mardi de 13 h à 20 h, du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h, le week-end de 11 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Ahuntsic - 10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de profiter de ce que la ville t'offre, pense à visiter la Maison de la culture Ahuntsic avant le 9 novembre afin d'admirer le travail du duo Pépite et Josèphe. Avec l'exposition Les galeries-logis, les artistes révèlent l'art qui peut être présent dans nos espaces de vie grâce à des œuvres inspirées d’objets-déchets trouvés lors de promenades. Tu pourras aussi découvrir des tableaux et déambulations virtuels, des grottes miniatures et d'autres concepts offrant « une réflexion sur les manières dont l’environnement du quotidien et l’art s’imprègnent mutuellement. »
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Jeu d’Ego » par Pascale Jean
Gratuit : Jusqu'au 9 novembre 2025
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Marie-Uguay - 6052, boul. Monk, 2e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dans le cadre du programme Ma première maison de la culture, l'exposition Jeu d’Ego par Pascale Jean est présentée gratuitement à la Maison de la culture Marie-Uguay. Avec une approche ludique et pleine de couleur, peinture à l’huile et sculptures te mènent dans une exploration de l’inconfort psychologique, tout en te poussant à te questionner sur tes rapports aux émotions dérangeantes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée des beaux-arts de Montréal
Gratuit :
- Les samedis aux familles (un ou deux adultes avec au moins un.e enfant de 17 ans ou moins). Valable pour tous les pavillons et expositions, à l'exception de la grande exposition
- Aux membres des communautés autochtones
- Personne handicapée et accompagnateur.trice
Quand : Les samedis entre 10 h et 13 h
Adresse : 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité à faire en novembre sans trop dépenser, le Musée des beaux-arts de Montréal mérite clairement une place sur ta liste. Avec sa collection impressionnante de 47 000 œuvres allant de l’art ancien aux créations contemporaines, en passant par des artistes québécois, autochtones et internationaux, chaque visite te réserve de nouvelles découvertes.
Le samedi, toutes les sections ouvertes au public sont accessibles gratuitement aux familles avec des mineurs, sauf la grande exposition temporaire. Une belle façon de passer du temps ensemble tout en éveillant la curiosité artistique de tout le monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée Redpath
Gratuit : En tout temps, contribution volontaire recommandée
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 30, le samedi de 10 h à 16 h
Adresse : 859, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as toujours eu envie de voir des os de dinosaures pour vrai ou de te retrouver face à un sarcophage égyptien, le Musée Redpath est un arrêt incontournable à Montréal. Situé sur le campus de l’Université McGill, ce musée te plonge dans un lieu où se rencontrent sciences naturelles, histoire ancienne et découvertes culturelles.
C’est l’endroit parfait pour nourrir ta curiosité (et celle des enfants, si tu y vas en famille) sans dépenser une fortune. Entre fossiles géants, pierres précieuses et créatures venues d’un autre temps, chaque salle te donne l’impression de voyager à travers les époques, sans quitter la ville.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée de la Banque de Montréal
Gratuit : Pour tous et toutes
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Adresse : 129, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé en plein cœur du Vieux-Port, le Musée de la Banque de Montréal t’invite à remonter le temps pour découvrir comment le système bancaire canadien a évolué depuis plus de 200 ans. L’endroit retrace non seulement l’histoire de la BMO, mais aussi celle du progrès économique du pays, à travers des expositions aussi instructives que surprenantes.
Sur place, tu peux explorer librement les salles et plonger dans le passé grâce à une foule d’artefacts : documents d’époque, photos anciennes, billets et pièces de monnaie, sans oublier une collection de tirelires mécaniques aussi adorables qu’ingénieuses. Une visite gratuite et originale qui prouve que même la finance peut être captivante.
Accessibilité : Toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
