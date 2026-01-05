Zoé Duval vend son lumineux condo rénové du Vieux-Montréal pour 629 000 $ (PHOTOS)
Ça donne le goût de le visiter. 👀✨
Que tu sois à la recherche d’un condo à vendre parfaitement situé à Montréal ou que tu rêves de vivre comme un influenceur montréalais, ce qui suit risque fortement de t’intéresser. Le superbe loft du créateur de contenu aussi populaire au Québec qu’en France, Zoé Duval-Yergeau, est maintenant en vente sur Centris pour 629 000 $, et honnêtement, c’est difficile de ne pas rêver un peu.
À lire également : Emy Lalune vend sa maison de Laval avec piscine pour 724 900 $ (PHOTOS)
Situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, ce condo de 853 pieds carrés est niché en plein cœur du Vieux-Montréal, à deux pas du métro Square-Victoria. C’est littéralement l’adresse idéale pour quelqu’un qui veut vivre au centre de l’action montréalaise.
Cette résidence de huit pièces, construite en 2006, affiche un style « industriel chic » digne de Pinterest. Les plafonds en béton apparent, les colonnes industrielles et les fenêtres pleine hauteur créent une ambiance de loft new-yorkais, en plein cœur de la métropole.
La cuisine moderne du condo au style industriel chic de Zoé Duval, à vendre actuellement. Centris
L'espace de vie ouvert est baigné de lumière naturelle grâce aux immenses fenêtres qui offrent des vues panoramiques sur les bâtiments historiques du Vieux-Montréal.
Le condo offre une aire ouverte très lumineuse. Centris
Le salon, avec son sofa modulaire gris et son tapis vert lime qui ajoute une touche de couleur, est exactement le genre d’endroit où tu aurais envie de prendre ton café en regardant la ville s’éveiller.
Même si elle est plutôt compacte, la cuisine moderne n’en demeure pas moins fonctionnelle et lumineuse, permettant de profiter de la vue pendant que tu cuisines sur l’îlot central au comptoir blanc immaculé avec évier intégré.
Le condo de Zoé Duval, actuellement à vendre, est une aire ouverte très lumineuse. Centris
Pour un condo de cette taille, avoir deux chambres et deux salles de bain, c'est plutôt rare.
La chambre principale dispose aussi d'immenses fenêtres avec vue sur les édifices patrimoniaux.
La chambre principale du condo de Zoé Duval, actuellement à vendre. Centris
La deuxième chambre, adjacente au salon, sert actuellement de bureau assez épuré. Elle possède des lumières encastrées.
La 2e chambre du condo de Zoé Duval, actuellement à vendre. Centris
Si tu suis Zoé Duval sur les réseaux sociaux, tu as sans doute vu passer la rénovation de ses salles de bain, qu’il a documentée plus tôt cette année.
La salle de bain secondaire et rénovée du condo de Zoé Duval, actuellement à vendre.Centris
Les deux salles de bain sont recouvertes de mosaïques blanches et présentent des lavabos design en béton beige. L'une possède une baignoire avec paroi en verre flûté, l'autre une douche à l'italienne spacieuse. Les appliques murales rondes ajoutent une touche rétro-moderne à ces espaces épurés.
La salle de bain principale du condo de Zoé Duval, actuellement à vendre. Centris
Le condo vient avec un stationnement en garage (un must dans ce quartier, disons-le), et l'immeuble offre plusieurs avantages : salle d'entraînement, espace pour vélos, ascenseur et les animaux sont acceptés.
Bref, ce condo est idéal pour un.e jeune professionnel.le, un couple ou quelqu'un qui travaille dans le milieu créatif et qui veut une adresse qui reflète son style de vie. Être entouré.e des meilleurs restos à Montréal, boutiques et parcs du centre-ville tout en ayant un espace aussi photogénique, c'est vraiment tentant.
Une visite libre est organisée le samedi 17 janvier, de 14 h à 16 h.
L'emménagement est possible 30 jours après l'acceptation de l'offre.
Condo de Zoé Duval à vendre à Montréal (Ville-Marie)
Prix : 629 000 $
Adresse : 630, rue William, app. 305, Montréal, QC