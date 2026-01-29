Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026
La Belle Province reste tout de même sous la moyenne nationale. 💰
Alors que le coût de la vie continue de grimper en ce début d’année, tu te demandes sûrement si ton chèque de paie suit la cadence et que tu es dans les mêmes eaux que le salaire moyen au Québec. Parce que soyons honnêtes : en 2026, avec l’inflation qui persiste, joindre les deux bouts reste un défi de taille pour bien des gens.
D’après le tout dernier rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants publié par Statistique Canada ce jeudi 29 janvier, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s’élevait à 1 317,16 $ en novembre 2025. C’est une hausse modeste de 0,6 % par rapport à octobre, mais une progression plus significative de 2,5 % comparé à la même période l’année précédente. Sur une base annuelle, ça représente environ 68 492 $.
Salaire hebdomadaire moyen au Québec
Du côté du Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne a grimpé à 1 263,36 $ en novembre 2025. Les données de Statistique Canada montrent une légère augmentation de 0,5 % comparativement à octobre (1 257,28 $) et une croissance de 2,3 % sur douze mois.
Même si cette hausse annuelle est positive, elle demeure inférieure à la moyenne canadienne de 2,5 %, ce qui place le Québec dans le milieu du peloton des provinces.
Ce sont les territoires nordiques qui dominent le classement des salaires au pays. Le Nunavut arrive en tête avec 1 794,53 $ par semaine (soit 93 315 $ annuellement), tandis que l’Île-du-Prince-Édouard affiche le revenu hebdomadaire le plus bas à 1 151,94 $ (environ 59 901 $ par an).
Voici le portrait complet des rémunérations hebdomadaires moyennes par province et territoire en novembre 2025, avec la variation annuelle :
Nunavut
- 1 794,53 $/semaine | +2,0 % sur un an | 93 315 $/an
Territoires du Nord-Ouest
- 1 737,01 $/semaine | -12,5 % | 90 324 $/an
Yukon
- 1 497,87 $/semaine | +1,5 % | 77 889 $/an
Alberta
- 1 362,81 $/semaine | +1,7 % | 70 866 $/an
Ontario
- 1 361,68 $/semaine | +2,6 % | 70 807 $/an
Colombie-Britannique
- 1 320,61 $/semaine | +2,2 % | 68 672 $/an
Terre-Neuve-et-Labrador
- 1 283,68 $/semaine | +0,9 % | 66 751 $/an
Saskatchewan
- 1 279,05 $/semaine | +3,9 % | 66 510 $/an
Québec
- 1 263,36 $/semaine | +2,3 % | 65 695 $/an
Nouveau-Brunswick
- 1 207,63 $/semaine | +3,6 % | 62 796 $/an
Manitoba
- 1 195,28 $/semaine | +3,9 % | 62 154 $/an
Nouvelle-Écosse
- 1 194,94 $/semaine | +4,5 % | 62 137 $/an
Île-du-Prince-Édouard
- 1 151,94 $/semaine | +5,6 % | 59 901 $/an
Pourquoi le salaire moyen fluctue-t-il?
L’augmentation du salaire moyen national ne signifie pas nécessairement que tous les travailleurs ont reçu une augmentation de salaire. Selon Statistique Canada, plusieurs facteurs entrent en jeu : les changements dans la composition de l’emploi entre les secteurs, les variations du nombre d’heures travaillées et les effets de glissement annuel dans les comparaisons statistiques.
En novembre, le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a continué sa tendance à la hausse avec l’ajout de 2 000 emplois salariés. Ce secteur suit une croissance constante depuis septembre 2022, avec une augmentation globale de 266 000 emplois (+12,0 %) au cours de cette période.
À l'opposé, plusieurs secteurs ont subi des pertes d'emplois en novembre : le commerce de détail (-4 700 emplois), la fabrication (-4 200), les services d'hébergement et de restauration (-3 600), et les arts, spectacles et loisirs (-2 700). Ces reculs ont freiné la croissance globale de l'emploi.
