Sommaire

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

De l’argent canadien. Droite : un drapeau québécois.

La tranche de revenu non imposable aux yeux de l’impôt est maintenant dévoilée pour l’année d’imposition 2026.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Savais-tu qu’au Québec, il existe un seuil de revenu maximal avant de commencer à payer de l’impôt? On l’appelle le « montant personnel de base ». Et pour l’année d’imposition 2026, le chiffre a été revu à la hausse, au grand plaisir du portefeuille de la population qui en arrache présentement.

À lire également : On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié

C’est ce qui ressort de la mise à jour économique présentée ce mardi 25 novembre par le ministre des Finances, Éric Girard. Il faut dire que le seuil de revenu imposable est revu chaque année en fonction des lois fiscales, notamment en tenant compte des déductions de base et des crédits d’impôt.

Ça peut donc valoir la peine de connaitre le revenu exact qu’il te faut pour ne pas devoir à payer un rond à Revenu Québec ou déduire cette somme de ton salaire pour calculer ce que tu dois au fisc.

Ainsi, pour l’année d’imposition 2026, le montant personnel de base au Québec 18 571 $ à 18 952 $, soit une différence de quelque 381 $.

Si tu peux te le permettre, car tu vis, par exemple, chez tes parents et que tu n’as pas de loyer à payer, c’est l’occasion d’investir davantage dans un REER (Régime enregistré d’épargne-retraite), un CELI (Compte d’épargne libre d’impôt) ou un CELIAPP (Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété).

Ça vaut également la chandelle de te renseigner sur les nouvelles tranches de revenu et les taux d’imposition associés pour savoir ce qui sera retenu à la source d’ici la fin de l’année fiscale.

Voici les paliers de salaire imposable déterminés par Revenu Québec pour 2026 ainsi que les taux d’imposition respectifs :

  • 14 % pour la portion du salaire qui s’élève à 54 345 $ ou moins ;
  • 19 % pour la partie du revenu qui se situe entre 54 346 $ et 108 680 $ ;
  • 24 % pour toutes les sommes gagnées entre 108 681 $ et 132 245 $ ;
  • 25,75 % pour la portion du revenu supérieur à 132 245 $.

Tout le monde paie le même taux d’imposition sur la première tranche de revenu. Après ça, si tu as reçu un bonus ou si ton salaire dépasse ce montant, seule la portion additionnelle de tes revenus sera imposée selon le taux de la tranche suivante.

Par exemple, si ton revenu annuel passe à 60 000 $ grâce à une augmentation, les premiers 54 345 $ seront imposés à 14 %. Le reste, soit 5 655 $, sera imposé au taux de 19 %.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

