Première tempête hivernale? Le sud du Québec sera enseveli sous la neige cette semaine
Garde ta pelle pas trop loin!
La population du sud de la province peut déjà se préparer à ressortir les pelles. Après une météo au Québec qui a servi un solide froid de canard ces derniers jours, une bonne bordée de neige est attendue dans la région ce mercredi 10 décembre, selon MétéoMédia.
À lire également : L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir
Les plus récentes prévisions publiées ce lundi 8 décembre indiquent que le sud de la province sera particulièrement touché par cet épisode hivernal, qui s’annonce plus intense que ceux observés récemment.
Le système qui s’amène de l’Ouest devrait être beaucoup mieux structuré et chargé d’humidité, ce qui laissera place à des chutes de neige plus soutenues et plus abondantes.
Montréal, la couronne nord, l’Outaouais, les Laurentides, la Montérégie et l’Estrie font partie des régions qui pourraient recevoir entre 10 et 20 cm de neige, voire davantage à certains endroits.
Si les précipitations se prolongent jusqu’à tard jeudi avec la possible formation d’un second centre dépressionnaire à l’arrière, comme le suggèrent certains modèles météo, les accumulations pourraient être revues à la hausse. Une bonne nouvelle pour les amateurs et amatrices de ski, mais un peu moins pour celles et ceux qui commencent déjà à en avoir assez de pelleter.
Un retour à la maison compliqué mercredi
La neige devrait tomber le plus fort mercredi après-midi, un moment qui risque de compliquer sérieusement l’heure de pointe. Selon les régions, les précipitations pourraient se prolonger jusque dans la nuit de mercredi à jeudi.
Si le système dévie un peu plus vers le sud, on aurait droit à un épisode entièrement neigeux accompagné de températures plus froides, souligne MétéoMédia.
À l’inverse, une trajectoire légèrement plus au nord ferait remonter l’air doux, ce qui pourrait changer la texture de la neige ou même transformer une partie des précipitations en neige fondante ou en pluie. Les patins pourraient alors se retrouver bien utiles.
Même si le scénario majoritairement neigeux reste celui qui domine pour l’instant, le risque de pluie demeure à surveiller, surtout dans les régions les plus au sud.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.