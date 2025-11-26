Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026
Bon à savoir pour ta déclaration! 💸
Savais-tu qu’au Québec, il existe un seuil de revenu maximal avant de commencer à payer de l’impôt? On l’appelle le « montant personnel de base ». Et pour l’année d’imposition 2026, le chiffre a été revu à la hausse, au grand plaisir du portefeuille de la population qui en arrache présentement.
À lire également : On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié
C’est ce qui ressort de la mise à jour économique présentée ce mardi 25 novembre par le ministre des Finances, Éric Girard. Il faut dire que le seuil de revenu imposable est revu chaque année en fonction des lois fiscales, notamment en tenant compte des déductions de base et des crédits d’impôt.
Ça peut donc valoir la peine de connaitre le revenu exact qu’il te faut pour ne pas devoir à payer un rond à Revenu Québec ou déduire cette somme de ton salaire pour calculer ce que tu dois au fisc.
Ainsi, pour l’année d’imposition 2026, le montant personnel de base au Québec 18 571 $ à 18 952 $, soit une différence de quelque 381 $.
Si tu peux te le permettre, car tu vis, par exemple, chez tes parents et que tu n’as pas de loyer à payer, c’est l’occasion d’investir davantage dans un REER (Régime enregistré d’épargne-retraite), un CELI (Compte d’épargne libre d’impôt) ou un CELIAPP (Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété).
Ça vaut également la chandelle de te renseigner sur les nouvelles tranches de revenu et les taux d’imposition associés pour savoir ce qui sera retenu à la source d’ici la fin de l’année fiscale.
Voici les paliers de salaire imposable déterminés par Revenu Québec pour 2026 ainsi que les taux d’imposition respectifs :
- 14 % pour la portion du salaire qui s’élève à 54 345 $ ou moins ;
- 19 % pour la partie du revenu qui se situe entre 54 346 $ et 108 680 $ ;
- 24 % pour toutes les sommes gagnées entre 108 681 $ et 132 245 $ ;
- 25,75 % pour la portion du revenu supérieur à 132 245 $.
Tout le monde paie le même taux d’imposition sur la première tranche de revenu. Après ça, si tu as reçu un bonus ou si ton salaire dépasse ce montant, seule la portion additionnelle de tes revenus sera imposée selon le taux de la tranche suivante.
Par exemple, si ton revenu annuel passe à 60 000 $ grâce à une augmentation, les premiers 54 345 $ seront imposés à 14 %. Le reste, soit 5 655 $, sera imposé au taux de 19 %.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Les impôts au Canada viennent de baisser et voici combien tu économises sur ta paie ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Ostéopathie, homéopathie : finis, les crédits d'impôt pour ces spécialistes au Québec ›
- Pas de TPS à payer jusqu'au début 2025 sur plusieurs produits au Canada : voici lesquels ›
- Un chèque de 250 $ sera envoyé aux Canadiens en 2025 et voici qui peut l'avoir ›
- Les tranches de revenu pour tes impôts 2024 au Québec sont sorties et voici quoi savoir ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts en 2025 au Québec - Narcity ›
- 6 prestations et crédits que tu pourrais recevoir en décembre au Québec - Narcity ›