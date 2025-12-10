Le Mexique et 7 autres pays du Sud visés par un avertissement de voyage du Canada
Il n’y a pas que la neige du Québec à éviter, mais les dangers à l’étranger aussi.
Ah! Comme la neige a neigé… et ce n’est pas fini, l’hiver ne fait que commencer. Pour plusieurs personnes, c’est le signal pour planifier leur prochaine escapade dans un pays du sud. Attention, puisque le gouvernement du Canada a récemment mis à jour ses avertissements de voyage pour plusieurs destinations soleil populaires, notamment le Mexique et la République dominicaine.
Même si la plupart de ces destinations d’Amérique latine demeurent accessibles et sécuritaires, notamment dans les endroits hyper touristiques, les autorités recommandent aux voyageuses et voyageurs de faire preuve d’une grande prudence en raison de divers enjeux de sécurité.
On parle notamment de crimes violents, de vols, de pénuries de biens de base et de catastrophes naturelles ayant laissé des traces.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’Ottawa classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jeune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Voici ce que les Canadiennes et Canadiens doivent savoir sur les avis de voyage actuellement en vigueur pour sept destinations soleil populaires.
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le haut taux de criminalité et les risques d’enlèvement forcent les autorités canadiennes à prévenir plutôt que guérir.
Ottawa suggère même d’éviter « tout voyage non essentiel » dans plus d’une vingtaine d’États en raison de la forte présence du crime organisé le niveau de violence élevé, dont :
- Chiapas;
- Chihuahua, à l’exclusion de la ville de Chihuahua;
- Colima;
- Guanajuato;
- Guerrero;
- le parc national Lagunas de Zempoala à Morelos;
- Nuevo León, à l’exclusion de la ville de Monterrey;
- Sinaloa;
- Tamaulipas;
- Zacatecas, à l’exclusion de la ville de Zacatecas.
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Une alerte orange a été émise en Colombie en raison de l'activité volcanique du volcan Puracé, près de Popayán, au sud-ouest du pays, qui a augmenté dans les derniers jours. Il est fortement déconseillé d'approcher le volcan.
Outre la question des catastrophes naturelles, le taux de criminalité à travers le pays de Pablo Escobar motive Ottawa a demander aux Canadiens et Canadiennes de faire preuve de prudence. Plusieurs régions sont notamment visées par un avertissement d'éviter tout voyage, dont :
- Arauca;
- Caquetá;
- Cauca;
- Cesar;
- Chocó;
- Norte de Santander;
- le port de Tumaco et la ville de Buenaventura.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c’est par ici.
République dominicaine
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le niveau de sécurité au sein de ce territoire prisé par les amateurs et amatrices de plages et de bains de soleil est à prendre au sérieux en raison de la criminalité.
Le gouvernement du Canada précise que des vols arrivent fréquemment, surtout dans les centres urbains et les zones touristiques populaires. Les déplacements en solo à la tombée de la nuit sont également déconseillés.
Il est aussi demandé d'éviter la région frontalière près d’Haïti, qui a récemment connu des troubles civils et des manifestations. Il est déconseillé de s’y rendre pour le moment.
Pour en savoir plus sur les conseils de voyage vers la République dominicaine, c’est par ici.
Pérou
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Ottawa demande aux Canadiens et Canadiennes d'éviter de te rendre dans la vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro, aussi appelée VRAEM, ainsi que dans les secteurs avoisinants.
Le risque de terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité associée et la présence limitée des forces de l’ordre rendent cette zone particulièrement dangereuse, indique-t-on.
Quant à la vallée du Haut-Huallaga et les alentours, les déplacements y sont également déconseillés en raison d’actes de terrorisme intérieur et d’activités criminelles (trafic de drogue, vols, enlèvements, extorsion, raids).
Les régions frontalières avec la Colombie et l'Équateur sont également à oublier, respectivement en raison de la violence liée au crime organisé et à la présence de mines terrestres.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Pérou, c’est par ici.
Costa Rica
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Les voleurs et voleuses travaillent souvent en groupe et misent sur des tactiques de distraction pour faire disparaître téléphones, sacs à main ou passeports. Que tu sois à la plage, dans la rue ou en train de faire des emplettes, ces vols peuvent survenir un peu n’importe quand.
Si tu loues une voiture, sois particulièrement vigilant.e : les véhicules de location attirent pas mal l’attention, autant dans les parcs nationaux que dans les stationnements d’hôtels ou de restaurants.Pour en savoir plus sur les conseils pour le Costa Rica, c’est par ici.
Belize
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le Belize, malgré ses plages et ses paysages, vient avec un niveau de violence qui fait réfléchir. Le pays affiche un des taux d’homicides les plus élevés au monde, la criminalité organisée est bien implantée et certaines zones, comme Southside Belize City, sont marquées par des affrontements entre gangs, des fusillades et des crimes non résolus.
Même si les touristes ne sont pas directement ciblés, le risque d’être pris dans un événement violent est réel, autant dans les grandes villes que dans des destinations pourtant populaires. Les vols, agressions et cambriolages touchent aussi les voyageurs et voyageuses, surtout le soir.
Bref, c’est une destination qui demande une prudence extrême, au point où plusieurs endroits sont carrément déconseillés pour un voyage sécuritaire.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Belize, c’est par ici.
Brésil
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le Brésil affiche un niveau de criminalité élevé, particulièrement dans les grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador et Recife.
Les vols à main armée, les fusillades liées aux gangs, les agressions et les cambriolages sont courants, et certaines zones urbaines sont carrément reconnues pour leur violence. Les touristes ne sont pas toujours ciblés, mais le risque de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment est bien réel.
Les frontières du pays posent aussi problème, selon Ottawa. Plusieurs secteurs à moins de 20 km des pays voisins sont déconseillés à cause d’activités criminelles liées au trafic de drogue et à la contrebande d’armes.
Les enlèvements éclair, les arnaques, les détournements de voitures et les boissons dopées représentent aussi des menaces supplémentaires.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Brésil, c’est par ici.
Guatemala
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Sept zones de la capitale nationale, Guatemala City, sont à éviter, soit les zones 1,3,5 à 7, 18 et 21. Pourquoi? Le niveau élevé de criminalité violente, tout simplement.
Qui plus est, plusieurs postes frontaliers sont à éviter pour les mêmes raisons, dont ceux près du Mexique, du Salvador, du Honduras et du Belize.
Comme l'indique le gouvernement canadien, « des attaques armées liées à la drogue se produisent dans tous les départements proches des frontières ».
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Guatemala, c’est par ici.
